Поэтические уроки исцеляют детей-инвалидов

Умелые звуки
- Занимаюсь с ребятами от мала до велика, - рассказывает Анна. – Творчество помогает им забыть о болезни и помечтать. Если в обычной жизни ребенок вынуждены сидеть дома, то в фантазиях он может позволить себе многое.
Самосадкина сначала учит своих подопечных придумывать рифмы, эпитеты, олицетворения.
- Все это происходит в игровой форме с помощью плюшевых игрушек, - говорит необычная учительница. - Так мы сочиняем сказки, развиваем речь. С подростками мы проводим письменные занятия: выбираем интересную тему и начинаем ее обсуждение. Так рождаются стихотворения.
Саму поэтессу дар стихосложения посетил в раннем возрасте, чему помогла ее бабушка Анна Дмитриевна.
- Бабуля мне уже с пеленок начала читать разные сказки - Пушкина, Чуковского, Перо, - вспоминает детство Аня. – Постепенно книги стали неотъемлемой частью моей жизни: из них черпала все новую и новую информацию.
Аню отказались брать в обычную школу. Девочка, не способная сделать без чужой помощи и шага и издающая нечленораздельные звуки педагогам оказалась не нужна. Обучение внучки взяла на себя бабушка, сама учительница младших классов.
- Бабуля изо дня в день учила меня по обычной программе, - рассказывает Аня. - Для меня не было ни праздников, ни каникул, ни выходных. Это не могло не отразиться в моих первых стихах: «Бабушка закончила дела, и опять учить меня пора…».
Проучив внучку в домашних условиях четыре года, Анна Дмитриевна снова повела устраивать Аню - в пятый класс.
- Учителя боялись, что ребята будут смеяться надо мной, и не примут меня в свой круг, - делится девушка. – Но одноклассники отнеслись ко мне хорошо, и мы стали дружить. Занималась наравне с обычными детьми, да еще и в классе с математическим уклоном. Это не помешало мне закончить школу с серебряной медалью.
Поступив в нефтекамский филиал БГУ на юридический факультет, Анна сразу поняла, что это не ее стезя, но получить диплом по специальности все же решила.
- Филологический факультет побоялась выбрать из-за проблем с руками, зато теперь я стала юридически грамотной: знаю, на что имею право, и куда могу обратиться в случае чего, - с гордостью заявляет поэтесса. - Да и знакомые постоянно обращаются ко мне за консультацией. Правда, по специальности не проработала ни дня. А на пятом курсе университета решила организовать литературный кружок, чтобы передать детишкам частичку своего дара, и помочь им в жизни найти себя.
Раньше Аня передвигалась в инвалидной коляске, но после курса специальных упражнений ходит без палочки. И теперь, помимо занятий в центре для детей с ограниченными возможностями, она может давать уроки на дому.
- Для ребят, которым тяжело передвигаться, мои занятия – это настоящая отдушина, - улыбается Аня. – В назначенные дни они с нетерпением ждут моего прихода, чтобы приступить к творчеству, или хвастаются тем, что уже сочинили без меня. В этом году я решила провести эксперимент: параллельно стала проводить занятия для обычных ребят в своей родной пятой школе Нефтекамска. Естественно, обычные дети шустрее схватывают тему и живее начинают придумывать рифмы, но я никогда не делаю на этом акцента.
Рифмоплеты
Аня уверена, что каждый ребенок обладает талантом, только необходимо найти к нему подход.
- Но не только я развиваю ребят. Они многим обогащают и меня: например, учат радоваться каждому прожитому дню, небу, солнцу, улыбке прохожего. Вот так и верчусь весь день как белка в колесе, иногда и пообедать некогда, но ради ребят я готова на любые жертвы.
16-летний Дмитрий Сулейманов, занимается в кружке у Анны уже третий год. За это время парень прошел путь от примитивных стихов до сложных поэм. А ведь он тоже имеет страшный диагноз и говорит с трудом.
- Меня никогда не посещали мысли о литературе, - признается Дима. – И когда пришел в кружок - ничего не получалось, из-за этого мне было неинтересно. Но потом взял себя в руки, перестал закрываться от людей. А когда переломил стеснение, как ни странно, слова стали рифмоваться, а рифмы стали превращаться в стихи, и пошло-поехало. Вдохновение ко мне может придти в любой момент, где бы ни находился.
Если в это время у парня под рукой не оказывается бумаги с карандашом - он пытается запомнить строчки, а как только появляется возможность – записывает их в свою тетрадь. - Теперь я просто не нахожу слов, чтобы выразить тот восторг, который я получаю от написания стихов.
Когда есть немного свободного времени, и Аня остается наедине со своими мыслями и чувствами, она уделяет его собственному творчеству.
- В разные периоды жизни в моих стихотворениях отражались разные тематики, - объясняет она. – Сначала писала о школе, потом о мире, войне. Сейчас я предпочитаю писать о любви.
Я тебя не смогу потерять,
Потому что не находила.
Я тебя не смогу прощать,
Потому что обид не таила.
Я тебя не смогу забыть,
Потому что не вспоминала.
Я тебя могу лишь любить,
Потому что живою стала…
Это стихотворение Аня посвятила любимому – американцу Дэну, с которым познакомилась в интернете. Парень тоже занимается с инвалидами. Другое четверостишие она также написала под впечатлением знакомства с парнем:
Отпускаю любовь – пусть она улетает,
Таких славных чудес на земле не бывает
У меня нет желаний, одно наслажденье –
Знать, что есть на земле его сердца биенье.
Молодая поэтесса не собирается останавливаться на достигнутом: в этом году она поступила в Уральский педуниверситет.
- Получая второе высшее, я знакомлюсь с интересными людьми, и у меня появляется много новых идей. И я не переживаю, что моя фантазия когда-нибудь иссякнет: ребята просто не допустят, чтобы у меня случился творческий кризис.
Глядя на Анну, которая полна жизненных идей, при том, что судьба лишила ее многих обычных человеческих радостей, понимаешь, что главное для любого человека – быть нужным людям. И все будет хорошо.
Анастасия ЖИЛКИНА.