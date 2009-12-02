В Татарии заломили цену за транзит башкирского этилена

- Без регулирования правительства РФ нам самим договориться очень сложно, - сказал глава правительства региона Раиль Сарбаев. - Но надеюсь, что точка в этом вопросе будет вскоре поставлена.
По словам премьера, стоимость транзита этилена по участку продуктопровода протяженностью
Такая ценовая "вилка", по его мнению, экономически не обоснована и разорительна для производителя - завода "Каустик", принадлежащего ОАО «Башкирская химия».
Глава башкирского правительства уточнил, что в конце минувшей недели он изложил позицию и конструктивные предложения по данному вопросу в правительстве РФ. В ближайшее время, по его словам, предстоит совместное обсуждение проблемы и поиск компромисса.