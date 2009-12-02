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19-летняя дама протаранила иномарку, погубив четырех взрослых и грудного ребенка

2 декабря 2009, 02:21
Пять человек расстались с жизнью на 69 километре трассы Верхнеуральск-Магнитогорск в Абзелиловском районе в минувшую субботу. Среди погибших в крупной автокатастрофе близ поселка Красная Башкирия – полуторагодовалый ребенок. Среди раненых – две девочки восьми и шести лет и их родители. Все они в тяжелом состоянии доставлены в больницу Магнитогорска.

Как полагают представители ГИБДД, ужасное ДТП спровоцировала 19-летняя женщина, жительница Челябинской области, грубо нарушившая правила дорожного движения. Дама, управлявшая «Рено-Меган» при ясной погоде, на ровной пустой дороге умудрилась выехать на полосу встречного движения и столкнуться лоб в лоб с единственным на сотни метров автомобилем «Сузуки». Водитель второй иномарки, ехавший по своей полосе, никак не ожидал, что подвергнется «нападению» «Рено» и, вероятно, до последнего ждал, когда взбесившаяся машина уберется с дороги. Позже владелец «Сузуки» попытался уйти от удара, съехав в кювет, было уже поздно – женщина практически насквозь протаранила встречный автомобиль. Четверо попутчиков горе-водительницы погибли – в «Рено» ехала семья с маленьким ребенком, лишился жизни один пассажир «Судзуки».

Как рассказали «МКС» в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, жуткая авария случилась 28 ноября в 12.20 в семи километрах от административной границы с Челябинской областью и в трех от поселка Красная Башкирия. Все погибшие и пострадавшие в ДТП – жители Магнитогорска. Нет сомнений, что в происшествии, унесшим сразу пять жизней, в том числе и полуторагодовалого малыша, признают виновной легкомысленную дамочку, по неизвестной причине двигавшейся на огромной скорости по встречной полосе. Девушка за рулем всего год и как полагают правоохранители, она просто отвлеклась за рулем.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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