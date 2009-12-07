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Глава Минюста РФ по РБ не видит в Башкирии реальной правозащитной деятельности

7 декабря 2009, 03:20
Глава Минюста РФ по РБ Рустем Юсупов рассказал, как он видит формирование гражданского общества в России. - Среди всего многообразия вопросов, которыми занимается Минюст, главные для нас - это обеспечение прав и свобод граждан и реализация государственной политики, - говорит Рустем Рафисович. - Любые решения стараюсь принимать, ориентируясь, в первую очередь, на интересы общества. А глобальная задача – преодолеть кризис доверия населения на своем маленьком участке.

Управление Минюста РФ по РБ появилось в республике в сентябре 2008 года, и задачей ведомства стала регистрация и надзор за деятельностью политических партий, религиозных организаций, профсоюзов, общественных или иных структур. Сегодня таких объединений в Башкирии 4427.

- В начале года я считал, что половины из этих организаций не существует, - говорит министр. – Но 70% из них сдали отчеты. Теперь контроль за ними будет усилен.

По словам г-на Юсупова, построить гражданское общество не так просто – «эту стройку не потрогаешь руками, а эффект не будет мгновенным».

- Многие наши граждане совершенно безграмотны на юридическом поле, - сетует Рустем Рафисович. – В различные органы власти и управления, в суды и правоохранительные органы идет большой поток необоснованных жалоб просто потому, что люди не знают куда обращаться. И у жалобщиков возникает ощущение, что все вокруг занимаются отписками.

Как утверждает г-н Юсупов, в ближайшее время в стране будет создана государственная сеть бесплатных бюро юридических услуг для тех, кто не имеет возможности нанять адвокатов.

- Я глубоко убежден, что доступ к квалифицированной юридической помощи не должен зависеть от толщины кошелька, - объясняет Рустем Юсупов.

Глава управления российского Минюста считает, что в Башкирии созданы уникальные условия для деятельности правозащитных организаций: четко организованная система государственного управления и готовность власть предержащих сотрудничать с представителями общественности.

- Но я не вижу реальной деятельности правозащитников, - констатирует г-н Юсупов. – Вместо того, чтобы вносить предложения и убеждать в необходимости тех или иных мер, правозащитные организации строят свою работу на противопоставлении власти. В итоге само определение «правозащитник» становится «ругательным» и означает - «тот, кто борется с властью». А это абсолютно неправильное понимание правозащитной деятельности. Я, как человек, профессионально занимающийся этой сферой, на сегодняшний день не могу назвать реальную авторитетную правозащитную организацию в Башкортостане.

Г-н Юсупов весьма огорчен и тем, что люди перестали верить партиям и заниматься партийной деятельностью, «потому что не хотят тратить время на отвлеченную партийную работу».

- Партии не могут привлечь к себе внимание, - говорит Рустем Рафисович. – А ведь именно партии должны представлять интересы общества. Пока люди не видят реальной помощи от партий, о какой связи государства и общества мы говорим?

Кстати, глава башкирского управления Минюста РФ считает, что в прошлом комсомол выполнял свою роль организатора молодежи.

- Я сам был секретарем комсомольской организации. Очень хорошая система самоорганизации, приучающая к порядку.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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