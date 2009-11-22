Уфимские власти пытаются сдержать цены на продовольственных прилавках

- Почему возможна такая ситуация? – задается вопросом министр сельского хозяйства РБ Шамиль Вахитов. - Потому что отношения между производителем и продавцом ничем не регламентированы! Мы пока только говорим об этом, - мол, нехорошо, что посредники наживаются на кризисе, повышая цены. Но от разговоров ничего не изменится - пора принимать закон о торговле, который регламентировал бы, наконец, торговую наценку. Судите сами - по некоторым продуктам торговая наценка доходит нынче до 50 процентов. Но селяне от этого ничего не имеют. Как раз наоборот - ведь в кризис ГСМ, удобрения и техника сильно дорожают. Так что без ограничений и четких правил торговли дальше работать будет очень трудно, а прибыль будут по-прежнему получать только посредники. Не дожидаясь решений на региональном уровне, определенные шаги навстречу селянам сделали власти Уфы.
Еще в начале осени ведущие предприятия торговли Уфы, Минсельхоз РБ и администрация столицы Башкирии подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Основная цель документа – поддержка интересов местных производителей на уфимском рынке и обеспечение жителей качественными продуктами по доступной цене. Подпись под договором поставили представители 10 торговых сетей, 20 крупных стационарных магазинов, 16 торговых комплексов и рынков.
Документ предполагает, что на прилавках всегда должны быть социально значимые товары первой необходимости. Кроме того, продавцы обязались выдерживать в ассортименте определенное соотношение местных и привозных продуктов. Так, хлеба и хлебобулочных изделий местного производства должно быть не менее 90%, молока - не менее 80, колбасных изделий и животного масла - не менее 60, мясных полуфабрикатов - не менее половины, мяса птицы, яиц, твердых сыров, питьевых и минеральных вод - не менее 40%.
Глава администрации Уфы Павел Качкаев, добавил, что подписанный документ продлевает договоренность, достигнутую четыре года назад, согласно которой торговые сети могут устанавливать торговую наценку на хлеб и молоко в размере не более 5%, творог - не более 8%, сметану, растительное масло, яйца, сахар и пшеничную муку - не более 10% процентов.
- Работу по стабилизации потребительского рынка Уфы совместно с правительством республики мы начали с первых дней кризисных явлений, - обрисовал ситуацию уфимский мэр. – В итоге резкого увеличения стоимости основных продуктов питания не произошло, а по некоторым позициям в последние месяцы мы даже наблюдаем некоторое снижение. Что касается подписанного соглашения, то, на мой взгляд, оно благоприятно скажется на жизни большинства горожан, ведь в нем участвуют свыше 200 магазинов, составляющих четвертую часть продовольственного рынка Уфы. По данным недавнего мониторинга, большинство из них придерживаются условий трехстороннего соглашения.
Николай КРАСИН.