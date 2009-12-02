Парламентарии не позволили Уралу Хасанову занять место Александра Сидякина

Скорее всего, причиной парламентского неприятия этой кандидатуры стало то, что Урал Хасанов зарекомендовал себя одиозной личностью, выступая по центральному ТВ в скандальных программах в качестве критика местных властей. В своих телевизионных спичах бывший чиновник (а г-н Хасанов до лета 2008 года трудился руководителем управления внутренней политики администрации президента Башкирии, ныне ликвидированного) объяснял, что покинул государственный пост в знак протеста против произвола главы республики. Хотя на самом деле уехал в Москву вслед за своим патроном Радием Хабировым и даже благодаря его протекции на недолгое время возглавил одно из подразделений ассоциации юристов России. Но потом решил вернуться домой, начав новую жизнь. В Уфе он развелся с супругой Гульшат Арслановой, кстати, в свое время успешно работавшей председателем городской избирательной комиссии, и обрел новое счастье с другой женщиной, родившей ему ребенка. Общих детей у Хасанова с Арслановой не было.