Закупочные цены на мясо и молоко падают, а розничные - растут

Министерство сельского хозяйства рекомендовало муниципалитетатам держать двухмесячный страховой запас муки. Местные власти к этому совету прислушались. Содержание интервенционного фонда России ежемесячно обходится в 800 млн. рублей. Считается нормой, когда в государстве на одного жителя производится тонна зерна. Башкирия добилась этого. В целом по стране этот показатель в десять раз ниже. Поэтому даже такая напасть, как засуха, не разорила аграрный комплекс Башкирии. Об этом заявил первый вице-премьер правительства Башкирии, министр сельского хозяйства РБ Шамиль Вахитов.
РАПС ВМЕСТО ПОДСОЛНЕЧНИКА
В республиканском Минсельхозе призывают аграриев выращивать то, что пользуется гарантированным спросом на рынке. С этой точки зрения перспективными для сельского хозяйства являются сахарная свекла, гречиха, рапс и яровая пшеница 2-3 класса.
- В нынешнем году 45 дней подряд не выпало ни капли осадков. Засушливые сезоны могут повторяться с частотой 2-3 года. Какую работу над ошибками для себя проделали аграрии республики?
- Как минимум, мы должны возделывать 750 тыс. гектаров земли. Очень мало внимания уделяем озимой пшенице. В этом году засеяли ею уже 75 тыс. гектаров, однако нужно довести ее представленность до 50% в структуре озимых.
Надо увеличивать площади рапса. Рапс, как страховая культура, всегда востребован. Не было ни года, чтобы цена на него не росла. А вот подсолнечник в аграрно развитых странах отходит на второй план – очень истощает землю.
- Вернутся ли в оборот списанные этим летом более 600 тыс. гектаров земли?
- Были выведены из оборота только деградированные земли. Обратного пути не будет, не эффективно.
- Какие субсидии получат пострадавшие районы?
- На поддержку тех районов, которые пострадали от засухи, из бюджета было выделено 250 млн рублей. Кроме того, принято решение отсрочить платежи по взятым кредитам всем пострадавшим на год. Общий объем субсидирования аграрного сектора Башкирии - более 15 млрд рублей, до 20% - из федерального бюджета, остальное – из республиканского.
ФРАНЦУЗСКАЯ РОДОСЛОВНАЯ
Республика производит более 2 млн 250 тыс тонн молока ежегодно. А башкирское поголовье крупного рогатого скота – самое огромное в России: около 1 млн 762 тыс. голов. Между тем, стада в Европе более чем на половину, а в США – на 70% состоят из мясных пород. В России же эта колеблется цифра пока на уровне 1,5 %. В башкирском «Забарив-Агро», в хозяйствах Дуванского, Стерлитамакского районов поголовье мясных пород всегда было представлено больше чем в среднем по стране – до 10%. Однако очевидно, что это весьма скромные цифры.
В том же «Забарив-Агро», уже сейчас пасутся 1500 голов завезенных из Австралии лимузинов, чьи корни восходят к французской племенной книге. Как прогнозируют в Минсельхозе, «Забарив-Агро» станет племенным центром лимузинской породы в России.
- Лимузины стоят дороже обычного племенного скота, но цена оправдана. Готовим документы, чтобы в следующем году получить статус племенного завода. Из привезенных 3000 голов лимузинов и герефордов в РФ из Австралии, 1600 остались в нашей республике. Сотня племенных быков разошлась по хозяйствам Туймазинского и Чишминского района. Сегодня многие хозяйства республики закупают племенных быков для межпородного скрещивания. В дальнейшем приобретением импортного скота заниматься не будем, - сказал первый вице-премьер. - В республике самый низкий падеж завезенного скота – 5%, благодаря технологии отбора. Мы специально везли коров из Австралии, потому что с вместе европейским скотом значительно увеличивается вероятность занести какую-нибудь экзотическую болезнь.
- Какие меры принимаются в отношении африканской чумы?
- Ужесточили пропускную систему. Ветеринарные службы держат ситуацию под контролем. Сегодня фактически невозможно завести чуму с животными, потому что республика не импортирует свиней, только племенных овец и после жестких проверок. Мы запретили также ввоз мяса и мясной продукции из зон очага африканской чумы. Очень многое зависит от самих покупателей. К сожалению, у населения отсутствует привычка спрашивать, есть ли у продавца ветеринарное свидетельство, гарантирирующее безопасность купленного мяса.
РЕСПУБЛИКА ИНДЮСТАН
По словам главы Минсельхоза, в Башкирии увеличиваются объемы производства мяса птицы. В сентябре в Мелеузовском районе запустили цех по производству индюшатины.
- Это современнейший комплекс, не имеющий аналогов в России, - с гордостью заявил г-н Вахитов. Он оборудован техникой из семи стран. Взять хотя бы инкубатор, во всей Европе подобных всего три.
Как заявил первый вице-премьер, стали больше производить мяса бройлеров Турбаслинская и Уфимская птицефабрики.
- Исторически Башкирия производит в разы меньше мяса птицы только из-за того, что раньше на территории республики Госпланом предписывалось производить яйцо. Из пяти птицефабрик на этом специализировались четыре, - пояснил он.
А вот производство молочных продуктов сократилось. И хотя цельномолочная продукция выросла в объемах до 103%, спрос на дорогой сегмент (масло, йогурты) – упал. Подобная ситуация в мясопереработке, производство колбас сократилось на 22% по сравнению с уровнем прошлого года. В кризис покупатель отказывается от дорогих колбас в пользу мяса и замещает йогурты молоком.
По словам главы Минсельхоза, закупочные цены на продукцию животноводства в этом году упали. По молоку – на 25-30%, на мясо - до 10 %, но на лавках она дешевле не стала, наоборот, возросла в цене на 3-10 %. Необходимо ограничивать торговые наценки, которые по некоторым продуктам доходят до 50%, считает министр.
- От повышения цен крестьяне ничего не имеют. Рентабельность отрасли 9-10%, это очень мало, при условии что спрос на продукциею животноводства полностью покрывается за счет своих ресурсов. Бонусная система, существующая в супер- и гипермаркетах, не приемлема для российского товаропроизводителя. Без четких правил игры будут только наживаться перекупщики! – с горечью сказал министр.
- С какими проблемами аграрного комплекса вы наиболее часто сталкиваетесь?
- Как ликвидировали небольшие магазины, цены в крупносетевых маркетах подскочили. Должна быть конкуренция. В этом направлении наводится сейчас порядок. Как правило, сетевики покупают оптом. Извините, творог, привезенный из Литвы, без консервантов невозможно 20 или 30 дней хранить. А возьмите йогурты – могут не портится по полгода. И сразу на упаковке читаем: E400, E300, консерванты, нездоровая пища. Сегодня в крупных сетевых магазинах, торгующих продуктами питания, более половины полок занимают местные товары. Хотелось, чтобы эта цифра только росла.
Юлия ПЛЕХАНОВА.