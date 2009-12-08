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Главный лесник Башкирии заплатит за своеволие подчиненных из личного кармана

8 декабря 2009, 20:40
На 20 тысяч рублей оштрафовала антимонопольная служба главу министерства лесного хозяйства Башкирии Ражапа Набиуллина за увеличение цены государственного контракта. Дело в том, что закон не предусматривает никаких изменений государственных тендеров, а башкирский Минлесхоз, заключив контракт с государственным предприятием «Белорецкий лес», пересмотрел стоимость работ по охране и защите леса.

Как рассказали «МКС» в пресс-службе прокуратуры Башкирии, сначала сотрудники «лесного» ведомства посчитали, что уход за зеленым «морем» стоит 6,2 миллиона рублей и выплатили эту сумму белорецким лесничим. Но впоследствии выяснилось, что воспроизводство лесов стоит дороже. Белоречане пришли в министерство и попросили добавить им денег. Чиновники не стали сопротивляться, заключив с ГУП «Белорецкий лес» дополнительное соглашение, где стоимость работ увеличилась на 13,1% и стала составлять более семи миллионов.

По мнению ревизоров в погонах, лесное ведомство, изменив стоимость госконтракта, существенно нарушило законодательство. Антимонопольная служба согласилась с прокурорами, оштрафовав руководителя Минлесхоза на 20 тысяч рублей – иного наказания за это прегрешение административный кодекс не предусматривает.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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