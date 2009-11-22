Глава следственного комитета России заступился за журналистов «МКС»

Но как бы там ни было, депутату Назарову стоит напомнить, что свободу средств массовой информации гарантирует Конституция России, запрещая цензуру. Согласно тому же Основному Закону РФ право граждан на информацию является одним из важнейших политических и личных прав человека и гражданина. Но почему-то вместо того, чтобы отстаивать эти права избирателей, депутат вообразил, что получил право карать и миловать тех, кто посмел рассказать людям правду. О том, что в свое время он был осужден на три года за групповое изнасилование или как народный избранник воспользовался поддельным дипломом, чтобы получить престижное образование в Академии госсслужбы при президенте РБ.