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В Уфе достроят ледовую арену, а в Сибае откроют спортивный лицей

8 декабря 2009, 20:42
Строительство крытого катка в Сибае, нового корпуса ледового дворца «Уфа-Арена» и физкультурно-спортивного центра в столице Башкирии включили в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в РФ», рассчитанной на ближайшие пять лет. Об этом с главой российского Минспорта Виталием Мутко договорился глава башкирского правительства Раиль Сарбаев.

К 2015 году в Сибае появится своя ледовая арена на 1500 зрителей, к уфимскому ледовому комплексу достроят еще один зал на 900 зрителей, а новый физкультурный центр в Уфе вместит в себя бассейн, реабилитационное отделение для инвалидов, два универсальных спортивных зала и легкоатлетический стадион.

То есть в Уфе появится спортивная база для развития людей с ограниченными возможностями и новая арена, способная принять массу болельщиков, а в Сибае на новом катке начнут готовить будущих олимпийцев – здесь решено открыть спортивный лицей. Ранее спортсмены Зауралья были лишены ледовой площадки для тренировок и вынуждены были переезжать в другие города.

Надо сказать, что республика впервые претендует на федеральные «спортивные» транши, но вполне заслуженно. За три последних года из башкирской казны на развитие материально-технической базы местных спортсменов истрачено 4,5 миллиарда рублей.

Эти вложения окупились с лихвой – спортсмены республики в прошлом году заняли 1002 призовых мест в официальных стартах, и привезли 12 медалей с Олимпийских и Паралимпийских игр-2008.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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