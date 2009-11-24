Депутата уфимского горсовета убил свиной грипп

Когда Олега Маркухова доставили в клинику, врачи только развели руками. Грипп спровоцировал осложнение – у мужчины началась пневмония, в течение пяти дней больной находился на искусственной вентиляции легких. Но усилия докторов Маркухова не спасли – он скончался в воскресенье. А в понедельник пришли результаты анализа посева на вирус свиного гриппа – он оказался положительным. Родные и близкие недоумевают, где Олег Владимирович мог заразиться – он давно не выезжал за границу, не был за последний месяц и в Питере.