Президентская новогодняя елка пройдет 22 декабря

На президентскую новогоднюю елку, которая пройдет 22 декабря в Конгресс-холле в третий раз (раньше шоу показывали в Уфимском государственном цирке), приглашаются отличники учебы, победители предметных олимпиад и спортивных соревнований, лауреаты фестивалей художественной самодеятельности из общеобразовательных учреждений районов и городов Башкортостана, а также дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел республики, погибших при исполнении служебного долга.
На массовых новогодних мероприятиях будут обеспечены охрана общественного порядка, противопожарной безопасности, дежурство медицинского персонала, а также безопасность организованных перевозок детей.
Планируется организовать широкое освещение праздничных новогодних мероприятий в средствах массовой информации, цикл публикаций и передач для детей в дни новогодних праздников и школьных каникул.
Глава республики поручил правительству Башкирии до 1 декабря выделить необходимые средства для подготовки и проведения президентской новогодней елки, организации трехдневного отдыха ее участников в санатории «Салют». Помимо этого, деньги должны быть выделены на приобретение президентских новогодних подарков несовершеннолетним детям из семей, имеющих пять и более детей до 14 лет включительно, а также для оказания материальной помощи сиротам, обучающимся в учебных заведениях начального, среднего и высшего профессионального образования. Указом администрациям районов и городов республики поручено за счет собственных и привлеченных средств обеспечить вручение новогодних подарков детям-инвалидам и детям-сиротам, воспитывающимся в детских домах и интернатных учреждениях, администрации города столицы Башкирии — принять меры по подготовке здания и прилегающей территории Конгресс-холла.