Гаишники написали закон прокурорам

Любые разбирательства теперь инспекторам запрещены, а протоколировать незаконные действия сотрудника надзорного ведомства могут только его коллеги. В ГИБДД переписали внутренний регламент, потому что на этом настояли в Генпрокуратуре, ссылаясь на закон, дарующий прокурорам право на неприкосновенность.
Ревизоры в погонах потребовали изменений в документе, регулирующего правила поведения гаишников на дорогах после того, как в российских регионах участились случаи возбуждения уголовных дел против особо ретивых инспекторов, протоколировавших действия усевшихся за руль подшофе прокуроров. В частности, в Стерлитамаке возбуждалось уголовное дело против 26-летнего Артура Хужиахметова, доставившего в РОВД пьяного помощника прокурора Янаула Рустема Мустафина, устроившего гонки по ночным улицам. Милиционеру предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия именно за то, что должным образом выполнил свой профессиональный долг. Однако недавно следственный комитет посчитал возможным прекратить дело за отсутствием состава преступления в действиях гаишника.
Похожий случай произошел в Новосибирске, где сотрудник ДПС Александр Бугурнов был осужден за превышение служебных полномочий за то, что составил протокол за вождение в пьяном виде на помощника прокурора. Однако кассационная инстанция отменила этот приговор и признала милиционера невиновным и постановила выплатить гаишнику моральный ущерб - 100 тысяч рублей.
Понятно, что и общественность встает стеной за честных милиционеров, считая, что все граждане за рулем независимо от статуса должны иметь одинаковые права.
Подобное дело недавно рассмотрели в Ставрополе, здесь судьи указали, что сама прокуратура на свой лад, ошибочно трактует Закон «О прокуратуре», а потому протокол на работника надзорного ведомства должен составляться на общих основаниях.
Но теперь, после того, как в ГИБДД под нажимом Генпрокуратуры, переписали внутренние положения, надзорному ведомству и суд не указ. Если эту странную юридическую коллизию не разрешит Конституционная Фемида.