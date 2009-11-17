В Башкирии почтили память жертв ДТП масштабным автопробегом

Маршрут автопробега составил около 550 километров: Уфа-Стерлитамак-Ишимбай-Салават-Мелеуз-Кумертау.
- Этим автопробегом мы вспоминаем погибших людей и проявляем сострадание к семьям, понесшим тяжелую утрату, - сказал главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов, давая старт колонне автомобилей. – Мы, сотрудники ГАИ, и наши единомышленники, должны привлечь внимание к ужасающим масштабам смертности на дорогах и травм, к потенциальному риску всех участников дорожного движения, создать общественное мнение по поводу нетерпимости к нарушению законов дороги.
В каждом из шести городов своеобразные митинги открывались минутой молчания и завершались запуском в небо белых воздушных шаров. В местах остановок участники акции раздавали пешеходам и водителям специально разработанные к этой дате памятки и детские рисунки, организовывали брифинги и пресс-конференции. В самой дальней точке маршрута, городе Кумертау, участники автопробега и жители города зажгли 22 свечи - по числу погибших в авариях детей в нынешнем году.
В ходе передвижения сотрудники Госавтоинспекции при помощи громкоговорящего устройства обращались к жителям и гостям республики с призывами соблюдения правил дорожного движения. Всем шоферам, которые встречались колонне на центральных площадях указанных городов, вручали сувениры и подарки. Особое внимание уделялось соблюдению ПДД детьми и пешеходами, а также водителями транспортных средств, находящихся вблизи пешеходных переходов.
В мероприятиях, приуроченных ко Всемирному дню памяти жертв ДТП, приняли активное участие представители религиозных конфессий. Практически во всех городах и районах Башкортостана в эти дни прошли службы о здравии всех участников дорожного движения и поминальные службы по погибшим на дорогах. К участникам автопробега обратились также священнослужители. В частности Имам – хатыб Мелеузовской мечети адресовал следующие слова:
- Аллах дарует людям самое ценное – жизнь. Человек приходит на эту Землю, чтобы радоваться, переживать… Но ни в коем случае не убивать. И никто из нас в здравом уме не желает смерти, ни себе, ни другим людям. Все, что происходит на дорогах сегодня, – это результат влияния темных сил: пристрастие к алкоголю, неуважение к близким, игнорирование общепринятых норм и законов, - говорил имам–хатыб Мелеузовской мечети.
Организаторы мероприятия также призвали жителей и гостей республики личным примером правильного вождения показать свою солидарность с участниками акции.
Как сообщили «МКС» в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, по замыслу организаторов, у проекта будет продолжение. Дальнейшее развитие этой формы пропаганды безопасного поведения на дороге, реализация планов и задумок воплотятся в более крупных маршрутах по республике и в разные времена года.
Андрей МЕЛЬНИКОВ.