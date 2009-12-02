В Татарии заломили цену за транзит башкирского этилена

Башкирия рассчитывает на урегулирование вопроса стоимости транзита этилена по участку трубопровода на территории Татарстана. Кабмин республики надеется на помощь федерального правительства в снижении стоимости доставки по продуктопроводу, проходящему по территории Татарии, продукции ОАО «Каустик». Сегодня цена транспортировки этилена почти в девять раз превышает цену за транзит по Башкирии.