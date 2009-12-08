В Уфе достроят ледовую арену, а в Сибае откроют спортивный лицей

То есть в Уфе появится спортивная база для развития людей с ограниченными возможностями и новая арена, способная принять массу болельщиков, а в Сибае на новом катке начнут готовить будущих олимпийцев – здесь решено открыть спортивный лицей. Ранее спортсмены Зауралья были лишены ледовой площадки для тренировок и вынуждены были переезжать в другие города.