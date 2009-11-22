Водители грузовиков, уверенные в своей безопасности, совершают самые нелепые аварии

Не менее курьезный случай произошел в деревне Игубаево Кугарчинского района Башкирии. Здесь нетрезвый 26-летний водитель на КамАЗе-55102 со всей дури впечатался в стену жилого дома, снеся сруб с фундамента больше, чем на метр. Мужчина, живущий в соседней деревне, возвращался с работы и, как выяснилось позже, находился в состоянии опьянения. Парень, или уснул за рулем, или не сумел из-за алкогольных паров справиться с управлением – тяжелый грузовик съехал с дороги и врезался в стену дома. В жилище находилась супружеская пара, услышав грохот, муж с женой решили, что началось землетрясение. Самосвал пробил бревенчатый сруб, уничтожив всю мебель и посуду. К счастью, ни семейная чета, ни сам пьяный водитель, не пострадали. Крыша здания рухнула чуть позже, когда семья эвакуировалась в соседний дом.