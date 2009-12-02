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Ель, украшавшая площадь перед уфимским горсоветом, пришла в негодность

2 декабря 2009, 03:02
На площади перед горсоветом в Уфе впервые за много лет установили живую елку. До этого власти использовали сборное искусственное дерево. Скорее всего, конструкция пришла в негодность, хотя в мэрии объясняют, что поставили живую ель по многочисленным просьбам горожан. Настоящую 30-метровую лесную красавицу привезли из Нуримановского района Башкирии.

Любопытно, что главная ель, установленная на площади перед Конгресс-холлом на пять метров ниже той, что расположилась на площади имени Ленина – ее высота 25 метров.

Кроме того, новогодние деревья установят перед ДК УЗЭМИК, ДК Орджоникидзе, ТРК «Иремель», Гостиным двором, дворцом спорта, на Советской площади, в затонском парке культуры и отдыха, на набережной реки Белой. Символ Нового года привезут из Нуримановского, Уфимского и Благовещенского районов. Стоимость лесной красавицы, достойной украсить площадь, варьируется от 12 до 22 тысяч рублей.

Также в столице Башкирии появится 29 ледовых городков. На скульптуры, которые «поселятся» на площади Ленина в Уфе истратят 1303 кубометров льда, который привезут с местных водоемов. Строительный «материал» уже готов – толщина льда на озерах составляет 10 сантиметров.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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