Сотрудников дорожно-патрульной службы вытесняют видеокамеры

- На сегодняшний день на дорогах республики погибли 558 человек. Хоть и идет снижение показателей аварийности, для нас эта цифра очень большая. Мы не хотим утверждать, что работаем хорошо, - заявил главный автоинспектор Башкирии. - Но наш принцип – сделать дороги безопасными, чтобы количество ДТП уменьшалось, чтобы под колесами не погибали дети. Замечу, что Госавтоинспекция не ставит задачу составлять в огромном количестве протоколы по административным правонарушениям. Мы не гонимся за валовым сбором штрафов. Глава МВД РФ считает необходимым, чтобы ГАИ шла навстречу участникам дорожного движения. Мы стараемся следовать этим установкам, конечно, может и не всегда получается.
- Однако у водителей прямо противоположное мнение: многие полагают, что гаишники на дорогах зачастую просто придираются, а порою и вымогают взятки…
- Крайне необходима общая культура на дороге. Ведь как бывает, на глазах инспектора автомобиль грубо нарушает правила дорожного движения, а шофер, остановившись, заявляет, что с его стороны никаких прегрешений не было. К сожалению, водительская этика еще не выработалась, да и нам нужно работать над воспитанием личного состава.
По словам полковника милиции, кадровый набор в ГИБДД стал более жестким. Из тридцати претендентов испытания проходят лишь двое: то состояние здоровья подводит, то на психологических тестах срезаются. По мнению Динара Гильмутдинова, сегодня автоинспектор должен быть всесторонне развитым и «даже одаренным человеком». Пока в республиканской Госавтоинспекции еще служат сержанты, которых «выгонять не стали, а дали время доучиться», но со следующего года в башкирском управлении ГИБДД будут работать только офицеры.
Что касается мздоимцев с жезлами, то таких, как считает начальник УГИБДД, «надо гнать поганой метлой», а если у автоинспекции «имеются болячки, то их надо залечивать».
- В нынешнем году заведены 16 уголовных дел на сотрудников ГИБДД, на десять больше чем в прошлом. Многие рассмотрены судами, например, в Чишминском районе за получение взятки инспектор ГАИ получил два года тюрьмы. Когда наш сотрудник преступил закон, даже если в его действиях не окажется состава уголовного преступления, он в Госавтоинспекции работать не будет, - отрезал г-н Гильмутдинов.
Как сказал глава управления ГИБДД МВД по РБ, в его ведомстве по нормам не хватает 2000 сотрудников дорожно-патрульной службы, всего же в республиканской ГАИ трудятся около 2900 автоинспекторов, тогда как, например, в Свердловской области – 5700 (хотя количество дорог в этом уральском регионе в два раза меньше, чем в Башкирии). По протяженности асфальтированных трасс республика занимает второе место в России, уступая лишь Москве. Однако, по словам главы дорожной милиции, наращивать численность сотрудников ДПС в республике не станут.
- Напротив, мы намерены сокращать штаты за счет введения новых форм и методов бесконтактной работы. Прежде всего, я имею ввиду приборы фото- видеофиксации, работающие в автоматическом режиме, - заявил Динар Гильмутдинов.
По его мнению, камеры минимизируют контакты сотрудников ГИБДД с автолюбителями, не возникает спорных ситуаций, нет соблазна «разойтись за деньги», сокращается количество жалоб.