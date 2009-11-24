Президентская новогодняя елка пройдет 22 декабря

Глава республики поручил правительству Башкирии до 1 декабря выделить необходимые средства для подготовки и проведения президентской новогодней елки, организации трехдневного отдыха ее участников в санатории «Салют». Помимо этого, деньги должны быть выделены на приобретение президентских новогодних подарков несовершеннолетним детям из семей, имеющих пять и более детей до 14 лет включительно, а также для оказания материальной помощи сиротам, обучающимся в учебных заведениях начального, среднего и высшего профессионального образования. Указом администрациям районов и городов республики поручено за счет собственных и привлеченных средств обеспечить вручение новогодних подарков детям-инвалидам и детям-сиротам, воспитывающимся в детских домах и интернатных учреждениях, администрации города столицы Башкирии — принять меры по подготовке здания и прилегающей территории Конгресс-холла.