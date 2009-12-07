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Уфа рассчитывает на выделение дополнительных траншей на капитальный ремонт

7 декабря 2009, 03:17
Около миллиарда рублей ожидают городские власти получить в 2010 году из фонда содействия реформированию ЖКХ. Напомним, в рамках федерального закона №185 «О фонде содействия реформированию ЖКХ» в 2008-2010 годах государство выделяет регионам солидные средства на капремонт и снос аварийного и ветхого жилья, но взамен требует ликвидации перекрестного субсидирования и перехода к 100-процентной оплате населением всех коммунальных услуг.

Башкирия решила по максимуму использовать представившуюся возможность и за два года выбрала весь лимит трехлетнего финансирования. Только в Уфе общая стоимость проведенного в этом году капремонта 246 многоквартирных домов составила 1,8 миллиарда рублей. Получение дополнительных траншей в 2010-м году возможно лишь за счет регионов, не сумевших должным образом выполнить условия федеральной программы.

Не так давно комиссия фонда содействия реформированию ЖКХ во главе с его председателем Константином Цициным провела исследования качества выполненного капремонта в Уфе. От ее заключения во многом будет зависеть получение дополнительных траншей.

- Хочу подчеркнуть, что дома для проверки комиссией специально никто не готовил, - заверил первый заместитель главы администрации Уфы Ирек Ялалов. – Конкретные адреса выбирали сами проверяющие, исходя из заявок поступавших от горожан на специальную телефонную линию. По оценкам комиссии качество ремонта оказалось на порядок выше, чем в прошлом году, причем несколько домов по улице 50-летия СССР Константин Цицин осмотрел лично. Московские проверяющие особо отметили широкое внедрение энергосберегающих технологий, позволяющих примерно на треть снизить расходы на содержание жилья. Так, утепление кровли экономит 9% средств, фасада – 14%, энергоучет – около 11%. Что касается общероссийского уровня, то среди 15 проверенных регионов мы занимаем лидирующие строчки.

1 декабря город должен полностью отчитаться об итогах выполнении программы, после чего можно будет вплотную занять вопросом получении федеральных средств в следующем году.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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