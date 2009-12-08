mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Башкирские депутаты предлагают законодательно сдерживать рост цен на лекарства

9 декабря 2009, 01:52
Сразу с двумя законодательными инициативами обратились к своим думским коллегам депутаты Госсобрания Башкирии на своем последнем заседании. Региональные избранники напоминают, что в России до 2008 года действовали единые требования к торговой наценке на таблетки и пилюли. Сейчас же это происходит только в отношении препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств.

По мнению авторов инициативы, в федеральном законе «О лекарственных средствах» необходимо нормативно закрепить максимальную цену на каждый препарат, реализуемый населению. «Чтобы не допустить необоснованный рост свободных цен устанавливался предельный уровень рентабельности для предприятий (включая аптеки) в размере 30 процентов к себестоимости», - считают они.

Другим законопроектом, подготовленным в Башкирии, являются изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях в «материнско-отцовскую статью».

«На сегодняшний день за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей предусмотрена ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 100 до 500 рублей. Как показывает практика, такие меры воздействия не приносят ожидаемого эффекта, количество уголовных и административных нарушений в этой сфере растет», - обращаются к думцам курултайцы.

Башкирские депутаты предлагают усилить административную ответственность за совершение таких правонарушений – на родителей налагать штраф в размере от 1000 до 1500 рублей, на должностных лиц – от 3000 до 5000 рублей.

Республиканский парламент назначил своим представителем при рассмотрении обоих законопроектов в Госдуме председателя комитета Курултая по социальной политике и здравоохранению Альбину Бурангулову.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44