Уфимский «Урал» на домашнем турнире проиграл лишь один сет

Вход для болельщиков на все матчи был свободный. В первый же день турнира тренерский штаб «Урала» принял участие во всероссийской благотворительной акции «День ребенка», проводимую известнейшей во всем мире сетью ресторанов быстрого питания. В столице Башкирии в этой акции предлагали поучаствовать и тренерам «Салавата Юлаева», но в день игры с омским «Авангардом» те отказались это делать. А вот главный тренер «уральцев» Зоран Гаич, генеральный менеджер Андрей Бедулин, тренер по общей физической подготовке Ивица Секлоча, статистик-видеооператор Неджад Османкач и тренер Владислав Макаров на полчаса превратились в продавцов фаст-фуда и прочей картошки фри. Пока команда готовилась к вечерней игре минувшей пятницы против «железнодорожников-изумрудовцев» из Екатеринбурга, тренеры в первой половине дня радовали своим появлением у касс посетителей ресторана. Кстати, все деньги, которые были выручены заведением за проданный картофель фри (а также за варежки от дизайнера Маши Цигаль и за стикеры «Ладошка») были направлены в благотворительный фонд на развитие проекта «Семейные комнаты» для родителей, чьи дети проходят лечения в больницах самых разных городов России. Набравшись положительных эмоций, Зоран Гаич и компания в первой же игре турнира для своих подопечных, одержали победу. Екатеринбуржская команда, лишившаяся своего бессменного лидера, Александра Герасимова, повредившего плечо, всухую проиграла хозяевам паркета – 0:3. Из состава «Урала» стоило отметить игру венгра Питера Вереша, который в итоге стал самым результативным волейболистом встречи – 22 очка (20 – на атаке, 2 - на блоке). Интересно, что на том матче впервые в сезоне присутствовала супруга и дочь Питера. В другой игре дня сербы так же без шансов уступили «Ярославичу» - 0:3. Отметим, что в самом разгаре сейчас чемпионат Сербии и прилететь в Уфу стоило «Войводине» переноса матча внутреннего первенства, в котором команда из Нового Сада идет на втором месте.