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Депутата уфимского горсовета убил свиной грипп

24 ноября 2009, 20:34
Подтвердился диагноз «свиной грипп» у погибшего в воскресенье депутата уфимского горсовета Олега Маркухова. Напомним, 42-летний народный избранник скончался в 13-й больнице Уфы от отека легких. Депутата, постоянно проживавшего в Шакше, доставили в клинику по месту жительства 17 ноября, когда он потерял сознание. Оказывается, Олег Маркухов почувствовал недомогание еще 10 дней назад, но как любой мужчина посчитал ухудшившееся состояние пустяком и переносил заболевание на ногах, пытаясь сбить высокую температуру подручными средствами. Когда же больной начал падать в обморок, кто-то из друзей догадался вызвать «скорую».

Дело в том, что супруга Маркухова Марина вместе с двумя детьми – 14-летней дочерью и 10-летним сыном перебралась в Санкт-Петербург, где ребятишки пошли в школу, а депутат жил на два дома, летая из Уфы в северную Пальмиру. Если бы жена была рядом, скорее всего, она заставила бы лечь в постель деятельного супруга.

Олег Владимирович трудился директором филиала «Газкомплект» ОАО «Газ-Сервис» с 2002 года и был высоким профессионалом в газовой промышленности. Друзья полагают, что презреть болезнь Олега заставили дела фирмы.

Когда Олега Маркухова доставили в клинику, врачи только развели руками. Грипп спровоцировал осложнение – у мужчины началась пневмония, в течение пяти дней больной находился на искусственной вентиляции легких. Но усилия докторов Маркухова не спасли – он скончался в воскресенье. А в понедельник пришли результаты анализа посева на вирус свиного гриппа – он оказался положительным. Родные и близкие недоумевают, где Олег Владимирович мог заразиться – он давно не выезжал за границу, не был за последний месяц и в Питере.

По заключению медэкспертизы, Олег Маркухов погиб не от самого свиного гриппа, а от его последствий – развившегося отека легких на фоне пневмонии. Как свидетельствуют врачи, летальность от любого гриппа, как сезонного, так и свиного, обусловлена, прежде всего, осложнениями болезни, которая сильнее всего бьет по почкам и легким.

Ужасное горе свалилось на супругу народного избранника Марину – ее дочь в чужом городе тоже заболела тяжелой простудой, а оставить детей не с кем. Тем не менее, молодая женщина прилетела на похороны мужа.

В уфимском горсовете Олег Маркухов работает уже второй созыв, избираясь на 17-м участке, что находится в Октябрьском районе столицы Башкирии. Избиратели с благодарностью вспоминают энергичного депутата, который не жалел даже личных средств для благоустройства в этом районе. Депутат Маркухов имеет массу всевозможных благодарственных писем от руководства различных бюджетных организаций, ветеранов, детей-сирот, чьи проблемы он решал, невзирая на личную занятость.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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