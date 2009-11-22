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Юля Ковальчук озвучила роль в мультике

22 ноября 2009, 23:41
Экс-«Блестящая» озвучила одного из персонажей нового мультфильма «Новые приключения Аленушки и Еремы». В озвучании также принимали участие Антон Макарский, Инна Гомес, Александр Ревва и другие.

- Когда мне предложили отдать свой голос героине мультика, я сразу согласилась – давно хотелось попробовать себя в этом жанре, - рассказывает Юля - И работа действительно оказалась очень интересной, хотя и не простой. Мой голос будет принадлежать китаянке. Это не главная роль, но очень колоритная и запоминающаяся.

Кроме того, вместе с Александром Реввой Юля исполнила одну из песен для мультфильма.

Премьера «Новых приключений Аленушки и Еремы» состоится за неделю до Нового года - 24 декабря и станет замечательным новогодним подарком, который поднимет настроение не только детям, но и взрослым.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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