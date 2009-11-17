На смену «Ранеткам» пришла «Рассада»

- Пародия нам очень понравилась! - рассказала Аня «Ранетка». - Было очень смешно. Смешнее всего обычно получается Женька, а сегодня мы вообще угорали. Хохотали до слез. Замечательные девчонки, наверняка будущие рок-звезды. А еще было прикольно, когда нас приняли в пионеры. Мы никогда раньше не сталкивались с этой эпохой, поэтому было очень забавно. Жаль, галстуки у нас забрали, но ничего, мы сами себе что-нибудь такое придумаем!