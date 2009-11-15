В Уфе спасли котенка, примерзшего к озерному льду

Сотрудники первого аварийно-спасательного отряда Уфы спасли котенка, которого злые хозяева намеревались утопить в полынье на окраине Шакши. Детеныша, у которого только недавно прорезались глазки, неизвестные изверги бросили в холодную воду, но отважный малыш выплыл и даже выбрался на край проруби, недавно просверленной рыбаками. Пережив страшный стресс, мокрый котенок не сориентировался и бросился бежать в обратную от берега сторону. Через несколько метров, выбившись из сил, он присел отдохнуть, а мокрая шерстка на холоде мгновенно примерзла ко льду.