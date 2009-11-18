Раиль Сарбаев: «Авиасообшение между городами Башкирии увеличит деловую активность населения»

Первый рейс в Сибай состоится уже в ноябре, как только в Уфу доставят воздушные судна, которые откроют счет авиапарку башкирской малой авиации.
Глава правительства РБ Раиль Сарбаев в среду, 18 ноября посетил чешский авиастроительный завод Aircraft Industries, расположенный в городе Куновица, где осмотрел самолеты, готовящиеся к отправке в Башкирию.
- Это современные турбовинтовые воздушные судна, оборудованные авионикой и обладающие хорошими летно-техническими данными, - поделился впечатлениями премьер. – Они надежны в эксплуатации и просты в обслуживании и сервисе.
Башкирская делегация подписала акт приемки воздушных средств, а уже в субботу в Чехию вылетят уфимские специалисты обучаться обслуживанию летающих машин.
Самолет L-410UVP-E20 сертифицирован на территории Европы и России. По словам экспертов, оборудование позволяет эксплуатировать летное средство в широком диапазоне климатических, географических и метеорологических условий, как на искусственных, так и на грунтовых посадочных полосах. Это обстоятельство особенно понравилось г-ну Сарбаеву.
- Мы получаем возможность использовать чешские самолеты и для нужд санавиации, - сказал Раиль Салихович.
В Праге Раиль Сарбаев встретился с руководством чешских банков, обсуждая возможность покупки еще нескольких самолетов для малой авиации Башкирии. В ближайшее время премьер намерен обсудить с министром транспорта РФ Игорем Левитиным развитие башкирских авиалиний.
По словам главы администрации Нефтекамска Олега Руденко, появление воздушного сообщения на северо-западе республики, откроет дополнительные возможности для развития бизнеса в регионе. Кроме того, башкирское правительство запланировало рейсы в Удмуртию, Пермь и Татарстан.
- Аэропорт Нефтекамска не эксплуатировался 10 лет, - рассказывает г-н Руденко. – А сегодня мы устанавливаем здесь современное навигационное оборудование. Открытие аэропорта даст новые рабочие места и увеличит деловую активность населения.
Между тем, появление воздушной связи с Зауральем существенно сократит расстояние между столицей Башкирии и Сибаем, ведь этот путь на автомобиле или поезде занимает более восьми часов.