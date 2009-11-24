Депутата уфимского горсовета убил свиной грипп

Дело в том, что супруга Маркухова Марина вместе с двумя детьми – 14-летней дочерью и 10-летним сыном перебралась в Санкт-Петербург, где ребятишки пошли в школу, а депутат жил на два дома, летая из Уфы в северную Пальмиру. Если бы жена была рядом, скорее всего, она заставила бы лечь в постель деятельного супруга.
Олег Владимирович трудился директором филиала «Газкомплект» ОАО «Газ-Сервис» с 2002 года и был высоким профессионалом в газовой промышленности. Друзья полагают, что презреть болезнь Олега заставили дела фирмы.
Когда Олега Маркухова доставили в клинику, врачи только развели руками. Грипп спровоцировал осложнение – у мужчины началась пневмония, в течение пяти дней больной находился на искусственной вентиляции легких. Но усилия докторов Маркухова не спасли – он скончался в воскресенье. А в понедельник пришли результаты анализа посева на вирус свиного гриппа – он оказался положительным. Родные и близкие недоумевают, где Олег Владимирович мог заразиться – он давно не выезжал за границу, не был за последний месяц и в Питере.
По заключению медэкспертизы, Олег Маркухов погиб не от самого свиного гриппа, а от его последствий – развившегося отека легких на фоне пневмонии. Как свидетельствуют врачи, летальность от любого гриппа, как сезонного, так и свиного, обусловлена, прежде всего, осложнениями болезни, которая сильнее всего бьет по почкам и легким.
Ужасное горе свалилось на супругу народного избранника Марину – ее дочь в чужом городе тоже заболела тяжелой простудой, а оставить детей не с кем. Тем не менее, молодая женщина прилетела на похороны мужа.
В уфимском горсовете Олег Маркухов работает уже второй созыв, избираясь на 17-м участке, что находится в Октябрьском районе столицы Башкирии. Избиратели с благодарностью вспоминают энергичного депутата, который не жалел даже личных средств для благоустройства в этом районе. Депутат Маркухов имеет массу всевозможных благодарственных писем от руководства различных бюджетных организаций, ветеранов, детей-сирот, чьи проблемы он решал, невзирая на личную занятость.