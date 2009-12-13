Жители Башкирии в любой момент могут оказаться на грани «провала»

Если же вас угораздило оказаться на тонком льду, следует остановиться и возвратиться по своим следам, делая первые шаги без отрыва ног от поверхности. Если вы решили перейти речку на лыжах – стоит отстегнуть крепления и вынуть руки из палочных петель, а одну лямку рюкзака приспустить с плеча. В случае «провала» вы легко освободитесь от груза. Оказавшись в полынье, нельзя барахтаться и хвататься руками за кромку льда. Нужно прижаться к одному краю проруби грудью или спиной, широко развести руки в стороны и, работая ногами или упираясь ими в противоположный край, постараться выбраться на поверхность, а затем отползти или откатиться подальше от опасного места.