В Уфе впервые прошел чемпионат России по рукопашному бою

На чемпионате России башкирские рукопашники планку не опустили. Сразу в четырех весовых категориях (до 60 кг, до 70 кг, до 75 кг и до 85 кг) хозяева праздновали победу. Очень яркой получилась победа Ильгиза Сагадеева, которому в финальной схватке «веса» «до 60 кг» понадобилось чуть более минуты, чтобы выиграть вчистую – удушающим приемом. Но самым непредсказуемым боем вечера оказался финал в категории «до 70 кг» - Сергей Назаров из Башкирии за шесть секунд до окончания времени поединка проигрывал по очкам 3-4 Артему Кошелеву из Москвы. Зрители на трибунах уже поспешили поздравить с победой москвича, когда Назаров красивейшей комбинацией ударов набрал сразу три очка и победил: 6-4! В «весе» «до 75 кг» очень уверенный бой провел еще один представитель сборной Башкирии - Тагир Маликов. Его оппонентом, по традиции, стал москвич – Игорь Егоров. Досрочную победу со счетом 7-3 одержал Тагир. Девушка-диктор даже назвала его не чемпионом России, а целым «чемпионом мира»… Но быстро поправилась и пожелала ему победы и на мировом первенстве.