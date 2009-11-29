70-летнюю старушку, затащившую в постель 22-летнего парня, осудили условно

Кировский суд Уфы признал виновной в вымогательстве 70-летнюю пенсионерку, шантажировавшей 22-летнего юношу, обещая рассказать всем, как он ее изнасиловал. Мало того, что вымогательница может отправиться за решетку на четыре года, она еще обязана вернуть молодому человеку все деньги, которые она вытянула из него «за молчание». Пожилая дама трудилась гардеробщицей в УГНТУ, а молодой человек, окончивший этот университет – преподавателем.