В Уфе спасли котенка, примерзшего к озерному льду

Как рассказали «МКС» в уфимском аварийном спасательном отряде, отчаянное мяуканье скованного льдом пленника услышали жители поселка и сообщили о несчастном животном в службу спасения. Сотрудники МЧС около пяти часов не могли подобраться к четвероногому страдальцу - это не позволял сделать непрочный лед. Спасатели сумели помочь зверьку, лишь взломав веслами лед и подъехав к узнику на лодке. Освобожденного из ледового плена котенка успели подхватить и поднять на борт лодки прямо вместе куском льда, к которому он примерз.
Мужчины отогрели и накормили проявившего завидную волю к жизни детеныша, а потом нашли ему добрую хозяйку. Теперь многострадальный котенок, родившийся, как оказалось, все-таки под счастливой звездой, живет в деревне у бабушки одной из сотрудниц службы спасения.