Поэтические уроки исцеляют детей-инвалидов

- Меня никогда не посещали мысли о литературе, - признается Дима. – И когда пришел в кружок - ничего не получалось, из-за этого мне было неинтересно. Но потом взял себя в руки, перестал закрываться от людей. А когда переломил стеснение, как ни странно, слова стали рифмоваться, а рифмы стали превращаться в стихи, и пошло-поехало. Вдохновение ко мне может придти в любой момент, где бы ни находился.