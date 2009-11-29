Власти Уфы сокращают расходы и ищут новые денежные источники

В 2008 и 2009 году коммунальный сектор башкирской столицы получил значительные средства на капремонт жилья из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ, что значительно снизило нагрузку на муниципальный бюджет. Только в 2009 году в программу вложено 1,8 миллиарда рублей, что позволило отремонтировать 246 многоквартирных домов и улучшить условия проживания 90 тысяч горожан. Однако на этом лимит финансирования исчерпан, и получить дополнительные средства на следующий год можно лишь за счет других регионов, не сумевших должным образом выполнить условия Фонда.