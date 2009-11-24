Республиканские власти договорились с «Транснефтью» о поддержке социальных проектов

Премьер-министр Башкирии Раиль Сарбаев и президент ОАО «АК «Транснефть» Николай Токарев в минувший понедельник в Уфе подписали соглашение о взаимном сотрудничестве в области поддержки социальных проектов республики, действующее до 2012 года с последующей пролонгацией. Как сообщил башкирский премьер, документ предусматривает, что в 2010 году компания обеспечит перечисление в консолидированный бюджет республики не менее 1 млрд 446,5 млн рублей против 723 млн рублей в 2009 году.