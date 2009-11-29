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Весной владельцы грузовиков станут платить за въезд в город больше

29 ноября 2009, 22:46
Власти Уфы серьезно урезали в 2010 году объем средств в городской казне, запланированных на ремонт и строительство дорог. Но муниципалитет решил по максимуму компенсировать ущерб от разрушения магистралей тяжелым транспортом в весеннее время.

С 25 марта по 26 апреля в Уфе традиционно ограничивается движение большегрузных автомобилей массой более 11 тонн, которые могут въезжать в город только по спецпропускам.

Стоимость пропусков определяется в зависимости от массы машины и времени ее пребывания в городе, но базовые тарифы в 2010 году по сравнению с этим сезоном в зависимости от массы транспорта будут повышены от 2,1 до 3,8 раз.

Предполагается, что следующей весной объем поступлений в бюджет от продажи пропусков составит около 25,8 миллионов рублей против более 8 миллионов в 2009-м.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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