Уфимский «Урал» на домашнем турнире проиграл лишь один сет

Вход для болельщиков на все матчи был свободный. В первый же день турнира тренерский штаб «Урала» принял участие во всероссийской благотворительной акции «День ребенка», проводимую известнейшей во всем мире сетью ресторанов быстрого питания. В столице Башкирии в этой акции предлагали поучаствовать и тренерам «Салавата Юлаева», но в день игры с омским «Авангардом» те отказались это делать. А вот главный тренер «уральцев» Зоран Гаич, генеральный менеджер Андрей Бедулин, тренер по общей физической подготовке Ивица Секлоча, статистик-видеооператор Неджад Османкач и тренер Владислав Макаров на полчаса превратились в продавцов фаст-фуда и прочей картошки фри. Пока команда готовилась к вечерней игре минувшей пятницы против «железнодорожников-изумрудовцев» из Екатеринбурга, тренеры в первой половине дня радовали своим появлением у касс посетителей ресторана. Кстати, все деньги, которые были выручены заведением за проданный картофель фри (а также за варежки от дизайнера Маши Цигаль и за стикеры «Ладошка») были направлены в благотворительный фонд на развитие проекта «Семейные комнаты» для родителей, чьи дети проходят лечения в больницах самых разных городов России. Набравшись положительных эмоций, Зоран Гаич и компания в первой же игре турнира для своих подопечных, одержали победу. Екатеринбуржская команда, лишившаяся своего бессменного лидера, Александра Герасимова, повредившего плечо, всухую проиграла хозяевам паркета – 0:3. Из состава «Урала» стоило отметить игру венгра Питера Вереша, который в итоге стал самым результативным волейболистом встречи – 22 очка (20 – на атаке, 2 - на блоке). Интересно, что на том матче впервые в сезоне присутствовала супруга и дочь Питера. В другой игре дня сербы так же без шансов уступили «Ярославичу» - 0:3. Отметим, что в самом разгаре сейчас чемпионат Сербии и прилететь в Уфу стоило «Войводине» переноса матча внутреннего первенства, в котором команда из Нового Сада идет на втором месте.
Следующий игровой день подарил болельщикам красивый матч между «Ярославичем» и «Локомотивом – Изумрудом». Встреча продолжалась около двух часов и завершилась победой в пятой партии ярославской команды. Из-за долгой по времени игры даже пришлось перенести на полчаса второй матч дня, в котором «Урал» одолел сербов – 3:1. Лишь в первом сете гостям удалось полностью переиграть уфимский клуб в основных компонентах игры. Но чаще, конечно, «уральцы» создавали себе проблемы сами – проблемы с подачей, по словам генменеджера клуба Андрея Бедулина, становятся уже «нехорошей хронической болезнью, от которой надо срочно искать вакцину».
В заключительный день президентского кубка «Локомотив – Изумруд» и «Войводина» в очной встрече разыграли третье место. Российский клуб выиграл без видимых проблем – 3:0, а в третьей партии устроил сербам форменный разгром – 25:7! Ну а в импровизированном финале «Урал» так же одержал убедительную победу не оставив шансов «Ярославичу» - 3:0, и стал обладателем главного трофея, получив при этом миллион рублей. До волейбольного мяча в тот вечер дотронулся даже «виновник» кубка – президент республики Муртаза Рахимов, в чью ложу угодил волейбольный снаряд.
Лучшие игроки турнира:
MVP - Олег Самсонычев («Урал»)
Лучший бомбардир - Максим Михайлов («Ярославич»)
Лучший нападающий - Питер Вереш («Урал»)
Лучший блокирующий - Григорий Афиногенов («Ярославич»)
Лучший защитник - Владимир Шишкин («Локомотив-Изумруд»)
Приз зрительских симпатий - Марко Ивович («Войводина»)
Андрей МЕЛЬНИКОВ.