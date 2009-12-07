Депутатка Баймакского райсовета утаила от государства полмиллиона рублей
7 декабря 2009, 03:10
Предстанет перед судом депутатка Баймакского райсовета Фарида Кусеева. Женщину обвиняют в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии следствия, дама умудрилась утаить от государства более 500 тысяч рублей. Как сообщили «МКС» в СУ СК при прокуратуре РФ по РБ, депутатка занималась частным предпринимательством, торгуя в собственном магазине. Узнав о том, что коммерсантам, имеющим торговые площади более 150 квадратных метров, полагается налоговая льгота, г-жа Кусеева решила обратить это обстоятельство в свою пользу и представила фискалам поддельный техпаспорт.
В этом документе ее магазин разросся со 130 «квадратов» до 150, сэкономив сметливой предпринимательнице немалые средства. Налоговики поздно обратили внимание на то, что внешне привычное здание по бумагам распухло на 20 квадратных метров, а бизнесвумен положила себе в карман более полумиллиона рублей. Однако депутатский мандат не позволил женщине уйти от возмездия – как только «ошибка» выяснилась, фискалы передали липовый техпаспорт в правоохранительные органы. В ближайшее время Баймакский суд определит степень ответственности Фариды Кусеевой за этот милый обман. Если даму признают виновной сразу по двум статьям уголовного кодекса - в использовании заведомо подложного документа и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере – женщине грозит не менее пяти лет лишения свободы.