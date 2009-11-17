В Башкирии почтили память жертв ДТП масштабным автопробегом

- Аллах дарует людям самое ценное – жизнь. Человек приходит на эту Землю, чтобы радоваться, переживать… Но ни в коем случае не убивать. И никто из нас в здравом уме не желает смерти, ни себе, ни другим людям. Все, что происходит на дорогах сегодня, – это результат влияния темных сил: пристрастие к алкоголю, неуважение к близким, игнорирование общепринятых норм и законов, - говорил имам–хатыб Мелеузовской мечети.