В Башкирии начинается массовая проверка развлекательных клубов

В республике зарегистрировано 297 клубов развлекательного характера с массовым пребыванием людей. Проведенные проверки показали, что одним из наиболее распространенных нарушений остаются отсутствие эвакуационного выхода в этих учреждениях и необеспеченность индивидуальными средствами защиты. Причем, владельцы развлекательных заведений не спешат выполнять требования пожарных и исполняют предписания лишь в 27% случаев.
По словам вице-премьера Рафаила Диваева, в некоторых клубах «все еще сохраняется тревожная ситуация».
Раиль Сарбаев поручил правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям проверить все досуговые заведения региона, хранилища пиротехнических изделий. Министерствам и ведомствам рекомендовано обеспечить объекты пожарной сигнализацией и отработать навыки действия при чрезвычайных ситуациях.
Любопытно, что чрезвычайная ситуация в Перми заставила башкирских чиновников вспомнить о дисциплине. Раиль Сарбаев весьма нелестно отозвался о госслужащих, отключающих во внерабочее время мобильные телефоны и потребовал от членов правительства быть на связи в любое время суток.
Г-н Сарбаев пояснил, что в субботу в семь часов утра в правительстве пытались дозвониться до нескольких министров по неотложному делу, но «у одних сотовый телефон был выключен, другие не отвечали на звонки, перезвонив лишь часа через три».
- Без нужды мы никого беспокоить не будем, - заявил премьер. - Если же кому-то в тягость отвечать на телефонные звонки в таком режиме, надо переходить на другую работу, где не поднимают звонком рано утром.