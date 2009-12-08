В Башкирии начинается массовая проверка развлекательных клубов

На оперативном совещании башкирского правительства в понедельник обсуждалась пожарная безопасность в увеселительных заведениях республики. Собравшиеся почтили минутой молчания погибших в пермском ночном клубе.Произошедшее стало уроком для многих чиновников. – Мы часто говорим о пожарной безопасности социально значимых объектов, – сказал глава правительства Башкирии Раиль Сарбаев. - В начале года на противопожарные мероприятия выделено более 540 миллионов рублей.