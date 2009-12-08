Чиновница Минфина отправилась за решетку на шесть лет

Как сообщили «МКС» в пресс-службе УФСБ по РБ, дамы, охраняющие интересы российской и башкирской казны, умудрились съездить на заграничный курорт на деньги, которые государство поручило им контролировать. Желая скрыть столь наглое обращение с казенными средствами, хитрые чиновницы оформили свой забугорный вояж как служебную командировку, фактически украв у государства 125 тысяч рублей. И если г-жа Скворцова на этом остановилась, то Наталья Дмитриева умудрилась присвоить почти четыре миллиона рублей, выделенные на содержание и ремонт территориальных органов казначейства. Чиновнице так кстати пришлись государственные деньги, что она купила себе на них две трехкомнатные квартиры в центре Уфы.