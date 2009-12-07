Радисты Салавата без труда перемещаются в пространстве

Призывной позывной
- Для сеанса радиосвязи необходима специальная аппаратура: трансивер, который состоит из приемника и передатчика, а также антенна, - объясняет тренер радиолюбительского спортивного кружка центра детского технического творчества Салавата Александр Молчанов. - Вести эфир можно двумя способами: с помощью микрофона или телеграфа, где без «морзянки» никак не обойтись. Сигнальный язык увеличивает дальность связи и скорость передачи сообщения. Да и радист, работающий только голосом, считается ущербным, поскольку без знания азбуки Морзе не сможет ответить, если вызывают телеграфом.
У каждой радиостанции свой зарегистрированный в Россвязьнадзоре позывной, который является единственным в мире.
- Позывной для радиста – это как второе имя, - улыбается Александр Николаевич. – Именно по нему мы определяем, кто и откуда работает. Например, позывной нашей станции - RK9WZZ. R – обозначает принадлежность к России, К9 – Урал, W – Башкирия, первая Z – говорит о том, что связь происходит в коллективной радиостанции, а вторая – для благозвучия. Бывают еще и индивидуальные позывные для домашних радиостанций.
После каждого проведенного сеанса радиосвязи спортсмены по почте обмениваются фирменными карточками, которые напоминают обычные открытки.
- Карточки - это огромная ценность для радиста, - поясняет Молчанов. – На них указаны все необходимые данные: время, дата, позывной и страна, с которой удалось установить связь. В моей коллекции тысячи таких карточек с разных концов света.
Обменявшись на определенном диапазоне позывными, радисты начинают вести беседу.
- Радиолюбительский язык – самый вежливый, - с гордостью заявляет Молчанов. – В эфире просто невозможно услышать ругани, которая окружает в повседневной жизни. Для начала мы приветствуем друг друга и даем собеседнику небольшую информацию о той стране или местности, где находимся. Если наш коллега иностранец – разговариваем на английском. Поэтому каждый уважающий себя радиолюбитель должен владеть разговорным языком.
Радисты не только общаются в свое удовольствие, но и соревнуются друг с другом.
– Все радиолюбительские команды России собираются в определенном месте, вдали от городов, чтобы не было никаких помех, и разбивают палаточный лагерь, - рассказывает радист. - Командам выдают приборы с одинаковыми техническими параметрами, чтобы битва была справедливой. Принцип состязаний прост: провести как можно больше радиосвязей. Но важно не только количество. Чем дальше страна, с которой удалось провести связь, тем больше баллов зачисляют команде. Дорога каждая секунда, если будешь пассивным, то можешь подвести свою команду. Три года подряд наши парни из Салавата, которые начинали обучаться под моим руководством, становились чемпионами России по радиолюбительскому спорту. Надеюсь, что и в дальнейшем мы будем одними из сильнейших.
Языковая практика
Еще 14-летним мальчишкой Александр записался в судомодельный кружок, но, построив макет корабля «Охотник», интерес стал понемногу угасать.
- А через стенку от нашей секции занимались радисты, - вспоминает Молчанов. - Однажды мы с мальчишками к ним заглянули. Но тогда нас не взяли из-за возраста, отправили подрастать. Мы не растерялись и записались в спортивно-технический клуб при «Салаватнефтеоргсинтезе», где была аналогичная секция для радистов.
Вот уже 25 лет Александр Николаевич сам ведет радиолюбительский кружок, обучая ребят навыкам связи, приема и передачи информации с помощью необходимой аппаратуры.
- Первое время ребят охватывает мандраж: когда они выходили на связь, например, с радистом из Барселоны, то от волнения не могли произнести ни слова, - посмеивается радист. – Приходилось им подсказывать, как вести себя в эфире, что говорить. Постепенно их затягивает это занятие - аж за уши не оттащить от трансивера, особенно, когда освоят «морзянку».
Некоторые из воспитанников Молчанова, уже набравшись определенного опыта, не останавливаются на достигнутом: 16-летний Андрей Игаев соорудил свою домашнюю радиостанцию, и дни напролет проводит за аппаратурой.
- На летние каникулы Андрей уезжал к бабушке в деревню, так он и здесь не расстался со своей станцией – захватил с собой, а я ему помог соорудить антенну. Так он совмещал приятное с полезным: этот вид спорта, помимо интеллектуальных навыков, закрепляет владение иностранными языками на практике - достаточно соединиться с нужной тебе странной.
- Ольга, Харитон 5, Зоя, Зоя, прием! – внезапно доноситься из аппаратуры. – Я Борис, прием! Есть кто на связи?
- Это Финляндия, - определяет по позывному Александр Николаевич. - На связи Роман, Киловатт 9, Василий, Зинаида, Зинаида. Добрый день, Борис. Меня зовут Александр, принимаем вас в небольшом городе Салават с населением более 150 тысяч жителей. Сегодня у нас в гостях журналист, давайте покажем, как у нас происходит сеанс радиосвязи.
- Очень приятно, что у вас сегодня в гостях мой коллега, - радуется человек по ту сторону трансивера. – Я член международной федерации журналистов. Начать сообщение хочу с небольшого предисловия для вашего гостя. Еще в 79-м году наши с вами коллеги, корреспонденты одной из газет, стали инициаторами первого в мире лыжного похода на Северный полюс под руководством известного путешественника и радиолюбителя Дмитрия Шпаро. Чтобы поддерживать связь с большой землей, в качестве антенны они использовали лыжные палки. Когда они вставали на прием, то соединяли их воедино – получалась мачта, затем натягивался провод. Благодаря такой примитивной антенне ребятам удавалось установить связь. Тогда мне посчастливилось соединиться с полюсом, и на память о том сеансе мне прислали карточку с автографами участников экспедиции и самого Шпаро.
- Борис, расскажите о вашем местоположении. Прием!
- Вас понял! Нахожусь на юго-востоке Финляндии, рядом с Балтийским морем и течением Гольфстрим. Это довольно теплое место для финнов, поэтому оно считается курортным. Город в котором я живу - Лаппеенранта - столица карельской губернии. Здесь все говорят на литературном финском языке, но в быту используют карельский. Этот город расположен на южном побережье самого большого озера в Финляндии Сайма.
- Спасибо, Борис! – благодарит собеседника Молчанов. - Рассказ о нашей радиосвязи скоро будет опубликован в прессе.
Анастасия ЖИЛКИНА.