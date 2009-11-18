Раиль Сарбаев: «Авиасообшение между городами Башкирии увеличит деловую активность населения»

В Башкирии появится авиасообщение с Сибаем, также чешские 19-местные самолеты L-410UVP-E20 будут летать из Уфы в Нефтекамск, Пермь, Татарстан и Удмуртию. Уже сегодня разрабатывается программа полетов и обновляется инфраструктура аэропортов в Сибае и Нефтекамске. По мнению башкирского правительства, местные авиарейсы увеличат в регионе деловую активность жителей отдаленных территорий республики, таких как северо-западные районы. В башкирском Кабмине серьезно планируют развивать внутренние авиалинии, открыв сервисный центр по обслуживанию чешских воздушных судов.