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Сергей Зверев хочет сменить «семейки» на стринги

16 ноября 2009, 01:20
Об этом король гламура заявил на съемках программы «Видеобитва» канала СТС. Стилист раскритиковал всех конкурсантов. Только обворожительная ведущая передачи Маруся Зыкова удостоилась комплимента из уст звезды. Гостям и зрительному залу ничего не оставалось, как терпеливо выслушивать шокирующие реплики эпатажного парикмахера.

- В роликах никакой сексуальности, ни малейшего гламура, - кривила силиконовые губы звезда, обсуждая работы участников. - Вы же пришли в шоу-биз. Ну что это? Трусы какие-то семейные в кадре. Стринги со стразами хоть добавили бы. Караул! А тебе вообще лучше не улыбаться, - нахамил Зверев одному из режиссеров видеоролика. – Вот Маруся - это я понимаю. Секси! Приятно смотреть».

Другие члены жюри Резо Гигинеишвили, Борис Грачевский, Александр Невский и Катерина фон Гечмен-Вальдек пытались заступиться за конкурсантов и ободрить их, но все было тщетно. Программу, в жюри которой заседал король гламура, можно увидеть 27 ноября в 23.30 на СТС.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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