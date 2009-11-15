Сергей Зверев хочет сменить «семейки» на стринги

- В роликах никакой сексуальности, ни малейшего гламура, - кривила силиконовые губы звезда, обсуждая работы участников. - Вы же пришли в шоу-биз. Ну что это? Трусы какие-то семейные в кадре. Стринги со стразами хоть добавили бы. Караул! А тебе вообще лучше не улыбаться, - нахамил Зверев одному из режиссеров видеоролика. – Вот Маруся - это я понимаю. Секси! Приятно смотреть».