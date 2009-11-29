Власти Уфы сокращают расходы и ищут новые денежные источники

Заемные планы
Начиная с 2002 года, администрация Уфы довольно легко компенсировала бюджетный дефицит и получала средства на развитие за счет выпуска облигаций муниципального займа. Если первый заем, выпущенный семь лет назад, составлял 300 миллионов рублей, то последний – уже 500. В качестве бонуса город получал наличные деньги под более низкий, чем в банке процент, а держатели облигаций - стабильную прибыль по купонным доходам, не облагаемую местными и государственными налогами.
Всего с 2002-го по первое полугодие 2008 года город разместил на бирже пять займов на общую сумму 2 миллиарда рублей. Однако с началом кризиса этот путь привлечения денег оказался закрытым.
- Цена муниципального займа выросла с 13% до 16-18 процентов, и теперь его размещение городу стало невыгодно, - говорит начальник территориального финансового управления Минфина РБ на территории Уфы Илгиз Насыртдинов.
Аналогичного мнения придерживается и мэр Уфы Павел Качкаев. По его словам сейчас гораздо проще и выгоднее взять банковский кредит, лучше всего у иностранных заемщиков, которые в отличие от своих российских коллег предоставляют деньги на длительные сроки и под минимально возможный процент. Вероятно, основным кредитором Уфы станет Европейский банк реконструкции и развития, у которого уфимская мэрия уже брала два крупных кредита на достройку 3-й очереди очистных сооружений и модернизацию системы теплоснабжения.
Не так давно премьер министр РБ Раиль Сарбаев и представители ЕБРР обсудили вопрос предоставления дальнейших займов. В Уфе на деньги Европейского банка планируется достроить автомобильный тоннель под парком Лесоводов, который станет частью проекта соединения федеральных трасс М-5 и М-7, продолжить реконструкцию международного аэропорта, а так же частично профинансировать план развития инженерной инфраструктуры столицы. По словам экспертов, получению европейских кредитов во многом будет способствовать весьма высокий кредитный рейтинг Уфы сделанный агентством Standard & Poors, на основе оценки способности и готовности потенциального должника вовремя и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства.
Москва нам поможет
В 2008 и 2009 году коммунальный сектор башкирской столицы получил значительные средства на капремонт жилья из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ, что значительно снизило нагрузку на муниципальный бюджет. Только в 2009 году в программу вложено 1,8 миллиарда рублей, что позволило отремонтировать 246 многоквартирных домов и улучшить условия проживания 90 тысяч горожан. Однако на этом лимит финансирования исчерпан, и получить дополнительные средства на следующий год можно лишь за счет других регионов, не сумевших должным образом выполнить условия Фонда.
- По предварительным заявлениям руководства Фонда содействия реформированию ЖКХ возможность получение дополнительных ассигнований на капремонт у республики, а значит и города есть, - рассказал первый заместитель главы администрации Уфы Ирек Ялалов. – По крайней мере, из 18 областей претендующих на дополнительные бонусы, Башкортостан уверенно входит в первую десятку.
Пока власти не говорят о конкретных суммах, но известно, что речь может идти о выделении региону примерно миллиарда рублей, значительная часть которого достанется столице Башкирии.
В случае получения коммунального бонуса его направят на замену 242 наиболее износившихся лифтов.
По словам Ирека Ялалова для замены устаревшего подъемного оборудования пришлось бы собрать с каждой квартиры по 20-25 тысяч рублей, а это для большинства уфимских семей нереально. Финансовая помощь Москвы позволит снять острую проблему замены старых лифтов как минимум до 2013 года.
Если получение дополнительных средств на капремонт пока остается под вопросом, то финансирование другого важно проекта инфраструктурного развития Уфы одобрено председателем правительства РФ Владимиром Путиным. Деньги поступят из инвестиционного фонда России. В рамках проекта Уфа получит более миллиарда рублей на строительство блока биологической очистки и установки сгущения ила на очистных сооружениях. Это позволит снизить объемы вредных выбросов в реку Белую на 20 тысяч тонн в год.
Инвестпроект так же предполагает строительство в микрорайоне Дема пяти многоэтажных жилых домов общей площадью более 133 тысяч квадратных метров. На условиях государственно-частного партнерства привлекается инвестор – ООО «Уфимская строительная компания», которая обязуется возвести жилье на сумму 2 миллиарда 369 миллионов рублей.
Николай КРАСИН.