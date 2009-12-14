Депутаты уфимского горсовета решили победить преступность

Например, на проведение сборов «Юный спецназовец» за три года планируется потратить 600 тысяч рублей, а на широкомасштабную акцию «Милиция и дети», которая пройдет во всех школах – 150 тысяч рублей. На визитные карточки участковых, таблички для участковых пунктов и информационных баннеров планируется истратить 1 миллион 200 тысяч рублей. Конкурс профессионального мастерства среди городских участковых будет стоить казне 900 тысяч рублей (300 тысяч в год), а ремонт участковых пунктов милиции и социально-профилактических центров – более шести миллионов. Четыре миллиона отдадут на установку тревожных кнопок на всех конечных остановках транспорта и оборудование радиосвязью такси и других транспортных средств всех форм собственности. Кроме того, 1 млн. 800 тысяч рублей потратят на оснащение пожарной сигнализацией библиотек, домов культуры и музыкальной школы № 10. На 900 тысяч рублей закупят оборудования для подростковых клубов и еще на шесть миллионов произведут в них ремонт, а 210 тысяч целковых достанется кабинетам социально-психологической помощи.