«Салават Юлаев» боролся с соперниками и эпидемией

Перед игрой с традиционно сильным соперником – магнитогорским «Металлургом», стало известно, что встреча начнется не в привычное для хоккейных матчей время – 15:00. «Виной» этому стал вечерний футбольный матч Россия – Словения, который не должен был никак по времени пересекаться с хоккеем во всех городах, где были игры чемпионата КХЛ. Сам же хоккейный поединок запомнился динамичными комбинациями на льду, дракой и победой хозяев. На гол Станислава Чистова в первом периоде, уфимцы ответили шайбой Радуловова-младшего. Но Радулов-старший, играющий нынче в Магнитогорске, вновь вывел гостей вперед и только после боя «юлаевца»-норвежца Патрика Торесена с «металлургом» Денисом Хлыстовым (воспитанником башкирского хоккея, кстати), хозяева вновь сравняли счет – точен был Александр Пережогин. Ну а в заключительной двадцатиминутке победный гол забил нападающий «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.