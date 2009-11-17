В 2010 году в Башкирии справят новоселье свыше 117 тысяч человек

- В Башкирии, где тратят немалые средства на облагораживание только что возведенных многоэтажек, создают людям качественный уровень проживания, - заявил г-н Цицин. – И ведь на это уходят деньги из местного бюджета, а не госкорпорации.
Судя по всему, в других регионах власти не стремятся участвовать в софинансировании ремонта ветхого жилья. В Башкортостане же считают деньги, полученные из Фонда подспорьем по время кризиса. Так, благодаря тому, что республика получила в 2009 году из Фонда реформирования ЖКХ 7,3 млрд. рублей, в регионе было создано 18 тысяч новых рабочих мест, снизилась напряженность на рынке труда и строительная отрасль получила возможность развиваться.
По словам мэра столицы Башкирии Павла Качкаева, расселение из аварийного жилфонда затронет более 49 тысяч уфимских семей, для которых уже построено 127 домов.
- 33% из этих граждан уже переехали, 37% - готовятся к переезду, - отметил он.
В программе по переселению из ветхого жилья участвуют 26 муниципальных образований. В республике улучшат условия проживания 117 тыс. человек.
Г-н Цицин предложил создать региональный фонд капремонта, где бы аккумулировались все средства, в том числе деньги, которые ежемесячно платят жильцы за капремонт при оплате услуг ЖКХ.
По мнению главы госкорпорации, такие фонды «позволят обновить лифты в жилых домах», ведь 60% механизмов давно выработали свой ресурс, но «перевозят людей больше, чем любое транспортное средство».
- Если предложенная концепция будет поддержана, ее закрепят принятием отдельного федерального закона, - заявил Константин Цицин.