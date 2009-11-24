Олег Масленников: «Калугин женится на Маргоше, если захотят зрители»

- Я стараюсь делать все самостоятельно. Например, в сериале «Ставка на жизнь» мой герой постоянно дрался, и я понял, что если бы не был подготовлен и не занимался бы постоянно, у меня были бы проблемы. Когда я работаю, каскадер обычно отдыхает. К тому же и оператору не надо заморачиваться, снимать меня с затылка. Поэтому в кадре видно, что работаю именно я, мне так удобнее. Сейчас выйдет фильм Светланы Дружининой, который сняли три года назад. Для съемок в этой картине мы начали заниматься верховой ездой. У нас на подготовку был всего месяц, но за это время все актеры научились самостоятельно делать подсечки, кувырки с лошади, джигитовку. Мы скакали, стреляли, преодолевали барьеры... Научившись ездить на лошади, я потом поехал сниматься в фильме «Прорыв». Главный герой не решился выполнить трюк, и я предложил свои услуги. Этим можно гордиться.