Уфа рассчитывает на выделение дополнительных траншей на капитальный ремонт

Башкирия решила по максимуму использовать представившуюся возможность и за два года выбрала весь лимит трехлетнего финансирования. Только в Уфе общая стоимость проведенного в этом году капремонта 246 многоквартирных домов составила 1,8 миллиарда рублей. Получение дополнительных траншей в 2010-м году возможно лишь за счет регионов, не сумевших должным образом выполнить условия федеральной программы.
Не так давно комиссия фонда содействия реформированию ЖКХ во главе с его председателем Константином Цициным провела исследования качества выполненного капремонта в Уфе. От ее заключения во многом будет зависеть получение дополнительных траншей.
- Хочу подчеркнуть, что дома для проверки комиссией специально никто не готовил, - заверил первый заместитель главы администрации Уфы Ирек Ялалов. – Конкретные адреса выбирали сами проверяющие, исходя из заявок поступавших от горожан на специальную телефонную линию. По оценкам комиссии качество ремонта оказалось на порядок выше, чем в прошлом году, причем несколько домов по улице 50-летия СССР Константин Цицин осмотрел лично. Московские проверяющие особо отметили широкое внедрение энергосберегающих технологий, позволяющих примерно на треть снизить расходы на содержание жилья. Так, утепление кровли экономит 9% средств, фасада – 14%, энергоучет – около 11%. Что касается общероссийского уровня, то среди 15 проверенных регионов мы занимаем лидирующие строчки.
1 декабря город должен полностью отчитаться об итогах выполнении программы, после чего можно будет вплотную занять вопросом получении федеральных средств в следующем году.