Главный хирург Караидели установил таксу на справки о здоровье

Как рассказали «МКС» в пресс-службе прокуратуры Башкирии, главный районный хирург в содеянном раскаялся и даже согласился на процесс без судебного следствия. Судьи пожалели мужчину и приговорили его к более мягкому наказанию, чем предусматривает ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Фемида оштрафовала эскулапа на 60 тысяч рублей, решив, что он принесет больше пользы на своем рабочем месте.
Любопытно, что это не первый случай, когда хирурги наживаются на своих подопечных. Четыре года условно получил хирург Дюртюлинской районной больницы, требовавший с больных деньги за операции, которые обязан проводить бесплатно. За подобное прегрешение пошел под суд 56-летний хирург Архангельской районной больницы, получив два года условного наказания. И тот, и другой осужденный – врачи высшей категории и проработали по специальности много лет. Все они по-прежнему трудятся на ниве здравоохранения, не так много в сельской глубинке квалифицированных специалистов, чтобы больницы жертвовали профессионалами из-за судебного приговора.
Хотя эти случаи свидетельствуют о том, что мздоимство в государственных клиниках процветает повсеместно. Да и многие из нас сталкивались с предложением лекарей заплатить деньги за бесплатные процедуры. И раскошеливались, понимая, что раз речь идет о здоровье мелочиться глупо. Но, по словам правоохранителей, привлечь к ответу медиков, собирающих средства очень сложно. Во-первых, потому что близкие будут молчать о поборах, боясь повредить родственнику, находящемуся на излечении. Во-вторых, предложения об оплате в больницах поступают людям, находящимся в безвыходном положении. В третьих, многие считают плату врачам неким подарком за проявленное внимание, понимая, что зарплата у медработников оставляет желать лучшего.