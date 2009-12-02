Ель, украшавшая площадь перед уфимским горсоветом, пришла в негодность

На площади перед горсоветом в Уфе впервые за много лет установили живую елку. До этого власти использовали сборное искусственное дерево. Скорее всего, конструкция пришла в негодность, хотя в мэрии объясняют, что поставили живую ель по многочисленным просьбам горожан. Настоящую 30-метровую лесную красавицу привезли из Нуримановского района Башкирии.