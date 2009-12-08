В Уфе стартовала популярная баскетбольная лига для школьников

- Мы даем шанс любому школьнику проявить себя. Раньше много талантливых ребят уходило в небытие, но теперь всех проявившие себя вчерашние школьники будут востребованы и дальше – в студенческой лиге - рассказал олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер России Сергей Белов. – Ведь есть такие ребята, которые не попадают в спортшколы по разным причинам. Из-за роста, например. Но мы даем шанс абсолютно всем проявить себя, во что бы то, ни стало. Кстати, недавно один из пермских школьников переехал в Испанию. Ни один российский клуб на него не обратил внимание, а там заметили. Вот он и уехал. В нашей лиге каждый школьник может доказать себе и тренеру, который не взял его в спортивную секцию, что именно тренер был не прав. А такие случаи в баскетболе не единичные, поверьте. Один из самых сложных моментов в нашей лиге – это работа со школьными преподавателями. Не в каждой школе есть учителя физической культуры, у которых есть хоть какое-то спортивное образование. К тому же, я считаю, что это проблема не только нашей лиги, но и всего российского спорта. Может быть, обратили бы внимание раньше на этот пробел, и не было бы у нас ни Мессин, ни Хиддинков и прочих иностранцев, занимающих посты главных тренеров во многих видах спорта. Плодотворной работой с учителями школ мы займемся в самое ближайшее время. Самая главная наша цель – школьная лига «КЭС-БАСКЕТ» должна получить федеральное признание и следовательно включена в план министерства спорта.