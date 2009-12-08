В Уфе стартовала популярная баскетбольная лига для школьников

Сергей Панов: «Приехал заразить вас вирусом»
Уфимский день большого баскетбола начался в минувшую среду в уфимской СДЮСШОР №2, где состоялся мастер-класс по баскетболу заслуженного мастера спорта, чемпиона Евролиги, 12-кратного чемпиона России в составе московского ЦСКА, Сергея Панова. Ребята школьного и даже дошкольного возраста битком наполнили спортивный зал, и с открытыми ртами смотрели на кудесника оранжевого мяча, выполняя его интересные задания. С профессиональной игровой карьерой Панов уже закончил, но, по его словам, он неизлечимо болен. Баскетболом. Вот и посвящает всю свою жизнь этой игре. О впечатлениях от мастер-класса и от увиденного в столице Башкирии известный спортсмен поделился с нашим корреспондентом:
- С местной СДЮСШОР я знаком давно, еще с тех времен, как работал в ЦСКА. Знаю, что уфимцы неоднократные чемпионы и призеры различных всероссийских соревнований. Есть традиции, есть определенный уровень, который эта школа показывает из года в год. Я думаю, что условия здесь не самые шикарные, но и жаловаться, в принципе, не на что. Самое главное, что у баскетбольной школы есть свой зал. Но улучшение материально-технической базы в столице республики приведет к тому, что ребята будут работать еще лучше. Хотя уфимские тренеры - специалисты очень высокого класса, и уровень их подготовки так же высок.
- Вам много приходится ездить по стране. Сколько вы уже провели мастер-классов?
- Их было много. Один из самых запоминающихся прошел этой осенью в Йошкар-Оле на фестивале школьного баскетбола. Тогда приезжали американские товарищи. Я вместе с известнейшими Майком Фраттело и Эй Си Грином проводил совместный мастер-клас. Это было незабываемо! Рад приезду и в Уфу. Поиграть с местными ВИП-персонами тоже любопытно.
- Какая главная цель ваших занятий с детьми?
- В первую очередь - привлечь внимание людей к баскетболу. Вы сами видели, сколько народу было сегодня. Если кто-то из пришедших после такого мероприятия «заразился» любовью к баскетболу, я буду очень рад. От этой «болезни» под названием «баскетбол» сложно вылечиться и она передается из поколения в поколение. Пришли дети – посмотрели. Рассказали друзьям, и тем тоже понравилось, и они записали в секцию. Так и вырастают люди, любящие нашу игру.
- Сегодня очень много девочек…
- Вообще, у нас в стране соотношение девочек и мальчиков, занимающихся баскетболом, примерно равное. Но я очень рад, что девочки из игровых видов спорта выбирают именно баскетбол. Он им нравится, они, как и многие мальчики, им живут. Отмечу, что большинство из них в нем разбираются – это важно.
- Сергей, когда сами начинали карьеру баскетболиста, о чьем мастер-классе вы мечтали?
- В то время подобные мероприятия не практиковались и о мастер-классе я даже и не мечтал. Я жил в 200 километрах от Москвы – в городе Рязани и с удовольствием приезжал в столицу смотреть матчи первенства страны. Я даже и не знал, что такое: мастер-класс.
- А кто был вашим кумиром?
- Кумиров не было, но любимые игроки были: это и Сергей Белов, и Сабонис. Я когда был маленьким, у меня дома висело кольцо на стене. И я дома маме рассказывал про всех игроков, которых знал и пытался наглядно продемонстрировать все их игровые приемы. Я думаю, и этот момент моей жизни повлиял на судьбу. В итоге я стал баскетболистом и теперь удостоен чести проводить мастер-классы.
- Где вы сейчас работаете?
- В Нижнем Новгороде. Тружусь генеральным менеджером местного клуба. Пытаемся организовать там еще один баскетбольный регион и завести там машину, которая была в Перми, а теперь процветает в Казани. Нижегородский регион – следующий, который должен быть подвержен баскетбольному «вирусу». Отмечу, что мой сын, так же, баскетболист.
- Ваша школа «Пантера» действует?
- Конечно. В прошлом году они выиграли московскую школьную лигу, и тренером там был мой отец, Юрий Иванович. Со временем «КЭС-БАСКЕТ» придет ив Москву.
- Много говорится о том, что хороших баскетболистов среди подрастающего поколения не так много…
- Не согласен, их много. Просто их нужно найти и воспитать до уровня профессиональных команд и уровня сборной страны. Наша лига как раз этим и занимается.
- На чемпионате Европы по баскетболу нынешнего года выступала молодая сборная, но итоговое седьмое место – высоким не назовешь…
- Скажу, что игры наши ребята провели зрелищные и на чемпионате этого года. Просто, победа сборной России на европейском первенстве 2007 года немного затмила, затуманила те проблемы, которые существуют в нашем баскетболе. Главная из них – большинство российских городов не имеет возможности развивать баскетбол. Талантливых ребят много, но у них просто нет времени в залах, чтобы это мастерство совершенствовать. Уфимской СДЮШОР, повторюсь, повезло. Свой зал, каким бы он ни был, – это прекрасно.
- А тот факт, что в Уфе нет профессионального баскетбольного клуба, не помешает, на ваш взгляд, развитию баскетбола в республике?
- Я согласен, что в любом регионе должна быть вершина так называемой пирамиды – профессиональный баскетбольный клуб. Есть детские школы, есть спортивные школы, есть школьный баскетбол, но всем этим ребятам нужно куда-то стремиться. И тут просто необходима команда мастеров. Тут очень важно отношение властей региона, различных чиновников и предпринимателей к баскетболу. Если будет достойное внимание, то будет и большое будущее. Посмотрите на хоккей в Башкирии. «Салават Юлаев» у всех на слуху, становился чемпионом России. По этому примеру нужно пойти и в баскетболе. Но, опять же, тут очень важно «подхватить» баскетбольный «вирус». Властей региона нужно им заразить. Ведь посмотрите. Уфимские воспитанники отметились и в московском ЦСКА, и в «Химках», в «Красных Крыльях»… Но гораздо приятнее, когда свои воспитанники играют в родном городе, ведь так? Поэтому мое мнение такое: баскетбол в Башкирии может выйти на высокий уровень. Но нужно внимание «власть имущих».
Мастер-класс для VIP-персон
Вечером того же дня в спортивном комплексе УГНТУ состоялось официальное открытие чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в Республике Башкортостан. Концерт, красочное лазерное шоу, множество приятных слов и показ фильма о школьной лиге – все это предстало перед многочисленной публикой самого разного возраста. В матчах дня официального открытия принимали участие девочки из школ № 93 и № 121 и юноши из 54-й и 62-й. Свое превосходство доказали баскетболистки 93-й школы (76:23) и парни из 54-й (56:33).
- Мы даем шанс любому школьнику проявить себя. Раньше много талантливых ребят уходило в небытие, но теперь всех проявившие себя вчерашние школьники будут востребованы и дальше – в студенческой лиге - рассказал олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер России Сергей Белов. – Ведь есть такие ребята, которые не попадают в спортшколы по разным причинам. Из-за роста, например. Но мы даем шанс абсолютно всем проявить себя, во что бы то, ни стало. Кстати, недавно один из пермских школьников переехал в Испанию. Ни один российский клуб на него не обратил внимание, а там заметили. Вот он и уехал. В нашей лиге каждый школьник может доказать себе и тренеру, который не взял его в спортивную секцию, что именно тренер был не прав. А такие случаи в баскетболе не единичные, поверьте. Один из самых сложных моментов в нашей лиге – это работа со школьными преподавателями. Не в каждой школе есть учителя физической культуры, у которых есть хоть какое-то спортивное образование. К тому же, я считаю, что это проблема не только нашей лиги, но и всего российского спорта. Может быть, обратили бы внимание раньше на этот пробел, и не было бы у нас ни Мессин, ни Хиддинков и прочих иностранцев, занимающих посты главных тренеров во многих видах спорта. Плодотворной работой с учителями школ мы займемся в самое ближайшее время. Самая главная наша цель – школьная лига «КЭС-БАСКЕТ» должна получить федеральное признание и следовательно включена в план министерства спорта.
Кульминацией вечера стал показательный матч с участием действующих спортсменов и легенд баскетбола, а также VIP-персон. Сборную Республики Башкортостан представили: федеральный инспектор по Республике Башкортостан Алексей Ковальский, председатель Национального банка Республики Башкортостан Рустэм Марданов, генеральный директор ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод» Алексей Изотов, представитель башкирского баскетбола, выступавший за клубы Суперлиги, чемпион суперлиги «Б» в составе клуба «Енисей» (Красноярск) Дмитрий Иванов. Тренером башкирской дружины выступил министр спорта по физической культуре и туризму РБ Александр Никерин, который не раз по ходу встречи брал в руки планшетку и наглядно показывал своим «подопечным» что и как делать на паркете. Не помогло. Итог товарищеского матча — 37:34 в пользу организаторов школьной лиги.
- Акционеры компании давно задумали серьезное баскетбольное мероприятие. И мы сразу определили нашу аудиторию – это дети – поведал генеральный директор школьной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Алексей Фролов. - Ведь баскетбол включен в обязательную программу уроков физкультуры во всех школах страны и какие-то минимальные навыки должно иметь большинство учеников. Это приятно. Но наша лига создана для тех, кто хочет себя проявить, кто хочет биться за честь школы и побеждать. Очень важно для нас было и внимание девочек и девушек. Мы рады, что их не меньше, чем мальчиков и юношей. А каждая школа, которая заявляется на наши соревнования, получает сетки и комплект из шести баскетбольных мячей. В прошлом году мы раздали 17 тысяч мячей. В этом году – уже 30 тысяч. Дети это ценят. Совсем недавно мы были в Ульяновске и там девчонки даже не верили, что им за победу дадут медали. Возможно, это будет единственная медаль в жизни большинства из них, но ведь ее нужно выдать и так, чтобы она запомнила это мероприятие на всю жизнь. Проект востребован среди подростков и по ходу сезона в республике вы убедитесь в этом сами.
Андрей ЛОПАТА.