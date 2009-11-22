Юля Ковальчук озвучила роль в мультике

- Когда мне предложили отдать свой голос героине мультика, я сразу согласилась – давно хотелось попробовать себя в этом жанре, - рассказывает Юля - И работа действительно оказалась очень интересной, хотя и не простой. Мой голос будет принадлежать китаянке. Это не главная роль, но очень колоритная и запоминающаяся.