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В Башкирии начинается массовая проверка развлекательных клубов

8 декабря 2009, 20:45
На оперативном совещании башкирского правительства в понедельник обсуждалась пожарная безопасность в увеселительных заведениях республики. Собравшиеся почтили минутой молчания погибших в пермском ночном клубе.Произошедшее стало уроком для многих чиновников. – Мы часто говорим о пожарной безопасности социально значимых объектов, – сказал глава правительства Башкирии Раиль Сарбаев. - В начале года на противопожарные мероприятия выделено более 540 миллионов рублей.

В республике зарегистрировано 297 клубов развлекательного характера с массовым пребыванием людей. Проведенные проверки показали, что одним из наиболее распространенных нарушений остаются отсутствие эвакуационного выхода в этих учреждениях и необеспеченность индивидуальными средствами защиты. Причем, владельцы развлекательных заведений не спешат выполнять требования пожарных и исполняют предписания лишь в 27% случаев.

По словам вице-премьера Рафаила Диваева, в некоторых клубах «все еще сохраняется тревожная ситуация».

Раиль Сарбаев поручил правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям проверить все досуговые заведения региона, хранилища пиротехнических изделий. Министерствам и ведомствам рекомендовано обеспечить объекты пожарной сигнализацией и отработать навыки действия при чрезвычайных ситуациях.

Любопытно, что чрезвычайная ситуация в Перми заставила башкирских чиновников вспомнить о дисциплине. Раиль Сарбаев весьма нелестно отозвался о госслужащих, отключающих во внерабочее время мобильные телефоны и потребовал от членов правительства быть на связи в любое время суток.

Г-н Сарбаев пояснил, что в субботу в семь часов утра в правительстве пытались дозвониться до нескольких министров по неотложному делу, но «у одних сотовый телефон был выключен, другие не отвечали на звонки, перезвонив лишь часа через три».

- Без нужды мы никого беспокоить не будем, - заявил премьер. - Если же кому-то в тягость отвечать на телефонные звонки в таком режиме, надо переходить на другую работу, где не поднимают звонком рано утром.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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