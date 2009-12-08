Чиновница Минфина отправилась за решетку на шесть лет

Обе женщины обязаны возместить ущерб, который они нанесли российскому бюджету. Дмитриева будет зарабатывать на зоне, чтобы внести в казну 3 миллиона 695 тысячи 456 рублей, а Скворцова должна выплатить из своего кармана более 60 тысяч рублей. Величиной украденных средств и объясняется суровый приговор суда, вынесенный для г-жи Дмитриевой.
Признание виновными чиновниц столь крупного ранга, да еще руководительниц федерального ведомства, - настоящий скандал. А если учесть, что г-жу Скворцову, призванную надзирать за государственными средствами, суд уличил в их растрате, то и вовсе – чрезвычайное происшествие российского масштаба. Фемида согласилась с выводами следствия, что обе наместницы Минфина совершили мошенничество в крупном размере и служебный подлог, а Наталью Дмитриеву признали виновной в легализации денежных средств.
Как сообщили «МКС» в пресс-службе УФСБ по РБ, дамы, охраняющие интересы российской и башкирской казны, умудрились съездить на заграничный курорт на деньги, которые государство поручило им контролировать. Желая скрыть столь наглое обращение с казенными средствами, хитрые чиновницы оформили свой забугорный вояж как служебную командировку, фактически украв у государства 125 тысяч рублей. И если г-жа Скворцова на этом остановилась, то Наталья Дмитриева умудрилась присвоить почти четыре миллиона рублей, выделенные на содержание и ремонт территориальных органов казначейства. Чиновнице так кстати пришлись государственные деньги, что она купила себе на них две трехкомнатные квартиры в центре Уфы.
Суд признал, что женщины, представляя ведомство, контролирующее государственные финансы, использовали это обстоятельство для личного обогащения, а потому и не стал делать поблажек подсудимым прекрасного пола.