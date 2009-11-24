В столице Башкирии в Курбан-байрам забьют свыше тысячи баранов

Возраст коров не должен быть менее двух лет, овец - с полугода, а козе должно стукнуть как минимум год. Желательно, чтобы жертвенная скотина была жирной, большой и красивой. Не должно иметься изъянов, которые плохо влияют на качество мяса. Кроме того, нельзя приносить в жертву хромых, слепых или больных животных, а также тех, у которых сломано больше половины рога или отрезано больше половины уха.