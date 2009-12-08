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Гаишники написали закон прокурорам

9 декабря 2009, 01:33
ГИБДД подготовила новую редакцию административного регламента, регулирующего действия сотрудников Госавтоинспекции на дорогах. Ведомство под давлением Генпрокуратуры намерено лишить инспекторов возможности задерживать и наказывать прокуроров, следователей и судей, нарушающих ПДД. И если раньше, согласно внутренним документам, инспектора имели право проверять у «неприкасаемой» категории граждан документы, а при нарушении - составлять протокол и даже отстранять от управления автомобилем, если есть подозрения, что водитель пьян, то теперь гаишник может только устно предупредить прокурора-нарушителя, что он должен соблюдать ПДД.

Любые разбирательства теперь инспекторам запрещены, а протоколировать незаконные действия сотрудника надзорного ведомства могут только его коллеги. В ГИБДД переписали внутренний регламент, потому что на этом настояли в Генпрокуратуре, ссылаясь на закон, дарующий прокурорам право на неприкосновенность.

Ревизоры в погонах потребовали изменений в документе, регулирующего правила поведения гаишников на дорогах после того, как в российских регионах участились случаи возбуждения уголовных дел против особо ретивых инспекторов, протоколировавших действия усевшихся за руль подшофе прокуроров. В частности, в Стерлитамаке возбуждалось уголовное дело против 26-летнего Артура Хужиахметова, доставившего в РОВД пьяного помощника прокурора Янаула Рустема Мустафина, устроившего гонки по ночным улицам. Милиционеру предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия именно за то, что должным образом выполнил свой профессиональный долг. Однако недавно следственный комитет посчитал возможным прекратить дело за отсутствием состава преступления в действиях гаишника.

Похожий случай произошел в Новосибирске, где сотрудник ДПС Александр Бугурнов был осужден за превышение служебных полномочий за то, что составил протокол за вождение в пьяном виде на помощника прокурора. Однако кассационная инстанция отменила этот приговор и признала милиционера невиновным и постановила выплатить гаишнику моральный ущерб - 100 тысяч рублей.

Понятно, что и общественность встает стеной за честных милиционеров, считая, что все граждане за рулем независимо от статуса должны иметь одинаковые права.

Подобное дело недавно рассмотрели в Ставрополе, здесь судьи указали, что сама прокуратура на свой лад, ошибочно трактует Закон «О прокуратуре», а потому протокол на работника надзорного ведомства должен составляться на общих основаниях.

Но теперь, после того, как в ГИБДД под нажимом Генпрокуратуры, переписали внутренние положения, надзорному ведомству и суд не указ. Если эту странную юридическую коллизию не разрешит Конституционная Фемида.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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