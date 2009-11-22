Сотрудников дорожно-патрульной службы вытесняют видеокамеры

- На сегодняшний день на дорогах республики погибли 558 человек. Хоть и идет снижение показателей аварийности, для нас эта цифра очень большая. Мы не хотим утверждать, что работаем хорошо, - заявил главный автоинспектор Башкирии. - Но наш принцип – сделать дороги безопасными, чтобы количество ДТП уменьшалось, чтобы под колесами не погибали дети. Замечу, что Госавтоинспекция не ставит задачу составлять в огромном количестве протоколы по административным правонарушениям. Мы не гонимся за валовым сбором штрафов. Глава МВД РФ считает необходимым, чтобы ГАИ шла навстречу участникам дорожного движения. Мы стараемся следовать этим установкам, конечно, может и не всегда получается.