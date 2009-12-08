Башкирские депутаты предлагают законодательно сдерживать рост цен на лекарства

По мнению авторов инициативы, в федеральном законе «О лекарственных средствах» необходимо нормативно закрепить максимальную цену на каждый препарат, реализуемый населению. «Чтобы не допустить необоснованный рост свободных цен устанавливался предельный уровень рентабельности для предприятий (включая аптеки) в размере 30 процентов к себестоимости», - считают они.
Другим законопроектом, подготовленным в Башкирии, являются изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях в «материнско-отцовскую статью».
«На сегодняшний день за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей предусмотрена ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 100 до 500 рублей. Как показывает практика, такие меры воздействия не приносят ожидаемого эффекта, количество уголовных и административных нарушений в этой сфере растет», - обращаются к думцам курултайцы.
Башкирские депутаты предлагают усилить административную ответственность за совершение таких правонарушений – на родителей налагать штраф в размере от 1000 до 1500 рублей, на должностных лиц – от 3000 до 5000 рублей.
Республиканский парламент назначил своим представителем при рассмотрении обоих законопроектов в Госдуме председателя комитета Курултая по социальной политике и здравоохранению Альбину Бурангулову.