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Республиканские власти договорились с «Транснефтью» о поддержке социальных проектов

24 ноября 2009, 20:31
Премьер-министр Башкирии Раиль Сарбаев и президент ОАО «АК «Транснефть» Николай Токарев в минувший понедельник в Уфе подписали соглашение о взаимном сотрудничестве в области поддержки социальных проектов республики, действующее до 2012 года с последующей пролонгацией. Как сообщил башкирский премьер, документ предусматривает, что в 2010 году компания обеспечит перечисление в консолидированный бюджет республики не менее 1 млрд 446,5 млн рублей против 723 млн рублей в 2009 году.

- Причем этот минимальный порог ежегодных налоговых поступлений будет соблюдаться до 2012 года и может пересматриваться только в сторону увеличения, - уточнил Раиль Сарбаев.

По его словам, в республике строится много социально-культурных объектов и «не только за счет бюджета», однако их все равно еще не хватает.

Башкирия обязуется оказывать всестороннюю помощь партнеру в ряде организационных вопросов, в том числе связанных с землеотводом, «создать самые благоприятные условия для создания системы, обеспечивающей экологическую безопасность нефтепроводов на территории республики».

В свою очередь Николай Токарев заявил, что «соглашение придаст новый стимул» сотрудничеству сторон, предусматривающее, в том числе «серьезные финансовые аспекты и перспективы».

- Мы планируем не только увеличить до 1,5 млрд рублей перечисления в бюджет Республики Башкортостан на социальные нужды, но и сохранить эту динамику в ближайшие 2-3 года, одновременно участвуя в создании объектов в сфере образования, здравоохранения, спорта,- отметил глава «Транснефти».

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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