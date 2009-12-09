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За льготный проезд расплачиваются налогоплательщики

9 декабря 2009, 02:03
Глава башкирского Минфина Айрат Гаскаров считает, что льготы на проезд в общественном транспорте следует приводить к разумным нормам. Напомним, летом 2009 года правительство Башкирии издало распоряжение о сокращении льгот на проезд в общественном транспорте для людей, которые не входят в реестры региональных и федеральных льготников. В свое время в период благоприятной экономической ситуации Кабмин РБ предоставил возможность пользоваться льготным проездом в общественном транспорте всем социально незащищенным гражданам без исключения.

Популистская мера, подобной которой нет ни в одном регионе России, дорого обошлась башкирскому правительству. Узнав о возможном сокращении числа людей, пользующихся льготным проездом, радикально настроенная оппозиция вывела пенсионеров на улицы города, на несколько часов парализовав главную артерию Уфы – проспект Октября. Власти вынуждены были отменить распоряжение о сокращении льгот. Кстати, этот документ позже признал не действующим и Верховный суд Башкирии, установив, что подобные правовые акты должны приниматься в качестве нормативных разработок, а не единичного распоряжения.

По словам г-на Гаскарова, необходимые нормативные документы сейчас разрабатываются в правительстве и прежде, чем увидят свет, будут согласованы и с общественностью, и с прокуратурой.

- Мы ставим задачу не сокращать льготы, а поставить их в разумное соответствие с разумными нуждами социально незащищенных слоев населения, - сказал Айрат Гаскаров. - Ведь люди порой превращают льготы в бизнес, десятки и сотни раз используя их в коммерческих целях. Известны случаи курьерской доставки с помощью льготных проездных.

По мнению г-на Гаскарова, льготы, как социальные услуги, предоставляемые государством, должны удовлетворять «насущные житейские потребности», а не становится источником дополнительного дохода.

- Когда с введением электронных билетов появилась возможность проследить за передвижениями льготников, выяснилось, что многие из них «наезжают» на тысячи рублей, - говорит глава башкирского Минфина. – В то время как в бюджете запланирована гораздо меньшая сумма на компенсацию льготного проезда.

Айрат Рафикович утверждает, что в правительстве надеялись: люди будут использовать государственную поддержку для решения социальных проблем – поездки к врачу, например. То есть предполагалось, что льготники станут пользоваться «социальным» проездом не более двух-трех раз в день, а на деле получается, что многие злоупотребляют государственными преференциями.

Кстати, с 1 января 2009 года на республиканскую казну ложится еще и обеспечение «социального проезда» для федеральных «льготников», так как в российском бюджете денег для субсидирования этой категории граждан нет.

Между тем, казна Башкирии ежегодно тратит на поддержку железнодорожного, электро-и автотранспорта огромные деньги, в том числе и закупая новые транспортные средства. За девять месяцев нынешнего года сумма, выделенная на транспортное обслуживание населения, в том числе и льготный проезд, составила полтора миллиарда рублей.

- Людям надо понять, что не бывает ничего бесплатного – если кто-то получает льготу, значит, на чьи-то плечи ложится ее исполнение, - объясняет вице-премьер. - Причем деньги теряет не только государство, но и налогоплательщики. Ведь компенсация за льготный проезд складывается, в том числе, и из сборов на доходы физических лиц.

Кроме того, как уверяет г-н Гаскаров, транспортные предприятия, перевозя все категории льготников, теряют доходы и оказываются в сложной экономической ситуации.

- Новые трамваи, троллейбусы и автобусы, приобретенные с помощью государства, должны окупаться, - говорит Айрат Рафикович. – Но этого не происходит, так как транспортные предприятия везут «бесплатного» пассажира. В результате транспортные средства изнашиваются, так и не окупив бюджетные вложения. И это, на наш взгляд, тоже неразумно.

Айрат Гаскаров заверил, что новый документ о предоставлении льгот на проезд, который сейчас разрабатывается в правительстве «станет адресным и будет направлен, прежде всего, на поддержку малоимущего населения». Как планируется, его официально опубликуют до 1 января 2010 года.

- Мы уверены, что после появления этого нормативного акта никто из нуждающихся граждан не будет ущемлен, - заключил вице-премьер.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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