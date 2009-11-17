Управляющий банка сам отдал ключи от кассы в руки преступникам

Уже спустя неделю грабителей задержали – ими оказались два жителя Нефтекамска – 30 и 35 лет. Часть купюр обнаружили при обыске в квартирах жуликов – банкноты имели те же номера, что и пропавшие деньги. Остальные ассигнации на сумму 600 тысяч рублей преступники или успели потратить, или спрятали в известном только им месте. Любопытно, что на допросах парни играют в несознанку и уверяют, что к ограблению банка не имеют отношения. Один из задержанных уже попадал в поле зрения правоохранительных органов – его подозревали в краже ценностей из администрации Чекмагушевского района Башкирии. Так что арестованных вряд ли можно отнести к честным гражданам.