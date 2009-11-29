Весной владельцы грузовиков станут платить за въезд в город больше

С 25 марта по 26 апреля в Уфе традиционно ограничивается движение большегрузных автомобилей массой более 11 тонн, которые могут въезжать в город только по спецпропускам.
Стоимость пропусков определяется в зависимости от массы машины и времени ее пребывания в городе, но базовые тарифы в 2010 году по сравнению с этим сезоном в зависимости от массы транспорта будут повышены от 2,1 до 3,8 раз.
Предполагается, что следующей весной объем поступлений в бюджет от продажи пропусков составит около 25,8 миллионов рублей против более 8 миллионов в 2009-м.