Управляющий банка сам отдал ключи от кассы в руки преступникам

Выяснилось, что пока сотрудница трапезничала, неизвестные открыли укрепленную дверь и унесли сейф вместе с содержимым – в железном ящике находился эквивалент 1 млн 52 тысячи рублей – в долларах, евро и российской валюте. Ни входная, ни дверь кассы не были взломаны.
Уже спустя неделю грабителей задержали – ими оказались два жителя Нефтекамска – 30 и 35 лет. Часть купюр обнаружили при обыске в квартирах жуликов – банкноты имели те же номера, что и пропавшие деньги. Остальные ассигнации на сумму 600 тысяч рублей преступники или успели потратить, или спрятали в известном только им месте. Любопытно, что на допросах парни играют в несознанку и уверяют, что к ограблению банка не имеют отношения. Один из задержанных уже попадал в поле зрения правоохранительных органов – его подозревали в краже ценностей из администрации Чекмагушевского района Башкирии. Так что арестованных вряд ли можно отнести к честным гражданам.
Как рассказали «МКС» в пресс-службе МВД по РБ, в здании Сбербанка на втором этаже располагается БТИ и сотрудники финансового учреждения, уходя на обед, оставляют открытым общий вход, но запирают кассы. В обеденный перерыв, когда пропали 800 тысяч рублей, свыше семи тысяч долларов и 200 евро, все три кассы были закрыты, а работники банка находились в комнате отдыха в другом конце помещения. Нефтекамские парни, вынесшие сейф, похоже, отлично знали распорядок дня клерков, и беспрепятственно проникнув через общий вход, открыли кассу ключами. Правоохранители установили, что незадолго до ограбления управляющий местного отделения Сбербанка потерял ключи от офиса. Безалаберностью финансового работника, носившего ключи от касс кредитного учреждения в кармане, и воспользовались преступники, якобы украв связку у него со стола.