Самые дисциплинированные квартиросъемщики живут в Ленинском районе Уфы

Как сообщили «МКС» в ЕРКЦ Уфы, с неплательщиками борются весьма жесткими методами, например, отключением горячей воды, света и газа. Так с начала года коммунальщики отрезали от цивилизации более 70000 семей. Треть отключений (21,6 тысяч) пришлась на Калининский район, и 19,4 квартиросъемщиков лишилось услуг в Орджоникидзевском районе столицы Башкирии. 98 муниципальных квартир и почти 500 частных домов лишили газа. После того, коммунальщики «включали» суровые меры, сразу 88,4 миллиона рублей поступило в кассы, взимающие квартплату.