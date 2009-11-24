Олег Масленников: «Калугин женится на Маргоше, если захотят зрители»

«Наш сериал - это не дешевое «мыло»
- Мой герой Калугин работает креативным фотографом в издательстве журнала «МЖ» («Мужская жизнь»), - рассказывает актер. - Жена от него ушла, он один воспитывает дочь, но им периодически помогает бабушка. Потом у Калугина начинаются любовные отношения с Марго, главной героиней, которая перестает быть мужчиной и становится женщиной. Развиваются события, кто-то помогает, кто-то вставляет им палки в колеса, словом, все как в жизни.
- Чем привлек этот персонаж?
- Сыграть креативного фотографа – это для меня ново, таких ролей у меня еще не было. Калугин один воспитывает дочь – и мне хотелось подготовить себя к отцовству. Я же не женат. Люди со стороны, посмотрев, как мы играем с моей «дочкой», искренне интересовались, сколько у меня детей в жизни. И когда я отвечал, что у меня их пока нет, удивлялись. А у Маши Берсеньевой, которая играет Марго, в реальной жизни подрастает очаровательный сын, она прекрасная мама и просто замечательная актриса. А по сюжету детей у нее нет. Словом, у нас тут все наоборот.
- Как думаете, Калугин – дамский угодник?
- Он - человек, оставшийся один после трагедии расставания с женой, которая теперь живет где-то за границей и не интересуется ни им, ни дочерью. Он долго не подпускал к себе никого, никому не верил. Но когда увидел Маргариту, понял, что влюбился. По сюжету, в Калугина влюблена еще и дочка главного директора этого журнала. Он уже практически готов поддаться ее натиску, но в конечном итоге чувства пересиливают, и Калугин остается с Марго.
- Может, на этом история не закончится, и у этой пары состоится свадьба?
- Ну, если публике понравится, может, продолжение и случится. Но нам не хочется, чтобы проект превращался в дешевое «мыло», поэтому мы стараемся и постоянно что-то придумываем. Это же не «Санта Барбара», когда можно посмотреть первую серию, а потом шестидесятую, и все понять. Здесь в каждой серии происходит что-то новое и интересное, что в корне меняет сюжет. К тому же у нас очень красивая и качественная картинка, ведь основное действие происходит в редакции большого гламурного агентства. Будем надеяться, это получится действительно необыкновенно, и работа удивит публику. Потому что о некоторых вещах в нашем проекте говорится очень откровенно, и в то же время у нас нет ни крови, ни секса. Думаем, этим все уже давным-давно пресыщены.
- Можете назвать себя недоверчивым человеком?
- Любой человек, однажды испытав предательство, становится уже не таким доверчивым, как раньше. Если предательство не сломало – хорошо, но многие долго не могут восстановиться и поверить кому-то вновь. Я поступаю в каждой конкретной ситуации по-разному. Если вижу человека открытого, тоже иду ему навстречу. У меня нет какой-то неприязни или недоверия. Я люблю людей, всем доверяю, я очень добрый и наивный по сути человек. Женщинам я доверяю, но держу дистанцию.
«Рад, что родился мужчиной»
- Пожить в женском теле хотелось бы?
- Мне бы хотелось сыграть что-нибудь такое, но в реальной жизни оказаться в женском теле я не мечтаю. Я рад, что рожден мужчиной. Во многих вещах быть мужчиной проще. Согласен, что сейчас у нас любой уважающий себя человек должен за собой следить и ухаживать, но каждое утро красить ресницы, делать маникюр, мазать губы… Ну, нет! Хотя, приехать в салон, отвлечься от всего и отдохнуть часок-другой под сотней рук – это, конечно, приятно. Но в остальном мне удобно быть мужчиной. Не в обиду женщинам будет сказано. И потом, у меня за плечами армия, где ты становишься более сильным, зрелым, твои взгляды на жизнь меняются.
- Как в армию угодили? Неужели не смогли отмазаться?
- Я не хотел отмазываться, потому что у меня практически вся династия – военные офицеры: генералы, генерал-лейтенанты. Я понимал, что мои деды и отцы добивались этого собственным трудом. Никто никого не пропихивал, не лоббировал, как сейчас модно говорить. После школы я учился в театральном лицее при ДК им. Горбунова и все думали, что пойду по актерской стезе. Но я не поступал ни в одно театральное заведение, потому что мне пришел вызов из Омского танково-инженерного училища. Мы с друзьями хотели попасть в Челябинское или Рязанское, стать десантниками, пойти в один взвод. Но смогли поступить только в разные училища.
- Раз так стремились к военной карьере, почему же сейчас актер, а не военный?
- Я отслужил, посмотрел на все это и понял, что это тоже не мое. Поначалу мне пришлось тяжело. Когда ты, например, говоришь: «Товарищ капитан, я думал…». А тебе отвечают: «Сынок, за тебя здесь я думаю, а ты просто делай». И тебе приходится забывать о том, как ты жил на гражданке. Перед тобой поставили задачу – выполняй. Разумеется, приходит момент, когда тебя начинает ломать из-за того, что приходится подчиняться чужому дяде. Но с другой стороны, по жизни ты становишься более гибким человеком. Уходит максимализм, когда в горячке ты сам не понимаешь, что творишь. А в армии волей-неволей начинаешь анализировать, оценивать ситуацию. Как бы то ни было, военным я быть не захотел.
- В армии пригодились актерские таланты?
- Тогда было тяжелое время с Грозным, нам приходилось непросто, но мы собрали ребят и создали свою группу. Нас очень хорошо принимали и даже приглашали по частям, концертным залам, мы играли на свадьбах. У полковника какой-нибудь праздник – тоже, конечно, помогали. Я учился играть на гитаре, но в группе был солистом. Мне с ребятами повезло – они профессиональные музыканты, многие из Москвы. Кто-то учился в консерватории, кто-то в музыкальной школе. Я рад, что научился тогда играть на гитаре, потому что сейчас пользуюсь этим как профессиональным инструментом: какие-то встречи, концерты, я и у себя в театре «Модерн» играю на гитаре. Я занят в спектаклях «Маленький принц» по Экзюпери и «Петля».
«Когда я в кадре – каскадеры отдыхают»
- Верите в мистику и параллельные миры?
- Безусловно, потому что потусторонние миры и прочие вещи существуют независимо от того, верит в это челочек или нет. Я почувствовал это на себе. Началось после того, как я сыграл Григория Распутина в спектакле «Петля». Фигура до сих пор не разгаданная. Но я все же считаю, что это был чистый человек и обладал уникальными способностями. Например, на расстоянии тысячи километров по телефону мог разговаривать с цесаревичем и останавливать ему кровь, когда в этот момент светила науки лишь разводили руками и говорили: «Молитесь! Ему осталось жить минут пятнадцать». И вот однажды я играю эту роль и вдруг понимаю, что могу передвигать взглядом зал… Я разделил его на три части, переносил зрителей, накладывал их друг на друга, потом развернул. Словом, делал что-то с пространством.
- Не испугались своих возможностей?
- Разумеется, к таким ролям нужно подходить очень осторожно, потому что понимаешь, что ты можешь щекотать эту грань и ходить в пограничном состоянии. Наверное, лучше не стоит этого делать. Сколько историй с произведением Булгакова «Мастер и Маргарита», например! С людьми, которые касались этого романа, начинали происходить странные вещи. Потенциал, выработанный ролью Распутина, безусловно, наделяет человека каким-то магнетическими и экстрасенсорными способностями.
- А для спорта время остается?
- Подтягивания, отжимания и йога. Крайне редко получается заняться айкидо. Со временем я понял, что не надо напрягаться так сильно, поэтому занимаюсь просто для души. У меня есть спортивные травмы, и иногда так сильно болит позвоночник, что начинаешь изыскивать любые способы, чтобы полегчало. Йога помогает. Я был очень удивлен, когда на первом занятии увидел своих ровесников и ребят младше, которые не могут сесть в позу лотоса, потому что у них ничего не растянуто. При том, что они младше меня на 15 лет! Меня это насторожило, и я понял, что заниматься надо постоянно.
- Судя по вашим словам, работаете без дублера?
- Я стараюсь делать все самостоятельно. Например, в сериале «Ставка на жизнь» мой герой постоянно дрался, и я понял, что если бы не был подготовлен и не занимался бы постоянно, у меня были бы проблемы. Когда я работаю, каскадер обычно отдыхает. К тому же и оператору не надо заморачиваться, снимать меня с затылка. Поэтому в кадре видно, что работаю именно я, мне так удобнее. Сейчас выйдет фильм Светланы Дружининой, который сняли три года назад. Для съемок в этой картине мы начали заниматься верховой ездой. У нас на подготовку был всего месяц, но за это время все актеры научились самостоятельно делать подсечки, кувырки с лошади, джигитовку. Мы скакали, стреляли, преодолевали барьеры... Научившись ездить на лошади, я потом поехал сниматься в фильме «Прорыв». Главный герой не решился выполнить трюк, и я предложил свои услуги. Этим можно гордиться.
Вика ЗВЕРЕВА.