Башкирские депутаты предлагают законодательно сдерживать рост цен на лекарства

Сразу с двумя законодательными инициативами обратились к своим думским коллегам депутаты Госсобрания Башкирии на своем последнем заседании. Региональные избранники напоминают, что в России до 2008 года действовали единые требования к торговой наценке на таблетки и пилюли. Сейчас же это происходит только в отношении препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств.