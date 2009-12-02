Регулярный чемпионат КХЛ перевалил за экватор

При всем уважении к Виталию Колеснику и Александру Еременко, именно вратарская линия в Уфе сейчас видится наиболее уязвимой. И вот почему. Еременко, как известно, один из кандидатов на поездку в Ванкувер. При живых и здоровых «нхловских» голкиперах Набокове, Хабибуллине и Брызгалове его шансы на Олимпиаду будут невелики. Ну, разве что третьим вратарем. Александр здорово играет клюшкой и на выходах из ворот. Но не всегда уверенно в нынешнем сезоне он управляется с вратарской ловушкой – здесь достаточно вспомнить выездной матч в Хабаровске и одну из пропущенных шайб, а так же недавнюю домашнюю встречу против «Сибири», где соперник только чудом не забивал после неуверенных действий вратаря. Предположим, что самый главный недостаток вратаря-профессионала – в области психологии. Как будет играть за «Салават» не проходящий в состав на Олимпийские игры Еременко – большой вопрос. Если заглянуть в статистику, Виталий Колесник провел игр даже больше, чем его коллега, и запомнился в первую очередь уверенной игрой на буллитах. А это как раз то, чего в некоторых играх этого сезона не хватает Еременко. Виталий отыграл на «ноль» три встречи (на счету Еременко – один «сухарь»), но всего одна пропущенная шайба заставила забыть о его безупречности. Владислав Отмахов из «Автомобилиста» «прошил» Колесника броском из своей зоны. Чем занимался в этот момент Виталий, можно только догадываться, но стоял он к летящей в пустые ворота шайбе боком, то есть нити игры упустил, чего в КХЛ нельзя допускать даже в матчах с записным аутсайдером. Кстати, в той самой игре против екатеринбургского «Автомобилиста» мог дебютировать номинально третий вратарь клуба – Сергей Белов. Ведь из-за травмы Еременко, выбывшего на три недели, Виталий стал на этот отрезок основным вратарем команды. И если бы тренеры на матч с не самым сильным соперником выпусти Белова, не было бы той курьезной шайбы для Колесника. А молодой вратарь нефтекамского «Тороса» понюхал бы пороху КХЛ. В итоге Сергей сыграл лишь в товарищеском матче «Салават Юлаев» - «Торос», прошедшего в рамках праздника республиканского хоккея.