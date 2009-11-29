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Самые дисциплинированные квартиросъемщики живут в Ленинском районе Уфы

29 ноября 2009, 22:49
Свыше 6000 исковых заявлений о взыскании долгов с нерадивых собственников жилья направил в городские суды Единый расчетный кассовый центр Уфы. За 10 месяцев 2009 года уфимцы задолжали за оплату коммунальных услуг 514,6 миллионов рублей. В республике эта цифра выросла до 2,1 миллиарда рублей.

Интересно, что больше всего должников, нежелающих платить за квартиру, проживает в Орджоникидзевском районе Уфы – его жители задолжали 118 миллионов рублей, а самые ответственные квартиросъемщики числятся за Ленинским районом – там долг коммунальщикам составляет всего 16,1 миллионов рублей.

Как сообщили «МКС» в ЕРКЦ Уфы, с неплательщиками борются весьма жесткими методами, например, отключением горячей воды, света и газа. Так с начала года коммунальщики отрезали от цивилизации более 70000 семей. Треть отключений (21,6 тысяч) пришлась на Калининский район, и 19,4 квартиросъемщиков лишилось услуг в Орджоникидзевском районе столицы Башкирии. 98 муниципальных квартир и почти 500 частных домов лишили газа. После того, коммунальщики «включали» суровые меры, сразу 88,4 миллиона рублей поступило в кассы, взимающие квартплату.

В расчетном центре обращаются в суд, когда сумма неуплаты за жилищно-коммунальные услуги превышает 40 тысяч рублей.

Кстати, 35 семей в республике уже лишились своих квартир – их квадратные метры продали «за долги», предоставив меньшую площадь. Но столь жесткие методы не применимы к тем, кто успел приватизировать жилища – неуплату по закону взыскивают через суд и квартиросъемщик может отдать задолженность управляющей компании, подметая двор или убирая подъезд.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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