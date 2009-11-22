Глава следственного комитета России заступился за журналистов «МКС»

Это Адам Амиралиев, Евгений Богомольный, Вадим Соловьев, Юрий Медведев, Александр Лебедев, Сергей Абельцев и депутат от Башкирии Андрей Назаров.
По утверждению г-на Бастрыкина, Андрей Назаров обращается в правоохранительные органы «исключительно в пропагандистских целях». В частности, парламентарий, требуя возбудить уголовное дело против журналистов портала «МКС», «освещавших различные аспекты его деятельности», накатал в СКП более 20 обращений.
Напомним, г-н Назаров в борьбе с прессой не стремится отстаивать свое честное имя в суде, а использует все средства, полученные вместе с депутатскими полномочиями. Во всех правоохранительных органах как страны, так и Башкирии получают депутатские депеши с требованиями немедленно призвать к ответу журналистов и отправить не менее чем на два года за решетку за поругание светлого образа члена «Единой России». По мнению высокопоставленного заявителя, его светлый облик неразделим с проправительственной партией, а потому и посягнувшие на авторитет этой священной силы должны быть сурово наказаны.
Дважды народному избраннику уже отказали в возбуждении уголовного дела против сотрудников «МКС» за отсутствием состава преступления, поскольку каждый в нашей стране имеет право выражать свое мнение и суждение согласно Конституции РФ. Казалось бы, человеку, который лично участвует в законотворчестве, должно быть понятно, что преследование журналистов за профессиональную деятельность не только выглядит сведением счетов, но и никак не вписывается в постулаты Основного закона страны. Однако г-н Назаров не останавливается и требует сатисфакции в третий раз.
В Октябрьском РУВД Уфы вновь проводят проверку очередной жалобы народного избранника, жаждущего журналистской крови.
А вот Александр Бастрыкин в своем письме Борису Грызлову настаивает, что оснований возбуждения уголовного дела против журналистов «МКС» «по итогам проведенных проверок установлено не было».
Сам Назаров утверждает, что запросов с требованием привлечь к уголовной ответственности журналистов было не 20, а намного меньше.
Но как бы там ни было, депутату Назарову стоит напомнить, что свободу средств массовой информации гарантирует Конституция России, запрещая цензуру. Согласно тому же Основному Закону РФ право граждан на информацию является одним из важнейших политических и личных прав человека и гражданина. Но почему-то вместо того, чтобы отстаивать эти права избирателей, депутат вообразил, что получил право карать и миловать тех, кто посмел рассказать людям правду. О том, что в свое время он был осужден на три года за групповое изнасилование или как народный избранник воспользовался поддельным дипломом, чтобы получить престижное образование в Академии госсслужбы при президенте РБ.
Желание Андрея Назарова преследовать в уголовном порядке журналистов, освещавших деятельность публичной личности, попросту не красит депутата, к которому законодательство предъявляет повышенные требования. Между прочим, в числе этих повышенных требований и отсутствие судимости у депутатов Госдумы.
Возможно, г-н Назаров, находясь на вершине законодательной власти и уверовав в собственную непогрешимость, давно забыл, что в России закон един для всех.
Но об этом помнит руководитель следственного комитета при прокуратуре РФ Александр Быстрыкин, который ратует за чистоту депутатского корпуса и требует тщательно проверять каждого кандидата: «в Госдуме не должны оказываться люди, судимые за тяжкие преступления».