Гаишники написали закон прокурорам

Ревизоры в погонах потребовали изменений в документе, регулирующего правила поведения гаишников на дорогах после того, как в российских регионах участились случаи возбуждения уголовных дел против особо ретивых инспекторов, протоколировавших действия усевшихся за руль подшофе прокуроров. В частности, в Стерлитамаке возбуждалось уголовное дело против 26-летнего Артура Хужиахметова, доставившего в РОВД пьяного помощника прокурора Янаула Рустема Мустафина, устроившего гонки по ночным улицам. Милиционеру предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия именно за то, что должным образом выполнил свой профессиональный долг. Однако недавно следственный комитет посчитал возможным прекратить дело за отсутствием состава преступления в действиях гаишника.