В уфимских ночных клубах со столов убирают даже свечи

- Этот случай нас очень потряс, беда не только в семьях, в которых погибли и пострадали родные и близкие. Это общее горе. Подобного нигде не должно происходить. Вчера мы сразу же провели проверку, сами пригласили пожарных, чтобы они посмотрели, все ли в порядке. У нас с этим очень жестко: всегда стараемся поверять, горит ли дежурное освещение, работают ли огнетушители. Мы даже провели дополнительный инструктаж с персоналом, как и что делать на такой «пожарный случай».