Республиканские власти договорились с «Транснефтью» о поддержке социальных проектов

- Причем этот минимальный порог ежегодных налоговых поступлений будет соблюдаться до 2012 года и может пересматриваться только в сторону увеличения, - уточнил Раиль Сарбаев.
По его словам, в республике строится много социально-культурных объектов и «не только за счет бюджета», однако их все равно еще не хватает.
Башкирия обязуется оказывать всестороннюю помощь партнеру в ряде организационных вопросов, в том числе связанных с землеотводом, «создать самые благоприятные условия для создания системы, обеспечивающей экологическую безопасность нефтепроводов на территории республики».
В свою очередь Николай Токарев заявил, что «соглашение придаст новый стимул» сотрудничеству сторон, предусматривающее, в том числе «серьезные финансовые аспекты и перспективы».
- Мы планируем не только увеличить до 1,5 млрд рублей перечисления в бюджет Республики Башкортостан на социальные нужды, но и сохранить эту динамику в ближайшие 2-3 года, одновременно участвуя в создании объектов в сфере образования, здравоохранения, спорта,- отметил глава «Транснефти».