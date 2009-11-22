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Уфимские власти пытаются сдержать цены на продовольственных прилавках

23 ноября 2009, 00:05
Валовой объем сельхозпродукции по республике в 2009 году составил примерно 97 процентов к уровню прошлого года. Почему так мало? Дело в том, что из-за кризиса закупочные цены на продукты в этом году серьезно упали. В ряде случаев - до 30-40 процентов. К примеру, сырое молоко подешевело на 25 процентов, мясо - на десять, зерно - на 30. Средневзвешенная цена пшеницы на торгах составляет сейчас 3900 рублей за тонну (в 2008 году - 5500). Но товары на прилавках при этом дешевле не стали! Пример: при падении цен на муку до 15 процентов (зерна на 30 процентов), хлеб подорожал на три процента!

- Почему возможна такая ситуация? – задается вопросом министр сельского хозяйства РБ Шамиль Вахитов. - Потому что отношения между производителем и продавцом ничем не регламентированы! Мы пока только говорим об этом, - мол, нехорошо, что посредники наживаются на кризисе, повышая цены. Но от разговоров ничего не изменится - пора принимать закон о торговле, который регламентировал бы, наконец, торговую наценку. Судите сами - по некоторым продуктам торговая наценка доходит нынче до 50 процентов. Но селяне от этого ничего не имеют. Как раз наоборот - ведь в кризис ГСМ, удобрения и техника сильно дорожают. Так что без ограничений и четких правил торговли дальше работать будет очень трудно, а прибыль будут по-прежнему получать только посредники. Не дожидаясь решений на региональном уровне, определенные шаги навстречу селянам сделали власти Уфы.

Еще в начале осени ведущие предприятия торговли Уфы, Минсельхоз РБ и администрация столицы Башкирии подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Основная цель документа – поддержка интересов местных производителей на уфимском рынке и обеспечение жителей качественными продуктами по доступной цене. Подпись под договором поставили представители 10 торговых сетей, 20 крупных стационарных магазинов, 16 торговых комплексов и рынков.

Документ предполагает, что на прилавках всегда должны быть социально значимые товары первой необходимости. Кроме того, продавцы обязались выдерживать в ассортименте определенное соотношение местных и привозных продуктов. Так, хлеба и хлебобулочных изделий местного производства должно быть не менее 90%, молока - не менее 80, колбасных изделий и животного масла - не менее 60, мясных полуфабрикатов - не менее половины, мяса птицы, яиц, твердых сыров, питьевых и минеральных вод - не менее 40%.

Глава администрации Уфы Павел Качкаев, добавил, что подписанный документ продлевает договоренность, достигнутую четыре года назад, согласно которой торговые сети могут устанавливать торговую наценку на хлеб и молоко в размере не более 5%, творог - не более 8%, сметану, растительное масло, яйца, сахар и пшеничную муку - не более 10% процентов.

- Работу по стабилизации потребительского рынка Уфы совместно с правительством республики мы начали с первых дней кризисных явлений, - обрисовал ситуацию уфимский мэр. – В итоге резкого увеличения стоимости основных продуктов питания не произошло, а по некоторым позициям в последние месяцы мы даже наблюдаем некоторое снижение. Что касается подписанного соглашения, то, на мой взгляд, оно благоприятно скажется на жизни большинства горожан, ведь в нем участвуют свыше 200 магазинов, составляющих четвертую часть продовольственного рынка Уфы. По данным недавнего мониторинга, большинство из них придерживаются условий трехстороннего соглашения.

Николай КРАСИН.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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