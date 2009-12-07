Глава Минюста РФ по РБ не видит в Башкирии реальной правозащитной деятельности

- Но я не вижу реальной деятельности правозащитников, - констатирует г-н Юсупов. – Вместо того, чтобы вносить предложения и убеждать в необходимости тех или иных мер, правозащитные организации строят свою работу на противопоставлении власти. В итоге само определение «правозащитник» становится «ругательным» и означает - «тот, кто борется с властью». А это абсолютно неправильное понимание правозащитной деятельности. Я, как человек, профессионально занимающийся этой сферой, на сегодняшний день не могу назвать реальную авторитетную правозащитную организацию в Башкортостане.