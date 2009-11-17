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В 2010 году в Башкирии справят новоселье свыше 117 тысяч человек

17 ноября 2009, 23:23
Не менее миллиарда рублей потратит Башкирия на ремонт ветхого жилья в 2010 году. Такую же сумму на переселение жителей республики из аварийных домов выделит Фонд реформирования ЖКХ, а всего из разных источников финансирования регион получит на эти цели около пяти миллиардов рублей. И если деньги, выделяемые из Фонда, идут на строительство нового жилья, то средства из башкирской казны тратятся на приведение в порядок придомовых территорий и проведение коммуникаций. Такой подход к государственным деньгам весьма импонирует главе Фонда Константину Цицину, который в понедельник побывал в Уфе.

- В Башкирии, где тратят немалые средства на облагораживание только что возведенных многоэтажек, создают людям качественный уровень проживания, - заявил г-н Цицин. – И ведь на это уходят деньги из местного бюджета, а не госкорпорации.

Судя по всему, в других регионах власти не стремятся участвовать в софинансировании ремонта ветхого жилья. В Башкортостане же считают деньги, полученные из Фонда подспорьем по время кризиса. Так, благодаря тому, что республика получила в 2009 году из Фонда реформирования ЖКХ 7,3 млрд. рублей, в регионе было создано 18 тысяч новых рабочих мест, снизилась напряженность на рынке труда и строительная отрасль получила возможность развиваться.

По словам мэра столицы Башкирии Павла Качкаева, расселение из аварийного жилфонда затронет более 49 тысяч уфимских семей, для которых уже построено 127 домов.

- 33% из этих граждан уже переехали, 37% - готовятся к переезду, - отметил он.

В программе по переселению из ветхого жилья участвуют 26 муниципальных образований. В республике улучшат условия проживания 117 тыс. человек.

Г-н Цицин предложил создать региональный фонд капремонта, где бы аккумулировались все средства, в том числе деньги, которые ежемесячно платят жильцы за капремонт при оплате услуг ЖКХ.

По мнению главы госкорпорации, такие фонды «позволят обновить лифты в жилых домах», ведь 60% механизмов давно выработали свой ресурс, но «перевозят людей больше, чем любое транспортное средство».

- Если предложенная концепция будет поддержана, ее закрепят принятием отдельного федерального закона, - заявил Константин Цицин.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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