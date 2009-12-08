Главный лесник Башкирии заплатит за своеволие подчиненных из личного кармана

Как рассказали «МКС» в пресс-службе прокуратуры Башкирии, сначала сотрудники «лесного» ведомства посчитали, что уход за зеленым «морем» стоит 6,2 миллиона рублей и выплатили эту сумму белорецким лесничим. Но впоследствии выяснилось, что воспроизводство лесов стоит дороже. Белоречане пришли в министерство и попросили добавить им денег. Чиновники не стали сопротивляться, заключив с ГУП «Белорецкий лес» дополнительное соглашение, где стоимость работ увеличилась на 13,1% и стала составлять более семи миллионов.