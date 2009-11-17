В 2010 году в Башкирии справят новоселье свыше 117 тысяч человек

Не менее миллиарда рублей потратит Башкирия на ремонт ветхого жилья в 2010 году. Такую же сумму на переселение жителей республики из аварийных домов выделит Фонд реформирования ЖКХ, а всего из разных источников финансирования регион получит на эти цели около пяти миллиардов рублей. И если деньги, выделяемые из Фонда, идут на строительство нового жилья, то средства из башкирской казны тратятся на приведение в порядок придомовых территорий и проведение коммуникаций. Такой подход к государственным деньгам весьма импонирует главе Фонда Константину Цицину, который в понедельник побывал в Уфе.