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Парламентарии не позволили Уралу Хасанову занять место Александра Сидякина

2 декабря 2009, 02:59
Депутаты Курултая в минувший четверг прокатили кандидатуру главы регионального отделения всероссийской общественной организации «Человек и закон» Урала Хасанова на пост одного из членов комиссии Центризбиркома Башкирии с правом решающего голоса. Хасанов – протеже партии «Справедливая Россия» и «эсеры» надеялись заменить этой персоной Александра Сидякина, ранее состоявшим в ЦИКе РБ, но досрочно лишенного полномочий «по собственному желанию». Однако башкирские парламентарии большинством голосов отказали Уралу Хасанову в получении места в высокой комиссии региона.

Против г-на Хасанова выступили 88 депутатов, 2 воздержались от решения и лишь 8 человек одобрили выбор «эсеров». Реакции однопартийцев Урала Хасанова пока неизвестно.

Скорее всего, причиной парламентского неприятия этой кандидатуры стало то, что Урал Хасанов зарекомендовал себя одиозной личностью, выступая по центральному ТВ в скандальных программах в качестве критика местных властей. В своих телевизионных спичах бывший чиновник (а г-н Хасанов до лета 2008 года трудился руководителем управления внутренней политики администрации президента Башкирии, ныне ликвидированного) объяснял, что покинул государственный пост в знак протеста против произвола главы республики. Хотя на самом деле уехал в Москву вслед за своим патроном Радием Хабировым и даже благодаря его протекции на недолгое время возглавил одно из подразделений ассоциации юристов России. Но потом решил вернуться домой, начав новую жизнь. В Уфе он развелся с супругой Гульшат Арслановой, кстати, в свое время успешно работавшей председателем городской избирательной комиссии, и обрел новое счастье с другой женщиной, родившей ему ребенка. Общих детей у Хасанова с Арслановой не было.

Сегодня Урал Хасанов трудится в общественной организации «Человек и закон», имеющей статус всероссийской и надеется по мере сил изменять политическую ситуацию в республике.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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