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Президентская новогодняя елка пройдет 22 декабря

24 ноября 2009, 20:21
В минувший четверг президент РБ Муртаза Рахимов подписал указ «О праздновании Нового 2010 года в Республике Башкортостан», которым утвержден состав организационного комитета. Ему поручено совместно с администрациями районов и городов, профсоюзными организациями обеспечить подготовку и проведение в учреждениях образования и культуры, на площадях городов и сел карнавалов, театрализованных представлений и других мероприятий, посвященных празднованию Нового 2010 года.

На президентскую новогоднюю елку, которая пройдет 22 декабря в Конгресс-холле в третий раз (раньше шоу показывали в Уфимском государственном цирке), приглашаются отличники учебы, победители предметных олимпиад и спортивных соревнований, лауреаты фестивалей художественной самодеятельности из общеобразовательных учреждений районов и городов Башкортостана, а также дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел республики, погибших при исполнении служебного долга.

На массовых новогодних мероприятиях будут обеспечены охрана общественного порядка, противопожарной безопасности, дежурство медицинского персонала, а также безопасность организованных перевозок детей.

Планируется организовать широкое освещение праздничных новогодних мероприятий в средствах массовой информации, цикл публикаций и передач для детей в дни новогодних праздников и школьных каникул.

Глава республики поручил правительству Башкирии до 1 декабря выделить необходимые средства для подготовки и проведения президентской новогодней елки, организации трехдневного отдыха ее участников в санатории «Салют». Помимо этого, деньги должны быть выделены на приобретение президентских новогодних подарков несовершеннолетним детям из семей, имеющих пять и более детей до 14 лет включительно, а также для оказания материальной помощи сиротам, обучающимся в учебных заведениях начального, среднего и высшего профессионального образования. Указом администрациям районов и городов республики поручено за счет собственных и привлеченных средств обеспечить вручение новогодних подарков детям-инвалидам и детям-сиротам, воспитывающимся в детских домах и интернатных учреждениях, администрации города столицы Башкирии — принять меры по подготовке здания и прилегающей территории Конгресс-холла.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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