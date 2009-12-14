Главный хирург Караидели установил таксу на справки о здоровье

Любопытно, что это не первый случай, когда хирурги наживаются на своих подопечных. Четыре года условно получил хирург Дюртюлинской районной больницы, требовавший с больных деньги за операции, которые обязан проводить бесплатно. За подобное прегрешение пошел под суд 56-летний хирург Архангельской районной больницы, получив два года условного наказания. И тот, и другой осужденный – врачи высшей категории и проработали по специальности много лет. Все они по-прежнему трудятся на ниве здравоохранения, не так много в сельской глубинке квалифицированных специалистов, чтобы больницы жертвовали профессионалами из-за судебного приговора.