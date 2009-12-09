В уфимских ночных клубах со столов убирают даже свечи

Директор уфимского «Джаз-клуба» Лилия Прокофьева:
- Этот случай нас очень потряс, беда не только в семьях, в которых погибли и пострадали родные и близкие. Это общее горе. Подобного нигде не должно происходить. Вчера мы сразу же провели проверку, сами пригласили пожарных, чтобы они посмотрели, все ли в порядке. У нас с этим очень жестко: всегда стараемся поверять, горит ли дежурное освещение, работают ли огнетушители. Мы даже провели дополнительный инструктаж с персоналом, как и что делать на такой «пожарный случай».
В нашем клубе есть три запасных выхода, несмотря на то, что помещение небольшое, установлены специальные противопожарные двери, есть общая система безопасности, огнетушители установлены в 4-х местах. Но я все равно не могу сказать, что мы все до мелочей сумели просчитать.
Наш клуб существует три года, но я никогда под страхом смерти не позволяла устраивать какое-либо пиротехнические шоу, даже на улице у входа. Это недопустимая вещь – рисковать человеческими жизнями.
Администратор клуба-ресторана «Пушкин» Эрнест Бутов:
- Мы очень переживаем по поводу трагедии в Перми, сочувствуем пострадавшим и родственникам погибших. По-моему, преступно устраивать пиротехническое шоу прямо в помещении, да еще с деревянными потолками. У нас тоже потолок деревянный, поэтому мы никакие фейерверков не запускаем и запускать не намерены. Обычно у нас отдыхают от 50 до 85 человек. Сегодня у нас уже прошла проверка по пожарной безопасности. В нашем клубе всего один центральный вход, запасных дверей нет, но при форс-мажоре можно выбраться из окон.
Администратор клуба «Москва» Ирина Леоненко:
- Узнав о трагедии в Перми, мы проверили системы безопасности, провели беседы с персоналом, чтобы они знали, как себя вести в подобных ситуациях, чтобы они могли принять правильное решение. Принимаем дополнительные меры предосторожности: в частности, коктейлями, которые принято поджигать перед подачей, будут угощать только за барной стойкой. Наш клуб небольшой – рассчитан на 200 человек – но три запасных выхода имеются.
Дежурный администратор клуба «Проспект» Наталья Латыпова:
- До вчерашнего дня у нас использовали настольные фейерверки, а теперь сняли все, что горит, в том числе и свечи. Мы ведь не можем рисковать жизнями такого количества людей. У нас ведь порой и 700, и 800 человек отдыхают. Естественно, проверили здание на пожарную безопасность, провели инструктаж персонала. Думаю, что подобного теперь произойти не должно.
Администратор клуба «Подземка» Олеся Мустафина:
- После случившегося у нас провели внеплановую проверку, что она выявила, еще неизвестно, но нарушения, безусловно, есть в любом клубе. Естественно, все замечания и предписания мы выполним. В нашем заведении неудобный выход, поскольку находимся в подвальном помещении. И при подобном несчастье главное не поддаваться панике.
Пиротехнические шоу в «Подземке» никогда не проводились, потому как не позволяет площадь, да и потолки у нас низкие. Но если бы даже это гипотетически было возможно, все равно мы не рискнули «шутить с огнем».