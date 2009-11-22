Владимир Юрзинов-старший: «Обсуждать и осуждать Быкова уже поздно»

«Салават Юлаев» знают во всем мире»
Не мог Юрзинов обойти стороной и тему грядущих олимпийских игр. Ведь в 1998 году, когда российская команда завоевала в Нагано «серебро», проиграв в овертайме чехам, именно он возглавлял ту сборную. Пока это самый весомый успех национальной команды на зимних играх после развала Советского союза.
- Я впервые побывал на «Уфа-арене» - поделился впечатлениями от пребывания в столице Башкирии Владимир Юрзинов. – Ваш дворец показался мне светлым, радостным. Мне это приятно, откровенно говоря. Отношение в Уфе к хоккею могло бы служить образцом для всех остальных клубов, где проблем не мало. Я много поработал в Европе и видел, что там такого отношения к молодежному хоккею нет. В российских хоккейных центрах, включая уфимский, намного лучше развит подход к воспитанию молодых и талантливых хоккеистов, заверяю вас.
- Поделитесь впечатлениями от стартового отрезка первого сезона МХЛ.
- Хоккей хороший. Но мы как-то не верим в нашу молодежь и в наш хоккей. Не знаю почему. Чувствуется, что есть ряд интересных игроков, которые при соответствующей поддержке и доверии должны выйти на очень хороший уровень. Не было такого времени, когда в России не было талантов. Поэтому когда я слышу, что в российском хоккее не хватает игроков, мне прямо плакать хочется. Так вот же они, перед глазами, играют в нашей лиге. Наша цель – научить этих ребят современной игре, победной, в которую играют во всем мире. Силовой, инстинктивный, активно-агрессивный, контактный хоккей – вот наша цель. Не надо молодых мучить тактикой, схемами. Нужно играть от сердца. Главное в чем наша молодежь сейчас проигрывает сверстникам из других стран – это в умении вести силовую борьбу. За границей этому уделяют много внимания. У нас – нет. Поэтому задача тренеров учить играть хоккеистов «плечо в плечо», «кость в кость», но не грубо. Доходит до того, что в нашем молодежном хоккее на «пятачке» «гуляют» свободно соперники. В канадском хоккее такого никогда не позволят – туда, на «пятак», надо пробиваться с борьбой. Умение играть перед своими воротами не стало у нас системным. Даже в основной сборной России защитники почти все атакующие, в молодежных командах – атакующие. К тому же нам надо сделать систему, которая научит ребят забивать. Нужно, чтобы бросок был поставленный, а не спонтанный.
- Какой видите выход из ситуации?
- Хоккеистам – тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться. Тренерам – учить, учить и еще раз учить. Задача Молодежной лиги не играть в «старческий» хоккей, где нужно добыть очки любой ценой. Нам очень важно содержание – комбинационная, скоростная игра. Болельщики должны сами хотеть приходить на хоккейный матч. Работая на Западе я привык, что хозяева клубов, приходя на игру, первым делом смотрят на трибуны. Для них важен вопрос «Сколько?». Сколько же болельщиков пришло сегодня на игру? Потому что если народ не ходит, то все затевается зря. Надеюсь, что в Уфе с болельщиками работают. Нам важно, чтобы в клубах прониклись отношением к МХЛ. Чтобы не было такого отношения: «Народ не ходит в нашем городе на МХЛ? А причем здесь мы?». Хотя, бывает, конечно, ко мне подходят и говорят: «Ошибаешься, Владимир Владимирович. Сейчас уже совсем другое время». Но я скажу таким людям так: я очень много смотрю хоккея: и нашего, и североамериканского и европейского. Там все так.
- Что можете сказать об уфимской школе хоккея прошлых лет?
- Она отличалась большой работоспособностью. Семак, Никитин, Быков, Хайдаров, Кравчук – все это хоккейные таланты, которых знала вся страна. Это очень яркие индивидуальные игроки, которых обучили прекрасной технике, дали хорошую школу. Но хотите откровенный разговор?
- Давайте.
- Вот при всем замечательном отношении к уфимскому хоккею, сколько тут школ? Одна. А вот, например, в Ярославле тамошний президент «Локомотива» подумал и решил сделать еще одну и там теперь две. Я посмотрел на возможности столицы Башкирии и не понимаю чем тут-то хуже? Сделайте еще один отличный тренировочный каток в центре города. Чтобы ребята приходили в него сразу в форме. Буквально из подъезда выходили и сразу попадали на лед. Я говорю о том, что необязательно даже зацикливаться на одной хоккейной школе «Салават Юлаев». Откройте вторую, например, «Толпар». Тогда в команде одного года будет уже не двадцать пять человек, а двадцать пять, помноженное на два – пятьдесят! К этому рано или поздно придут все ведущие клубы. А я вам не открою Америки, если скажу, что хоккейный клуб «Салават Юлаев» уже знаменит на весь мир. Не останавливайтесь на достигнутом. Нужна, в хорошем смысле, «война» между школами.
- На старте команды МХЛ играли очень много матчей, где один из клубов побеждал с разгромным счетом. С чем это связанно?
- Не все команды, особенно в западной конференции, поняли, что уровень МХЛ совсем не плох и нужно серьезно готовиться. Во многом, отношение руководства к хоккею определяет то, как будет играть команда.
- Насколько качественно сформирован тренерский состав МХЛ, и какие основные проблемы существуют в тренерском корпусе?
- Мне очень импонирует позиция многих клубов, которые в качестве наставников молодежных команд приглашают бывших хоккеистов. Приглашение Александра Семака в уфимский «Толпар» я оценил высоко. То есть, приглашен человек, который не понаслышке знает и советский хоккей, и российский, и североамериканский. Но, конечно, нам хотелось бы в идеале, чтобы тренеры, работающие в МХЛ, были претендентами на роль главного и в клубах КХЛ. О проблемах поговорим чуть позже – по завершении первого сезона новой лиги.
- Вы, наверняка, немало общаетесь с хоккеистами клубов МХЛ. Что они о новой лиге?
- Могу сказать, что они чувствуют радость. Хотя бы за то, что к ним повернулись лицом, им уделяется внимание, им дают шанс проявить себя и талантливые ребята его обязательно используют. Хотя у нас проблем пока много. Одна из них – пресловутая расхлябанность. Мне очень нравится отношение к хоккею в Канаде. Там даже молодежь не говорит таких фраз, типа «Это был не мой день». Там стараются прибавлять от игры к игре, от игрового отрезка – к отрезку. За свою страну и клуб они готовы биться, а не просто играть.
Машина запущена
- Уфа для нас город не совсем обычный - рассказал директор МХЛ по развитию Сергей Яковлев. – Как вы помните, здесь проводились два матча суперсерии против канадцев на молодежном уровне. Еще тогда мы обратили внимание, что отношение к хоккею очень хорошее и сейчас снова в этом убеждаемся.
- Будет ли маркетинг МХЛ заниматься и издавать такой важный для болельщиков продукт, как атрибутика лиги?
- Работа в этом направлении ведется. Заполненные трибуны для лиги – это наша главная цель, ведь хоккеисты играют в первую очередь для болельщиков.
- Перед стартом сезона наши судьи ввели новые правила для КХЛ. В МХЛ они соблюдаются?
- Конечно. Мы хотим, чтобы и молодежь и взрослые хоккеисты играли по одним и тем же правилам. Поэтому все правила аналогичны в двух лигах. По разным правилам мы играть не будем.
- Возможно ли в России повторение североамериканского варианта, когда команды, играющие в КХЛ и МХЛ не будут представлять один большой город, а будут разведены по разным городам?
- Такой вариант, безусловно, возможен, но в отличии от Северной Америки и Канады у нас нет такого количества современных ледовых дворцов. В качестве эксперимента некоторым клубам мы разрешили играть не в своих городах – например, московское «Динамо» у нас будет играть в Одинцово. Часть своих домашних матчей нижнекамский «Реактор» проведет в Набережных Челнах. «Сибирские снайперы» тоже сыграют несколько матчей не в Новосибирске, а в Бердске. А московские «Крылья советов» и вовсе приняли решение, что у них основной командой будет молодежный клуб. По окончании сезона, я думаю, можно будет ответить на ваш вопрос. Пока что экспериментируем.
- Здесь тоже существует опасность, что можно отойти далеко от первой команды – подметил Юрзинов. – Возьмите уфимский хоккей: сейчас «Толпар», что называется, «под рукой». Возможен совместный тренировочный процесс и это очень хорошо. А будь молодежная команда в другом городе республики – неизвестно как бы все было. Но этот путь, согласен, очень интересный. Есть возможность популяризировать хоккей и в других, новых, городах. Это необходимо. Тут я могу долго рассуждать, что вы меня до ночи не остановите…
От тем МХЛ, Владимир Юрзинов плавно перешел к теме национальной сборной страны по хоккею. Но сразу же с улыбкой на лице предупредил:
- У меня есть свое мнение, но я с ним не согласен.
Конечно, не могли обойти стороной тему совмещения тренерских постов в клубе и сборной Вячеславом Быковым:
- Решение-то принято. Машина запущена. Говорить о правомерности или неправомерности такого назначения не хотелось бы. Уже поздно. Надо думать только об Олимпийских играх и о победе на них. Я сам в свое время совмещал посты и могу откровенно заявить, что тренер национальной сборной – это не просто тренер. Он должен охватывать весь хоккей от самых маленьких до взрослых, он должен думать и о преемственности. Он должен проводить семинары, летать за океан и просматривать в деле «нхловцев». Но если Быков говорит, что готов к совмещению и ему так лучше, - это его решение. И нам остается только его принять и ждать результата Олимпиады.
Андрей ЛОПАТА.
Из первых уст
Олег Гросс: «Частные хоккейные школы в России существуют»
Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» высказал свое мнение о частных хоккейных школах в России:
- Во всем мире уже практически нигде нет детских хоккейных школ, которые финансируются государством. Со временем и мы придем к тому, что у нас будет множество частных школ. Но пока что наша страна к этому не готова, потому что государственные ДЮСШ находятся либо в системе образования, либо в системе физической культуры. Пока нет такого количества богатых людей в России, готовых за свои деньги обеспечивать подрастающее поколение. Конечно, большой энтузиазм идет от родителей, но сейчас основная помощь идет от государства. На самом деле такие школы, как частные, в России есть, и они неплохо функционируют и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и даже тут недалеко, на Урале. В центральной части нашей страны легче – там больший бизнес, больше денег «крутится», а регионам гораздо сложнее.