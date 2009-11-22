Уфимские власти пытаются сдержать цены на продовольственных прилавках

- Почему возможна такая ситуация? – задается вопросом министр сельского хозяйства РБ Шамиль Вахитов. - Потому что отношения между производителем и продавцом ничем не регламентированы! Мы пока только говорим об этом, - мол, нехорошо, что посредники наживаются на кризисе, повышая цены. Но от разговоров ничего не изменится - пора принимать закон о торговле, который регламентировал бы, наконец, торговую наценку. Судите сами - по некоторым продуктам торговая наценка доходит нынче до 50 процентов. Но селяне от этого ничего не имеют. Как раз наоборот - ведь в кризис ГСМ, удобрения и техника сильно дорожают. Так что без ограничений и четких правил торговли дальше работать будет очень трудно, а прибыль будут по-прежнему получать только посредники. Не дожидаясь решений на региональном уровне, определенные шаги навстречу селянам сделали власти Уфы.