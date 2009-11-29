70-летнюю старушку, затащившую в постель 22-летнего парня, осудили условно

Неизвестно, где пересеклись пути старой «вешалки» и юного педагога, но женщина решила шантажировать парня, обещая сообщить начальству о неуемной сексуальной энергии молодого учителя. Мужчина искренне считал, что если в деканате узнают о развратной истории, это может серьезно повредить его карьере, а опровергнуть слова старой ведьмы он не мог.
Хитроумная бабуся объясняла молодому мужчине, что после надругательства у нее резко пошатнулось здоровье, и ей требуются немалые средства, чтобы вылечить недуг. Удивительно, но недавний выпускник вуза исправно платил старой карге несколько месяцев.
Бабушка, высоко оценившая свою честь, умудрилась «выдоить» из безропотного парня 320 тысяч рублей, а потом, не успокоившись, потребовала еще три тысячи евро и 15 тысяч рублей. Жадность вымогательницы переполнила чашу терпения жертвы, и мужчина отправился в милицию, наплевав на свою честь и репутацию, которые намеревалась испортить пенсионерка. Старуху задержали во дворе ее дома в момент передачи оставшейся суммы и предъявили обвинение по п."г" ч.2 ст.163 УК РФ («Вымогательство, совершенное в крупном размере под угрозой распространения позорящих сведений»).
За скобками судебного процесса остался вопрос, действительно ли парень изнасиловал несчастную старушку или соитие случилось по обоюдному согласию. Следователи решили, что так как женщина не заявляла в милицию о преступлении, значит не было и надругательства.
Фемида наказала бабульку условным, но весьма строгим сроком. Если вымогательница в течение трех лет совершит какое-либо правонарушение, она отправится за решетку на четыре года. Кроме того, суд обязал женщину с богатой фантазией вернуть молодому человеку все деньги, которые она стрясла с него, пользуясь его страхом быть разоблаченным.