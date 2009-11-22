Водители грузовиков, уверенные в своей безопасности, совершают самые нелепые аварии

Большегрузный автомобиль, принадлежащий фирме «Аякс-Регион», возил гравий из Чесноковского карьера. Водитель, развернувшись на развязке, направился в сторону Уфы, не заметив, что у грузовика поднялся кузов. Не посмотрев в зеркало заднего вида, мужчина спокойно въехал под мостовой пролет, оторвав кузов с «мясом». Причем железная махина повисла на одной из балок путепровода, уперевшись в асфальт. На удивление водитель, даже услышав грохот, не сразу понял, что произошло, остановившись только через несколько десятков метров. Шофер даже не смог пояснить прибывшим на место происшествия гаишникам, сколько времени он проехал с поднятым кузовом. Для оценки этого события будет создана специальная комиссия.
Не менее курьезный случай произошел в деревне Игубаево Кугарчинского района Башкирии. Здесь нетрезвый 26-летний водитель на КамАЗе-55102 со всей дури впечатался в стену жилого дома, снеся сруб с фундамента больше, чем на метр. Мужчина, живущий в соседней деревне, возвращался с работы и, как выяснилось позже, находился в состоянии опьянения. Парень, или уснул за рулем, или не сумел из-за алкогольных паров справиться с управлением – тяжелый грузовик съехал с дороги и врезался в стену дома. В жилище находилась супружеская пара, услышав грохот, муж с женой решили, что началось землетрясение. Самосвал пробил бревенчатый сруб, уничтожив всю мебель и посуду. К счастью, ни семейная чета, ни сам пьяный водитель, не пострадали. Крыша здания рухнула чуть позже, когда семья эвакуировалась в соседний дом.
Районный мировой судья лишил горе-водителя прав, и теперь молодому человеку еще придется отвечать за свой проступок в уголовном порядке – парню предъявлено обвинение по ст. 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное источником повышенной опасности»). Эксперты оценили ущерб, нанесенный супружеской чете в 320 тысяч рублей. Кроме того, если Фемида признает шофера виновным, он может отправиться за решетку на два года.
Человеческий фактор – главная причина многих аварий. Промахи частных водителей, утомленных ненормированным рабочим днем и сменами, длящимися по несколько суток, можно объяснить. А когда к потогонной системе, которую устраивают коммерсанты для своих наемных работников, прикладывается и неопытность драйверов – жди большой беды.
Кстати, Уфа помнит две тяжелейшие аварии, совершенных неопытными водителями грузовиков. Омич Павел Лобанов, устроивший на седельном тягаче Howo крупное ДТП на улице Бикбая в Уфе, и погубивший одну женщину и ранивший пять человек, приговорен к реальному сроку лишения свободы – двум годам и шести месяцам пребывания в колонии поселении. Кроме того, молодой водитель обязан выплатить всем пострадавшим 660 тысяч рублей за нанесенный ущерб. Второй «пилот» самосвала 23-летний Марат Хасанов, врезавшийся на полном ходу в пассажирский автобус и лишивший жизни стоявшую на остановке даму, вот-вот предстанет перед судом.