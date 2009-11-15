«Салават Юлаев» боролся с соперниками и эпидемией

Отметим, что обе игры прошли под знаком борьбы с мировой эпидемией – свиным гриппом. О том, что болезнь эта не так страшна, как ее малюют, наглядно показал защитник «юлаевцев» Олег Твердовский. В прошлый четверг опытнейшему хоккеисту поставили диагноз H1/N1, а уже спустя неделю он вылечился и здоровеньким вышел на лед в игре против челябинцев. Но даже мужественный пример Твердовского заставил руководство уфимского клуба и «Уфа-арены» пойти на ряд мер для профилактики борьбы с напастью. На обеих встречах всем пришедшим посмотреть хоккей, абсолютно бесплатно на входе предлагали специальные защитные маски. Сотрудники арены, в свою очередь, так же предстали перед зрителями в ватно-марлевых повязках.
- Я не знаю, что произошло с нашей командой, но такое впечатление, что по нам прошелся «свиной грипп» или по нам катком проехали – говорил после поражения 0:5 в Уфе главный тренер «Трактора» Андрей Назаров. - Как наставник, хочу сказать, что каким бы не был счет, нужно всегда играть до конца, независимо от того насколько команда соперника превосходит тебя в классе.
Перед игрой с традиционно сильным соперником – магнитогорским «Металлургом», стало известно, что встреча начнется не в привычное для хоккейных матчей время – 15:00. «Виной» этому стал вечерний футбольный матч Россия – Словения, который не должен был никак по времени пересекаться с хоккеем во всех городах, где были игры чемпионата КХЛ. Сам же хоккейный поединок запомнился динамичными комбинациями на льду, дракой и победой хозяев. На гол Станислава Чистова в первом периоде, уфимцы ответили шайбой Радуловова-младшего. Но Радулов-старший, играющий нынче в Магнитогорске, вновь вывел гостей вперед и только после боя «юлаевца»-норвежца Патрика Торесена с «металлургом» Денисом Хлыстовым (воспитанником башкирского хоккея, кстати), хозяева вновь сравняли счет – точен был Александр Пережогин. Ну а в заключительной двадцатиминутке победный гол забил нападающий «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
- Мы начали матч довольно робко – рассказал после игры главный тренер уфимцев Вячеслав Быков. - Но потом постепенно начали приходить в себя. Игра действительно была напряженной. Этот выигрыш придаст уверенности ребятам в дальнейшем. После победы со счетом 5:0 настраивать на следующий матч тяжело, но соперник требует этого. Что могу сказать, все молодцы.
Так как Уфа и Магнитогорск находятся в разных дивизионах КХЛ, в регулярном чемпионате они сыграют лишь дважды. Ответная игра на «Арене-Металлург» состоится менее чем через месяц – 11 декабря.