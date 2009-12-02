19-летняя дама протаранила иномарку, погубив четырех взрослых и грудного ребенка

Как рассказали «МКС» в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, жуткая авария случилась 28 ноября в 12.20 в семи километрах от административной границы с Челябинской областью и в трех от поселка Красная Башкирия. Все погибшие и пострадавшие в ДТП – жители Магнитогорска. Нет сомнений, что в происшествии, унесшим сразу пять жизней, в том числе и полуторагодовалого малыша, признают виновной легкомысленную дамочку, по неизвестной причине двигавшейся на огромной скорости по встречной полосе. Девушка за рулем всего год и как полагают правоохранители, она просто отвлеклась за рулем.