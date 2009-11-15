Закупочные цены на мясо и молоко падают, а розничные - растут

Республика производит более 2 млн 250 тыс тонн молока ежегодно. А башкирское поголовье крупного рогатого скота – самое огромное в России: около 1 млн 762 тыс. голов. Между тем, стада в Европе более чем на половину, а в США – на 70% состоят из мясных пород. В России же эта колеблется цифра пока на уровне 1,5 %. В башкирском «Забарив-Агро», в хозяйствах Дуванского, Стерлитамакского районов поголовье мясных пород всегда было представлено больше чем в среднем по стране – до 10%. Однако очевидно, что это весьма скромные цифры.