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На смену «Ранеткам» пришла «Рассада»

17 ноября 2009, 22:53
На съемках музыкально-пародийного шоу «Революция по-нашему!» канала СТС маленькие девчонки пяти лет из группы «Рассада», пародирующие группу «Ранетки», собрали на концерте не только бурю оваций, но еще и шоколадные медальки, которыми их наградила ведущая Эвелина Бледанс.

- Нам пока ничего не надо, мы «Рассада», мы «Рассада!» - надрывались крошки-рокерши, сжимая электрогитары, казавшиеся больше исполнительниц раза в два.

На вопрос Эвелины Бледанс, что нужно, чтобы из такой рассады выросли большие деревья, не растерявшись, сострили:

- За нами нужно ухаживать! – охотно пояснила солистка. - Поливать, удобрять и скрещивать!

А дальше типичная пионервожатая советского времени – объемистая девушка «кровь с молоком» - посвятила «Ранеток» в пионеры, заставив дать клятву верности шоу-бизу и старшим товарищам по цеху, а также любить свою Родину и при необходимости давать концерты даже в Торжке. После этого пионервожатая затянула на шеях смущенных «Ранеток» красные галстуки.

- К повышенному вниманию желтой прессы и папарацци будьте готовы! – заявил напарник Эвелины, ведущий Тимати.

- Всегда готовы! – хором отрапортовали «Ранетки».

- Пародия нам очень понравилась! - рассказала Аня «Ранетка». - Было очень смешно. Смешнее всего обычно получается Женька, а сегодня мы вообще угорали. Хохотали до слез. Замечательные девчонки, наверняка будущие рок-звезды. А еще было прикольно, когда нас приняли в пионеры. Мы никогда раньше не сталкивались с этой эпохой, поэтому было очень забавно. Жаль, галстуки у нас забрали, но ничего, мы сами себе что-нибудь такое придумаем!

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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