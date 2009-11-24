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В столице Башкирии в Курбан-байрам забьют свыше тысячи баранов

24 ноября 2009, 19:57
27 ноября отмечается один из главных праздников мусульман – Курбан-байрам (праздник жертвоприношения). Во всех исламских храмах республики пройдут богослужения, главное из которых в уфимской соборной мечети Ляля-Тюльпан проведет председатель Центрального духовного управления мусульман России, верховный муфтий РФ Талгат Таджуддин. По традиции в этот день принято резать жертвенных животных – баранов, коз, коров и даже верблюдов. На территории Башкирии последователи ислама, как правило, забивают баранов.

- Приносить в жертву животное могут все, у кого есть возможность и материальное обеспечение, - рассказывает муфтий духовного управления мусульман Нурмухамет-хазрат. – По исламским канонам одна треть жертвенной скотины раздается малоимущим, остальное расходуется на празднование Курбан-байрама с родными.

Возраст коров не должен быть менее двух лет, овец - с полугода, а козе должно стукнуть как минимум год. Желательно, чтобы жертвенная скотина была жирной, большой и красивой. Не должно иметься изъянов, которые плохо влияют на качество мяса. Кроме того, нельзя приносить в жертву хромых, слепых или больных животных, а также тех, у которых сломано больше половины рога или отрезано больше половины уха.

- На Курбан-байрам я привожу баранов из Бураевского района. Кило баранины стоит 120 рублей, в среднем одно животное весит четыре килограмма, - считает прихожанин Сулейман Шахан.

Как ожидается, в праздник при уфимских мечетях забьют более 1000 баранов.

На 27 ноября также намечен ввод в эксплуатацию объекта второй очереди городской постоянно действующей сельскохозяйственной ярмарки «Зинино» — «Экологического агромаркета». Его открытие приурочено к празднованию Курбан-байрама и пройдет с соблюдением обычаев и традиций мусульман: чтением намаза, обрядом жертвоприношения и раздачей хаира.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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