Владимир Юрзинов-старший: «Обсуждать и осуждать Быкова уже поздно»

- Хоккей хороший. Но мы как-то не верим в нашу молодежь и в наш хоккей. Не знаю почему. Чувствуется, что есть ряд интересных игроков, которые при соответствующей поддержке и доверии должны выйти на очень хороший уровень. Не было такого времени, когда в России не было талантов. Поэтому когда я слышу, что в российском хоккее не хватает игроков, мне прямо плакать хочется. Так вот же они, перед глазами, играют в нашей лиге. Наша цель – научить этих ребят современной игре, победной, в которую играют во всем мире. Силовой, инстинктивный, активно-агрессивный, контактный хоккей – вот наша цель. Не надо молодых мучить тактикой, схемами. Нужно играть от сердца. Главное в чем наша молодежь сейчас проигрывает сверстникам из других стран – это в умении вести силовую борьбу. За границей этому уделяют много внимания. У нас – нет. Поэтому задача тренеров учить играть хоккеистов «плечо в плечо», «кость в кость», но не грубо. Доходит до того, что в нашем молодежном хоккее на «пятачке» «гуляют» свободно соперники. В канадском хоккее такого никогда не позволят – туда, на «пятак», надо пробиваться с борьбой. Умение играть перед своими воротами не стало у нас системным. Даже в основной сборной России защитники почти все атакующие, в молодежных командах – атакующие. К тому же нам надо сделать систему, которая научит ребят забивать. Нужно, чтобы бросок был поставленный, а не спонтанный.