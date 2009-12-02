Регулярный чемпионат КХЛ перевалил за экватор

Великолепная пятерка
Показательной может служить выездная игра в Петербурге пока что с главным конкурентом за первое место регулярного сезона – питерским СКА. Там уфимцы так же набросали сопернику авоську в пять шайб, пропустив при этом три. Из ярких домашних встреч особняком стоят две победные - игра против магнитогорского «Металлурга» (3:2), традиционного соперника уфимцев, и омского «Авангарда» (6:5 в овертайме), с недавнего времени еще более принципиального оппонента, чем «Магнитка». Проанализировав как игровое звено уфимской команды, так и тренерское, можно сделать вывод, что слабых мест у «Салавата Юлаева» в регулярном чемпионате нет и, похоже, не будет, но вот весной с этим клубом может случиться все, что угодно.
Первые три месяца сезона «Салават Юлаев» провел под присмотром тренерского штаба, состоящего сразу из пяти специалистов – Быкова, Захаркина, Сафина, Герсонского и Костичкина. Главный тренер Вячеслав Быков двумя победами со сборной России на последних чемпионатах мира приобрел большущий кредит доверия у руководства башкирского клуба. Даже если бы «Салават» провел неважно первую половину сезона, никому бы в голову не пришло снять его с поста наставника «юлаевцев». В этой связи не позавидуешь экс-главному тренеру уфимской команды Сергею Михалеву. Его после назначения в текущем сезоне в нижегородское «Торпедо» «попросили» с должности уже спустя шесть игр. Михалыч снова свободен и, как заявил в одном из интервью, готов работать хоть с детскими командами уфимской ДЮСШ. Верный помощник Быкова по ЦСКА и по сборной, а теперь и по «Салавату», Игорь Захаркин работает уж точно не меньше Вячеслава Аркадьевича. Например, в начале сезона, когда сборная России готовилась к первому этапу Евротура – Чешским играм, перед самым турниром на тренировки «юлаевцы» выходили именно под присмотром Игоря Владимировича. Были замечены Быков с Захаркиным и на играх «Толпара». Ну, а когда оба наставника из-за занятости в сборной России, не могут руководить тренировочным процессом, их подменяют старшие тренеры клуба – Венер Сафин и Сергей Герсонский. Первого, в недавнем прошлом защитника «Салавата Юлаева», в Уфе знают очень хорошо. Да и второй, работавший старшим тренером при Сергее Михалеве, тоже хоккейной публике представлять не нужно. После печальной разлуки с омским «Авангардом» Уфа, как и ожидалось, стала для специалиста с казахстанскими корнями постоянным местом работы. Должность пятого тренера для непросвещенного болельщика может показаться весьма любопытной. А вот в хоккейном мире видеотренера Павла Костичкина знают хорошо – он работал с Быковым и Захаркиным как в ЦСКА, так и в сборной России. Пока, как видно по результатам команды, механизм тренерского корпуса в «Салавате» работает как часы и сбоев не дает. Но не стоит забывать, что главным турниром сезона для Быкова и Захаркина станет февральская Олимпиада в Ванкувере. Сразу по ее окончания будет доигран регулярный чемпионат КХЛ и начнется плей-офф. Проще говоря, совершенно другое соревнование. И только по его итогам можно будет ставить оценку. Да, работы у Быкова и Захаркина будет невпроворот, но тем интереснее посмотреть на ее результат.
«Сухари» и ляпы
При всем уважении к Виталию Колеснику и Александру Еременко, именно вратарская линия в Уфе сейчас видится наиболее уязвимой. И вот почему. Еременко, как известно, один из кандидатов на поездку в Ванкувер. При живых и здоровых «нхловских» голкиперах Набокове, Хабибуллине и Брызгалове его шансы на Олимпиаду будут невелики. Ну, разве что третьим вратарем. Александр здорово играет клюшкой и на выходах из ворот. Но не всегда уверенно в нынешнем сезоне он управляется с вратарской ловушкой – здесь достаточно вспомнить выездной матч в Хабаровске и одну из пропущенных шайб, а так же недавнюю домашнюю встречу против «Сибири», где соперник только чудом не забивал после неуверенных действий вратаря. Предположим, что самый главный недостаток вратаря-профессионала – в области психологии. Как будет играть за «Салават» не проходящий в состав на Олимпийские игры Еременко – большой вопрос. Если заглянуть в статистику, Виталий Колесник провел игр даже больше, чем его коллега, и запомнился в первую очередь уверенной игрой на буллитах. А это как раз то, чего в некоторых играх этого сезона не хватает Еременко. Виталий отыграл на «ноль» три встречи (на счету Еременко – один «сухарь»), но всего одна пропущенная шайба заставила забыть о его безупречности. Владислав Отмахов из «Автомобилиста» «прошил» Колесника броском из своей зоны. Чем занимался в этот момент Виталий, можно только догадываться, но стоял он к летящей в пустые ворота шайбе боком, то есть нити игры упустил, чего в КХЛ нельзя допускать даже в матчах с записным аутсайдером. Кстати, в той самой игре против екатеринбургского «Автомобилиста» мог дебютировать номинально третий вратарь клуба – Сергей Белов. Ведь из-за травмы Еременко, выбывшего на три недели, Виталий стал на этот отрезок основным вратарем команды. И если бы тренеры на матч с не самым сильным соперником выпусти Белова, не было бы той курьезной шайбы для Колесника. А молодой вратарь нефтекамского «Тороса» понюхал бы пороху КХЛ. В итоге Сергей сыграл лишь в товарищеском матче «Салават Юлаев» - «Торос», прошедшего в рамках праздника республиканского хоккея.
Обороты обороны
Первый игровой месяц линия обороны уфимцев выглядела самым слабым звеном. Хотя, по именам, она не уступит даже оборонительным редутам какой-нибудь сильной европейской национальной сборной. Виталий Прошкин, Дмитрий Калинин, Олег Твердовский и Максим Кондратьев – претенденты на поездку в Ванкувер. И уже сейчас можно смело говорить, что минимум двое из этого квартета в Канаду в феврале поедут. Особенно стоит отметить 33-летнего Твердовского. Олег не только уверенно играет в защите, но и отменно смотрится в атаке, забросив в двадцати трех играх пять шайб, большинство из которых были решающими или определяющими ход встречи. Да и бегает по площадке семидесятый номер уфимцев не хуже любых молодых защитников. И это притом, что осенью Олег переболел свиным гриппом. Еще более впечатляющая статистика у Калинина – девять шайб в двадцати семи играх! Общее впечатление от его игры портит лишь не всегда уверенная игра в обороне. Но больше это касается другого оборонца – Кирилла Кольцова. Он и вовсе самый результативный по очкам игрок защитной линии, но нередко усаживался в запас из-за плохой игры именно в оборонке. Кольцова нередко публично критикует и Быков. С переменным успехом смотрится на льду и капитан команды Виталий Прошкин. Единоборств опытный защитник не сторонится, но порой именно его ошибки приводят к необязательным пропущенным шайбам. Позволяет себя обыгрывать и Мирослав Блатяк, который в предыдущих двух сезонах виделся самым надежным защитником клуба. Новички «Салавата» Илья Горохов и Максим Кондратьев получают достаточно игрового времени, но также играют с переменным успехом. Немного жаль Кутейкина – дважды травмированный по ходу сезона защитник не сыграл за «юлаевцев» и десяти игр. И еще более удивительно, что, зная могучий бросок Андрея, не забросил в текущем сезоне ни одной шайбы. Не смог закрепиться в «основе» уфимцев и молодой Михаил Григорьев. По словам Захаркина, он еще не готов для серьезных матчей КХЛ, и было принято решение вернуть его в молодежную команду «Толпар».
Мушкетер, маэстро, викинг и все-все-все
Сильнейшая в лиге линия нападения, как по именам, так и по глухой статистике. Преодолев рубеж в сто шайб первыми среди всех команд, «юлаевцы» продолжают забивать много и красиво. Особняком в линии атаки стоит первое звено – Радулов – Зиновьев – Торесен. Если с Александром «мушкетером» Радуловым (как в Уфе прозвали хоккеиста за его манеру праздновать голы) все понятно – его природная неугомонность и талант не могут оставить равнодушным никого, то вот чего ждать от норвежца Торесена для уфимских болельщиков было загадкой. Патрик, к слову, первый представитель этой северной страны, играющий в России. И старт сезона ему более чем удался – дерзкий в атаке у ворот, быстрый за воротами соперника и с отменным голевым чутьем, норвежец наклепал уже тринадцать шайб в 28 играх. Отметим, что именно Торесен среди всех игроков «Салавата Юлаева» сделал первый хет-трик в сезоне. С тех пор над одним из секторов «Уфа-арены» висит огромный баннер с изображением норвежского хоккеиста в ковбойской шляпе. Но мозговым центром убойной тройки нападения уфимцев является Сергей Зиновьев. Игрой Сергея Олеговича, как называют хоккеиста болельщики и журналисты, не восхищаться просто невозможно. Бриллиантовые пасы, изумрудные голы и золотое видение площадки – в арсенале Зиновьева, думается, припасено еще не одно волшебство. Сыгранная связка Константина Кольцова и Владимира Антипова с уходом из команды Михала Микески приобрела нового «центра» - Алексея Медведева, который играет очень полезно и забивает очень вовремя. Воссоединение воспитанников омской школы хоккея Александра Пережогина и Андрея Таратухина в одно звено видится более чем разумным. Оба, кстати, включены в список пятидесяти кандидатов на олимпийскую поездку. Третьим нападающим в эту тройку нападения неплохо «вписался» Виктор Козлов, который пока что играет даже не в полную силу, хотя и без спадов. Постоянно меняется сочетание лишь одного звена команды. Сюда был куплен Илья Зубов, который пока что выглядит бледно. Воспитанники уфимской школы хоккея Руслан Нуртдинов и Андрей Сидякин попеременно выходят именно в сочетании номинально четвертого звена. Зато ударно начал сезон Игорь Григоренко. Атакующая мощь «Салавата» должна усилиться кем-то еще – недавно тренерский штаб команды заявил, что для полного комплекта им не хватает одного нападающего.
Андрей ЛОПАТА.