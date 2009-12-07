Уфа рассчитывает на выделение дополнительных траншей на капитальный ремонт

- Хочу подчеркнуть, что дома для проверки комиссией специально никто не готовил, - заверил первый заместитель главы администрации Уфы Ирек Ялалов. – Конкретные адреса выбирали сами проверяющие, исходя из заявок поступавших от горожан на специальную телефонную линию. По оценкам комиссии качество ремонта оказалось на порядок выше, чем в прошлом году, причем несколько домов по улице 50-летия СССР Константин Цицин осмотрел лично. Московские проверяющие особо отметили широкое внедрение энергосберегающих технологий, позволяющих примерно на треть снизить расходы на содержание жилья. Так, утепление кровли экономит 9% средств, фасада – 14%, энергоучет – около 11%. Что касается общероссийского уровня, то среди 15 проверенных регионов мы занимаем лидирующие строчки.