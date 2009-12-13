Вячеславу Быкову и «юлаевцам»-сборникам отдыхать некогда

Также отдыхать некогда и представителям «Салавата» в российской сборной. Таковых на кубке «первой кнопки» будет сразу семеро – вратарь Еременко, защитники Кондратьев, Прошкин и Калинин, а так же нападающие Козлов, Зиновьев и Радулов.
Полный состав сборной России на московский этап Евротура выглядит следующим образом:
Вратари: Александр Еременко («Салават Юлаев»); Василий Кошечкин («Металлург» Мг); Георгий Гелашвили («Локомотив»).
Защитники: Виталий Атюшов («Металлург» Мг); Виталий Вишневский, Александр Гуськов (оба – «Локомотив»); Дмитрий Калинин, Виталий Прошкин, Максим Кондратьев (все – «Салават Юлаев»); Константин Корнеев (ЦСКА); Илья Никулин («Ак Барс»).
Нападающие: Данис Зарипов, Алексей Морозов, Алексей Терещенко (все – «Ак Барс»); Сергей Зиновьев, Виктор Козлов, Александр Радулов (все – «Салават Юлаев»); Антон Курьянов («Авангард»); Алексей Михнов («Локомотив»); Сергей Мозякин («Атлант»); Олег Сапрыкин, Максим Сушинский (оба – СКА); Сергей Федоров («Металлург» Мг).
Матчи состоятся 17-го декабря, в четверг, - против шведов, 19-го, в субботу, – против финнов и 20-го, в воскресенье, - против сборной Чехии.
По словам Вячеслава Быкова, состав на Кубке Первого канала максимально приближен к боевому, так как до Олимпиады остается два месяца и времени для глобальных экспериментов нет.
Отметим, так же, что первоначально вместо защитника Максима Кондратьева планировался Олег Твердовский. Но уже второй этап Евротура подряд Олега настигает недуг – напомним, что перед Кубком Карьяла ему поставили диагноз: «свиной грипп». В этот раз вердикт состояния здоровья защитника таков – «пищевое отравление».
Что касается Кондратьева, то Максим в последних играх за «юлаевцев» выглядел достаточно неплохо. А в последнем, перед Кубком Первого канала, матче против «Барыса» («Салават Юлаев» победил – 4:1 – прим.) получил много игрового времени, выходя в первой паре защитников вместе с Виталием Прошкиным. Не исключен вариант, что и в сборной России представители оборонительной линии уфимцев сыграют вместе. Сам Максим Кондратьев в комментарии «МКС» признался, что не теряет шансов поехать и на Олимпиаду в Ванкувер:
- А почему нет? Я нахожусь в расширенном списке кандидатов в олимпийскую команду. Чувствую и доверие в клубе. Теперь все будет зависеть от меня. Если попаду на предолимпийские сборы, то буду очень стараться. А буду стараться – тренеры оценят это и, вполне возможно, включат в заявку. Шансы всегда есть. Перед игрой с «Барысом» мне сообщили, что я заменю в сборной Твердовского, который отравился. Буду ли я играть в национальной команде в одной паре с Прошкиным, пока не знаю.
Андрей ЛОПАТА.