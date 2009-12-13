Жители Башкирии в любой момент могут оказаться на грани «провала»

Как рассказали «МКС» в башкирском управлении МЧС, в последнее время участились трагедии на льду. Для того, чтобы предупредить беду, стоит соблюдать несколько простых правил. Настоящий прочный лед имеет зеленоватый или голубоватый оттенок, а его толщина составляет 10-12 сантиметров.
В водоемах со стоячей водой, настоящий лед появляется раньше, однако не стоит испытывать крепость льда, стуча по нему собственным ботинком. Проверять, способен ли лед выдержать человеческий вес нужно палкой. Тем более до 31 декабря не стоит выезжать на замершую реку на машине.
Кстати, особенно опасны участки, припорошенные снегом – там лед замерзает дольше, а возле фабрик и заводов, спускающих воду, может и вовсе не окрепнуть никогда. Опасен лед на месте впадения в реку ручьев и родников, также нужно обойти места, где в покрытие вмерзли камыши или водоросли – здесь лед «размораживают» подземные источники.
Если же вас угораздило оказаться на тонком льду, следует остановиться и возвратиться по своим следам, делая первые шаги без отрыва ног от поверхности. Если вы решили перейти речку на лыжах – стоит отстегнуть крепления и вынуть руки из палочных петель, а одну лямку рюкзака приспустить с плеча. В случае «провала» вы легко освободитесь от груза. Оказавшись в полынье, нельзя барахтаться и хвататься руками за кромку льда. Нужно прижаться к одному краю проруби грудью или спиной, широко развести руки в стороны и, работая ногами или упираясь ими в противоположный край, постараться выбраться на поверхность, а затем отползти или откатиться подальше от опасного места.
В случае если под лед провалился знакомый, не нужно бежать к нему на помощь, следует двигаться к пострадавшему ползком с раскинутыми в сторону руками и ногами. Близко приближаться к упавшему в полынью тоже опасно – для спасения нужно использовать не собственные руки, а шест, палку, шарф, ремень, доску или любые подручные средства.