Вячеславу Быкову и «юлаевцам»-сборникам отдыхать некогда

- А почему нет? Я нахожусь в расширенном списке кандидатов в олимпийскую команду. Чувствую и доверие в клубе. Теперь все будет зависеть от меня. Если попаду на предолимпийские сборы, то буду очень стараться. А буду стараться – тренеры оценят это и, вполне возможно, включат в заявку. Шансы всегда есть. Перед игрой с «Барысом» мне сообщили, что я заменю в сборной Твердовского, который отравился. Буду ли я играть в национальной команде в одной паре с Прошкиным, пока не знаю.