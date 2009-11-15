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В Уфе спасли котенка, примерзшего к озерному льду

15 ноября 2009, 21:40
Сотрудники первого аварийно-спасательного отряда Уфы спасли котенка, которого злые хозяева намеревались утопить в полынье на окраине Шакши. Детеныша, у которого только недавно прорезались глазки, неизвестные изверги бросили в холодную воду, но отважный малыш выплыл и даже выбрался на край проруби, недавно просверленной рыбаками. Пережив страшный стресс, мокрый котенок не сориентировался и бросился бежать в обратную от берега сторону. Через несколько метров, выбившись из сил, он присел отдохнуть, а мокрая шерстка на холоде мгновенно примерзла ко льду.

Как рассказали «МКС» в уфимском аварийном спасательном отряде, отчаянное мяуканье скованного льдом пленника услышали жители поселка и сообщили о несчастном животном в службу спасения. Сотрудники МЧС около пяти часов не могли подобраться к четвероногому страдальцу - это не позволял сделать непрочный лед. Спасатели сумели помочь зверьку, лишь взломав веслами лед и подъехав к узнику на лодке. Освобожденного из ледового плена котенка успели подхватить и поднять на борт лодки прямо вместе куском льда, к которому он примерз.

Мужчины отогрели и накормили проявившего завидную волю к жизни детеныша, а потом нашли ему добрую хозяйку. Теперь многострадальный котенок, родившийся, как оказалось, все-таки под счастливой звездой, живет в деревне у бабушки одной из сотрудниц службы спасения.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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