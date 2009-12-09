За льготный проезд расплачиваются налогоплательщики

Глава башкирского Минфина Айрат Гаскаров считает, что льготы на проезд в общественном транспорте следует приводить к разумным нормам. Напомним, летом 2009 года правительство Башкирии издало распоряжение о сокращении льгот на проезд в общественном транспорте для людей, которые не входят в реестры региональных и федеральных льготников. В свое время в период благоприятной экономической ситуации Кабмин РБ предоставил возможность пользоваться льготным проездом в общественном транспорте всем социально незащищенным гражданам без исключения.