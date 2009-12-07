Радисты Салавата без труда перемещаются в пространстве

- Очень приятно, что у вас сегодня в гостях мой коллега, - радуется человек по ту сторону трансивера. – Я член международной федерации журналистов. Начать сообщение хочу с небольшого предисловия для вашего гостя. Еще в 79-м году наши с вами коллеги, корреспонденты одной из газет, стали инициаторами первого в мире лыжного похода на Северный полюс под руководством известного путешественника и радиолюбителя Дмитрия Шпаро. Чтобы поддерживать связь с большой землей, в качестве антенны они использовали лыжные палки. Когда они вставали на прием, то соединяли их воедино – получалась мачта, затем натягивался провод. Благодаря такой примитивной антенне ребятам удавалось установить связь. Тогда мне посчастливилось соединиться с полюсом, и на память о том сеансе мне прислали карточку с автографами участников экспедиции и самого Шпаро.