mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Ливневые коллекторы остались без присмотра?

23 ноября 2009, 00:00
Управление коммунального хозяйства и благоустройства Уфы попыталось отменить результаты тендера, где разыгрывались два контракта на годовое содержание ливневых коллекторов в Северной и Южной части столицы Башкирии на сумму 11,8 миллионов рублей. Чиновники решили, что кризис внес свои коррективы в инженерное обслуживание города и, ссылаясь на нехватку средств, отказали в работе победителю конкурса фирме «Коммунпромстрой».

Арбитражный суд РБ, куда обратился несостоявшийся подрядчик, встал на сторону «Коммунпромстрой» и признал отказ коммунального управления незаконным. Этот вывод подтвердила и апелляционная инстанция в Челябинске, придя к выводу, что отсутствие бюджетного финансирования не повод для отмены результатов аукциона.

Как рассказал «МКС» директор «Коммунпромстрой» Виктор Дроздов, отказ от подписания муниципальных контрактов для него стал полной неожиданностью. Как утверждает г-н Дроздов, он неоднократно обращался к коммунальному руководству города с просьбой пойти на компромисс, например, взамен неполученного контракта по обслуживанию ливневых коллекторов предоставить любую другую работу. Теперь же управление коммунального хозяйства обязано выполнить решение суда. Но неизвестна судьба дождевых водостоков оставшихся без надзора – об их состоянии мы теперь узнаем только весной.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44