В Уфе впервые прошел чемпионат России по рукопашному бою

- Это итоговое соревнование года в нашем виде, поэтому на нем выступают сильнейшие рукопашники России - рассказал президент Общероссийской федерации рукопашного боя Валерий Харитонов. - По итогам чемпионата будет сформирована сборная команда России, в которую попадут все призеры: первые и вторые места – в основной состав, «бронзовые» медалисты – в резервный. Отмечу, что к соревнованиям допускались спортсмены не ниже звания мастера спорта.
В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из разных регионов России. Бои проходили в весовых категориях до 60 кг, до 70 кг, до 75 кг, до 80 кг, до 85 кг, до 90 кг, свыше 90 кг и в абсолютной весовой категории - у мужчин, и в весовых категориях до 50 кг, до 55 кг, до 60 кг, до 65 кг, до 70 кг, свыше 70 кг и абсолютной весовой категории – у женщин.
- Сначала был отбор на чемпионате Приволжского федерального округа, - рассказал президент РО Федерации рукопашного боя РБ Александр Работяев. –Этот чемпионат – большая ответственность для нас, так как проводился впервые столице Башкирии. Я рад, что он вызвал такой интерес. Отмечу, что у нас в республике рукопашный бой культивируется в 32 городах и районах. Ежегодно проводятся до 20 соревнований различного уровня. На данный момент Башкирия воспитала 62 кандидата в мастера спорта и 45 мастеров спорта, а только за последний год – пять мастеров.
На чемпионате России башкирские рукопашники планку не опустили. Сразу в четырех весовых категориях (до 60 кг, до 70 кг, до 75 кг и до 85 кг) хозяева праздновали победу. Очень яркой получилась победа Ильгиза Сагадеева, которому в финальной схватке «веса» «до 60 кг» понадобилось чуть более минуты, чтобы выиграть вчистую – удушающим приемом. Но самым непредсказуемым боем вечера оказался финал в категории «до 70 кг» - Сергей Назаров из Башкирии за шесть секунд до окончания времени поединка проигрывал по очкам 3-4 Артему Кошелеву из Москвы. Зрители на трибунах уже поспешили поздравить с победой москвича, когда Назаров красивейшей комбинацией ударов набрал сразу три очка и победил: 6-4! В «весе» «до 75 кг» очень уверенный бой провел еще один представитель сборной Башкирии - Тагир Маликов. Его оппонентом, по традиции, стал москвич – Игорь Егоров. Досрочную победу со счетом 7-3 одержал Тагир. Девушка-диктор даже назвала его не чемпионом России, а целым «чемпионом мира»… Но быстро поправилась и пожелала ему победы и на мировом первенстве.
Отметим, что почетным гостем турнира стал двухкратный чемпион мира по боевому самбо, Венер Галиев, который в минувшую субботу помог одержать победу сборной России над сборной мира в матчевой встрече по боевым искусствам, проходившей в Москве. Венер вручал почетные призы, дипломы и медали. А среди участников соревнований большой интерес вызвало появление в весовой категории «до 85 кг» теперь уже бывшего чемпиона России Ивана Емельяненко – младшего брата известных на весь мир бойцов смешанных единоборств (боев без правил) Александра и Федора Емельяненко. К сожалению, Иван не попал даже в призеры, сойдя с турнирного пути на ранней стадии.
Андрей ЛОПАТА.