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В Татарии заломили цену за транзит башкирского этилена

2 декабря 2009, 02:54
Башкирия рассчитывает на урегулирование вопроса стоимости транзита этилена по участку трубопровода на территории Татарстана. Кабмин республики надеется на помощь федерального правительства в снижении стоимости доставки по продуктопроводу, проходящему по территории Татарии, продукции ОАО «Каустик». Сегодня цена транспортировки этилена почти в девять раз превышает цену за транзит по Башкирии.

- Без регулирования правительства РФ нам самим договориться очень сложно, - сказал глава правительства региона Раиль Сарбаев. - Но надеюсь, что точка в этом вопросе будет вскоре поставлена.

По словам премьера, стоимость транзита этилена по участку продуктопровода протяженностью 31,8 км, пролегающем по территории соседней республики, «по непонятной причине оказалась в 8,8 раза выше, чем по территории Башкирии, и составляет 1 381 рубль за одну тонну».

Такая ценовая "вилка", по его мнению, экономически не обоснована и разорительна для производителя - завода "Каустик", принадлежащего ОАО «Башкирская химия».

Глава башкирского правительства уточнил, что в конце минувшей недели он изложил позицию и конструктивные предложения по данному вопросу в правительстве РФ. В ближайшее время, по его словам, предстоит совместное обсуждение проблемы и поиск компромисса.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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