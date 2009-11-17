На смену «Ранеткам» пришла «Рассада»

- Нам пока ничего не надо, мы «Рассада», мы «Рассада!» - надрывались крошки-рокерши, сжимая электрогитары, казавшиеся больше исполнительниц раза в два.
На вопрос Эвелины Бледанс, что нужно, чтобы из такой рассады выросли большие деревья, не растерявшись, сострили:
- За нами нужно ухаживать! – охотно пояснила солистка. - Поливать, удобрять и скрещивать!
А дальше типичная пионервожатая советского времени – объемистая девушка «кровь с молоком» - посвятила «Ранеток» в пионеры, заставив дать клятву верности шоу-бизу и старшим товарищам по цеху, а также любить свою Родину и при необходимости давать концерты даже в Торжке. После этого пионервожатая затянула на шеях смущенных «Ранеток» красные галстуки.
- К повышенному вниманию желтой прессы и папарацци будьте готовы! – заявил напарник Эвелины, ведущий Тимати.
- Всегда готовы! – хором отрапортовали «Ранетки».
- Пародия нам очень понравилась! - рассказала Аня «Ранетка». - Было очень смешно. Смешнее всего обычно получается Женька, а сегодня мы вообще угорали. Хохотали до слез. Замечательные девчонки, наверняка будущие рок-звезды. А еще было прикольно, когда нас приняли в пионеры. Мы никогда раньше не сталкивались с этой эпохой, поэтому было очень забавно. Жаль, галстуки у нас забрали, но ничего, мы сами себе что-нибудь такое придумаем!