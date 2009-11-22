Ливневые коллекторы остались без присмотра?

Как рассказал «МКС» директор «Коммунпромстрой» Виктор Дроздов, отказ от подписания муниципальных контрактов для него стал полной неожиданностью. Как утверждает г-н Дроздов, он неоднократно обращался к коммунальному руководству города с просьбой пойти на компромисс, например, взамен неполученного контракта по обслуживанию ливневых коллекторов предоставить любую другую работу. Теперь же управление коммунального хозяйства обязано выполнить решение суда. Но неизвестна судьба дождевых водостоков оставшихся без надзора – об их состоянии мы теперь узнаем только весной.