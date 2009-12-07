Депутатка Баймакского райсовета утаила от государства полмиллиона рублей

В этом документе ее магазин разросся со 130 «квадратов» до 150, сэкономив сметливой предпринимательнице немалые средства. Налоговики поздно обратили внимание на то, что внешне привычное здание по бумагам распухло на 20 квадратных метров, а бизнесвумен положила себе в карман более полумиллиона рублей. Однако депутатский мандат не позволил женщине уйти от возмездия – как только «ошибка» выяснилась, фискалы передали липовый техпаспорт в правоохранительные органы. В ближайшее время Баймакский суд определит степень ответственности Фариды Кусеевой за этот милый обман. Если даму признают виновной сразу по двум статьям уголовного кодекса - в использовании заведомо подложного документа и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере – женщине грозит не менее пяти лет лишения свободы.